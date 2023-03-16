Впадают ли хомяки в спячку?

5:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Новичкам, ухаживающим за хомяком, нередко приходится наблюдать, как маленький пушистый друг лежит, почти не двигаясь, а иногда может показаться, что он скончался. Такое поведение, известное как оцепенение, может застать вас врасплох, но зачастую оно не является признаком болезни или скорой смерти.

Напротив, это естественный механизм, адаптированный большинством хомяков, учитывая их происхождение из пустынной среды. В некоторых ситуациях ваш хомяк может даже впасть в настоящую спячку.

Причина такого поведения и то, следует ли вам предпринимать какие-либо действия, зависит от вида вашего хомяка и основной причины его спячки.

Мой хомяк действительно впал в спячку?

Когда хомяк впадает в спячку, он может казаться погруженным в глубокий сон или даже безжизненным. Температура тела хомяка низкая. Они не будут есть, пить или испражняться, и вы не сможете определить их сердцебиение или дыхание за исключением спорадических, неглубоких вдохов, если присмотритесь.

Важно отметить, что не все виды хомяков демонстрируют одинаковое поведение в спячке.

Например, европейские хомяки впадают в настоящую или обязательную спячку в зимние месяцы, что подразумевает продолжительный сон. С другой стороны, карликовые виды хомяков обычно не впадают в спячку, если этого не требует среда их обитания. Кроме того, самцы хомяков обычно впадают в спячку на более длительный срок, чем самки.

Оцепенение или спячка

Хотя оцепенение и настоящая спячка могут показаться похожими, это два разных вида поведения, которые помогают хомякам выжить в неблагоприятных условиях.

Оцепенение — это вид спячки, которая может наступить в любое время года. Она также известна как разрешительная или факультативная спячка, поскольку хомяк впадает в нее для экономии энергии, что может произойти при нехватке пищи или слишком холодной окружающей среде. Обычно оцепенение длится от нескольких часов до нескольких дней и заканчивается, когда условия улучшаются. Однако длительное оцепенение может привести к обезвоживанию или гипотермии, что приведет к гибели хомяка.

Напротив, некоторые виды набирают жир в летние месяцы и впадают в обязательную спячку в зимние месяцы. Иногда термины "оцепенение" и "спячка" используются как взаимозаменяемые, поскольку оба они подразумевают замедление частоты сердечных сокращений и дыхания, снижение активности и температуры тела.

Условия спячки хомяков

Идеальный диапазон температур для хомяков — +18-35 градусов по Цельсию. Если температура опускается ниже этого диапазона на 24 часа, некоторые хомяки могут впасть в оцепенение, в то время как другим для впадения в спячку требуется 1-2 месяца непрерывного воздействия холода. Точное время наступления оцепенения может зависеть от вида хомяка.

Помимо изменения температуры, другие факторы, которые могут вызвать оцепенение, включают:

содержание хомяка в темноте в течение 12 часов в сутки,

недостаток пищи и воды или ограниченный доступ к ним.

Что делать, если хомяк впал в спячку

Если вы обнаружили своего хомячка в состоянии оцепенения или спячки, необходимо предпринять несколько быстрых действий для обеспечения его безопасности. Начните с проверки дыхания и пульса, а затем оцените температуру его тела, которое может быть прохладным на ощупь.

Если вы заметили, что ваш хомяк находится в состоянии оцепенения, вы можете постепенно улучшить его состояние, регулируя окружающую среду, включая освещение и повышая температуру, чтобы безопасно привести его в чувство. Если оцепенение длится менее суток, повышения температуры тела может быть достаточно, чтобы привести хомячка в чувство. Однако если прошло больше времени, и хомяк не приходит в себя, обеспечьте ему 12 часов яркого света, еды и воды. Кроме того, для улучшения кровообращения может быть полезен легкий массаж.

Вы можете использовать различные методы, чтобы постепенно согреть хомячка. Например, медленно повышать температуру тела хомячка можно, обхватив его ладонью. Также можно завернуть его в слегка теплую ткань, но осторожно, чтобы не сделать ее слишком горячей. Не рекомендуется использовать внешние нагревательные элементы, так как это может слишком быстро повысить температуру.

Если оцепенение длится более суток, у вашего хомячка могут возникнуть другие неприятные последствия для его здоровья. Обезвоживание и недоедание — обычное явление из-за голодания во время спячки. В таких случаях необходимо постепенно вводить воду и пищу. Полный ветеринарный осмотр необходим для выявления любых проблем со здоровьем и рекомендации соответствующего лечения.

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