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Макар Горшенин

Золотые рыбки: как кормить и обеспечить им благополучие

4:15
Зоосфера » Рыбы

Золотая рыбка (Carassius auratus) - это наиболее распространенный вид пресноводных рыб во всем мире. Золотые рыбки происходят из Китая во времена династии Тан, когда у серебряного карпа была замечена мутация золотого цвета, затем эти золотые особи активно разводились на протяжении многих поколений. Только в эпоху династии Сун стали появляться другие цвета. Золотые рыбки были впервые завезены в Европу в качестве талисмана удачи в 1600-х годах, а затем в 1800-х годах были завезены в Северную Америку.

Золотые рыбки: как кормить и обеспечить им благополучие

После нескольких поколений селекции существует более 200 пород золотых рыбок. Большинство золотых рыбок доступно для приобретения. Существует множество окрасок, рисунков, форм тела, типов плавников, глаз и хвоста. Некоторые золотые рыбки могут быть сложной формы и варьироваться в цене, что позволяет найти питомца по вкусу каждому.

Золотые рыбки, содержащиеся в отличных условиях, могут жить от 10-15 лет, а иногда и до 20 лет. Обычно золотые рыбки не достигают максимальной продолжительности жизни из-за неправильного ухода. Отличный уход может продлить жизнь вашей домашней золотой рыбки.

Аквариум

Золотые рыбки широко известны как холодноводные рыбы, но они могут выживать и при более теплых температурах.

Температура

Идеальная температура воды для фантазийных золотых рыбок составляет +20 градусов по Цельсию, в то время как кометы или шубункины могут комфортно жить в более широком диапазоне: +15-21 градусов. Некоторые золотые рыбки могут переносить температуру воды, близкую к комнатной, и, следовательно, не нуждаются в дополнительном подогреве.

Качество воды

Поддержание хорошего качества воды имеет решающее значение для здоровья и благополучия золотых рыбок. Для еженедельного тестирования пресноводных аквариумов можно приобрести наборы для проверки качества воды.

Аэрация воды необходима для поддержания оптимального уровня кислорода в среде обитания золотых рыбок. Этого можно добиться с помощью воздушного насоса и воздушного камня. Адекватная фильтрация также необходима для удаления остатков пищи и отходов из окружающей среды, чтобы аквариум оставался чистым и безопасным для рыб.

Чем кормить золотую рыбку

Золотые рыбки преимущественно всеядны. Вы можете кормить своего питомца высококачественным хлопьевидным кормом или тонущими гранулами, специально изготовленными для золотых рыбок. Корм должен содержать около 30% белка для золотой рыбки.

Гранулированный корм может храниться дольше, чем хлопьевидный. За кормлением золотой рыбки хлопьевидным кормом необходимо следить, так как он часто не тонет. Если золотая рыбка съест слишком много у поверхности воды, у нее могут возникнуть проблемы с плавучестью. Если владельцы предпочитают кормить золотую рыбку хлопьевидным кормом, его следует предварительно замочить, так как он скорее всего опустится на середину или дно воды.

К дополнительным диетическим продуктам, которые можно использовать в качестве обогащения для золотых рыбок, относятся:

  • Живые или замороженные рассольные креветки.
  • Дафния.
  • Криль.
  • Изредка овощи, например, салат ромэн.

Взрослых золотых рыбок можно кормить один раз в день. Молодых золотых рыбок, возможно, придется кормить чаще, так как им нужно расти.

Золотые рыбки могут стать яркими и интересными домашними животными для любой семьи, и они могут прожить долгую, здоровую жизнь, если им создать правильные условия. Их яркие цвета и индивидуальность выделяют их среди других видов домашних рыбок. Золотые рыбки — отличные домашние питомцы для начинающих, даже для детей, и могут стать полезным компаньоном на долгие годы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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