Шесть советов по уходу за пожилыми кошками

7:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Забота о наших пушистых друзьях имеет решающее значение для того, чтобы они прожили долгую и здоровую жизнь. При надлежащем уходе и удаче кошки могут прожить до двадцати и более лет. Однако по мере старения наших пушистых друзей их физические и поведенческие потребности также меняются.

Если изменения, происходящие с нашими котятами по мере их превращения во взрослых кошек, могут быть очевидными, то распознать изменения, происходящие при переходе от взрослого к старшему возрасту, начиная примерно с 11 лет, может быть непросто. Вот шесть эффективных способов ухода за стареющими кошками:

1. Уделите особое внимание рациону вашей пожилой кошки

С возрастом у кошек появляются уникальные пищевые потребности, требующие особого внимания. Поддержание здорового веса имеет решающее значение для обеспечения оптимального здоровья пожилых кошек.

Чтобы определить оптимальную диету для вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринаром о подходящем времени для перехода на корм для пожилых кошек. Ветеринар поможет вам оценить идеальный вес вашей кошки и порекомендует корм для пожилых кошек, который поможет сохранить, сбросить или набрать вес.

Кормление пожилых кошек небольшими частыми порциями в течение дня и ночи также может улучшить их пищеварение. Поэтому очень важно следить за их рационом и привычками, чтобы убедиться, что они получают необходимое количество пищи через правильные промежутки времени. Регулярные визиты к ветеринару и правильное питание являются жизненно важными для поддержания здоровья вашей кошки с возрастом.

2. Увеличьте потребление воды

С возрастом кошки становятся более восприимчивыми к запорам и заболеваниям почек, особенно если они не получают достаточного количества воды. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы ваша пожилая кошка потребляла достаточное количество воды.

Один из способов увеличить потребление воды — давать консервированный корм, который содержит влагу. Кроме того, поставьте в доме несколько мисок с водой, чтобы ваша пожилая кошка пила как можно больше.

С возрастом кошке может стать трудно добираться до своей обычной миски с водой или запрыгивать на полки, чтобы попить. Поэтому установите несколько водопоев по всему дому, чтобы у питомца всегда был легкий доступ к свежей воде.

Приняв эти меры по увеличению потребления воды вашей пожилой кошкой, вы поможете предотвратить такие проблемы со здоровьем, как запоры и заболевания почек, а также укрепить ее здоровье и благополучие в целом.

3. Не игнорируйте признаки боли кошек

Кошки умеют скрывать свою боль, а при рентгеновском обследовании у девяти из десяти пожилых кошек обнаруживаются признаки артрита. К сожалению, большинство владельцев кошек не знают об этой проблеме со здоровьем у своих пожилых питомцев.

Одним из эффективных способов предотвращения боли, вызванной артритом, является поддержание здорового веса вашей кошки. Даже небольшое количество лишнего веса может значительно усилить дискомфорт, вызванный болью в суставах.

Если у вашей пожилой кошки артрит, важно совместно с ветеринаром разработать долгосрочный план борьбы с болью. Ветеринар может порекомендовать различные методы лечения, включая медикаменты, добавки и альтернативные методы лечения, такие как акупунктура, физиотерапия и лазерная терапия.

Принимая упреждающие меры для снятия боли при артрите у вашей пожилой кошки, вы можете помочь ей сохранить подвижность и общее качество жизни.

4. Не пренебрегайте здоровьем зубов вашей кошки

Болезни зубов — распространенная проблема среди стареющих кошек. Они подвержены болезненным "дырам" в зубах, разрушению зубов, заболеваниям десен и даже опухолям ротовой полости, которые могут значительно ухудшить качество их жизни.

Пренебрежение здоровьем зубов вашей кошки может привести к инфекциям в ротовой полости, которые в конечном итоге могут поразить печень, почки и сердце. Поэтому очень важно уделять внимание здоровью зубов в пожилом возрасте питомца.

К сожалению, заболевания зубов у кошек часто остаются незамеченными, а потеря веса и плохая шерсть обычно принимаются за признаки старения, а не за потенциальные проблемы с зубами.

Чтобы сохранить здоровье зубов вашей кошки, необходимо регулярно проводить ветеринарные осмотры и плановое лечение зубов. Это может значительно улучшить качество их жизни и даже продлить срок их жизни.

Уделяя первоочередное внимание здоровью зубов вашей пожилой кошки, вы сможете предотвратить заболевания зубов и связанные с ними проблемы со здоровьем, а также обеспечить ей здоровье и счастье на протяжении ее жизни.

5. Стимулируйте умственную и физическую деятельность кошки

Связь с окружающей средой играет жизненно важную роль в поддержании качества жизни вашей кошки. Всем кошкам нужны места, где можно лазить, прятаться, царапаться и играть, что помогает им поддерживать физическую и умственную активность и укреплять здоровье в целом.

По мере старения кошки обеспечение ее этими ресурсами может потребовать дополнительного внимания. Подвижность вашей кошки может быть ограничена, поэтому вам придется внести изменения в ваш дом, чтобы приспособить ее.

Например, пандус для кошек с ковровым покрытием может служить когтеточкой и помогать кошкам, страдающим артритом, взбираться на него. Крытая лежанка для кошек может стать уютным и теплым местом, где стареющие кошки смогут спрятаться, что поможет успокоить больные суставы и мышцы. Перемещение мисок с едой и водой в легкодоступные места на полу, а не на каких-либо полках также может помочь.

6. Не забывайте ходить к ветеринару раз в два года

Крайне важно посещать ветеринара, особенно при обсуждении вопросов ухода и качества жизни вашей пожилой кошки.

Кошек в возрасте 11 лет и старше рекомендуется водить к ветеринару каждые шесть месяцев.

Во время регулярных осмотров проводится анализ крови для выявления ранних признаков проблем со здоровьем, например, заболеваний почек. Раннее обнаружение позволяет провести медицинское вмешательство, которое может значительно улучшить и продлить жизнь вашей кошки.

Кроме того, важно следить за весом кошки, взвешивая ее дважды в год.

Изменения в потере или наборе веса могут дать ценные подсказки об общих изменениях в состоянии здоровья. Регулярные осмотры полости рта также могут выявить заболевания зубов до того, как они окажут негативное влияние на здоровье вашей кошки.

Поэтому постарайтесь поддерживать хорошие отношения с ветеринаром и уделять первоочередное внимание регулярным осмотрам кошки, чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и счастливым на протяжении всех своих золотых лет.

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