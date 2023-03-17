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Макар Горшенин

Уход за хомяками: что нужно знать

6:55
Зоосфера » Грызуны

Важно учитывать состояние вашего хомяка, прежде чем общаться с ним, поскольку он может легко испугаться или испытать стресс, что может привести к укусу.

Уход за хомяками: что нужно знать

Рекомендации по обращению с хомяками

Если ваш хомяк хорошо социализирован и расслаблен, его можно безопасно переносить, используя обе руки. Однако имейте в виду, что хомяки обычно очень активны и не любят, когда их держат в руках в течение длительного времени.

Если ваш хомяк не привык к рукам, лучше использовать для переноски контейнеры, например, шарики для хомяков или небольшие клетки-переноски. Это поможет им чувствовать себя более уверенно и не даст им испугаться. Важно обращаться с хомяком осторожно и избегать резких движений.

Помните, что для создания позитивных отношений с вашим хомяком требуется время и терпение. Начните с коротких сеансов общения и постепенно увеличивайте их продолжительность по мере того, как зверьки будут чувствовать себя более комфортно. При надлежащем уходе и внимании ваш хомячок станет счастливым и ласковым питомцем.

Идеальная домашняя среда для хомяков

Хотя хомяки могут прекрасно себя чувствовать в разных комнатах дома, лучше избегать мест с резкими перепадами температуры или прямыми солнечными лучами. Прямое воздействие солнечного света или нахождение перед открытыми окнами, кондиционерами или вентиляционными отверстиями может нанести вред их здоровью.

Совместимость с другими домашними животными

Хомяков не следует содержать в одной клетке с другими животными, так как из-за своего размера и быстрых движений они могут легко травмироваться. Также не рекомендуется выпускать их на свободу рядом с другими питомцами. Если у вас есть еще какие-то животные, например, кошки или собаки, важно убедиться, что они не агрессивны по отношению к хомяку.

Дружелюбие к людям

Хомяки могут очень хорошо жить в семейных домах, если предпринять надлежащие меры предосторожности. Они с удовольствием общаются с несколькими членами семьи и могут переносить любое движение рядом с ними и окружающий шум. Однако очень важно научить маленьких детей безопасному обращению с хомяками и держать их пальцы подальше от отверстий в клетке.

Жилая среда

Клетка

Клетки для хомяков должны иметь площадь не менее 900 квадратных сантиметров с твердым полом и проволочными стенками и верхом. Расстояние между прутьями должно составлять 2,5 см. Хомяки — любители побегов, они могут прогрызть пластик, дерево и даже мягкие металлы, а также научиться открывать дверцы клетки. Многие хозяева хомяков добавляют к клеткам удлинители туннелей, но их нужно тщательно чистить каждую неделю и делать из твердых материалов, например, пластика. Вы также можете оборудовать укрытие и колесо для упражнений.

Подстилки

Для того чтобы хомячки могли зарываться в землю, необходимо обеспечить толстый слой подстилки глубиной в несколько дюймов. Оптимальными материалами для подстилки являются туалетная бумага без запаха и неокрашенная или переработанная газетная продукция. Пшеничная солома или осиновые опилки также являются альтернативой.

Подстилочные материалы из "пуха" в мешках не рекомендуются, поскольку они создают риск проглатывания, а также опасность запутывания и сдавливания конечностей.

Никогда не используйте кедровые опилки, так как они токсичны для хомяков.

Посуда для кормления

Корм для хомяков обычно помещают в небольшие миски, расположенные в клетке. Предпочтительнее использовать более тяжелые материалы, например, керамическую посуду, так как ее труднее опрокинуть. Обязательно ежедневно чистите тарелочки для корма вашего хомячка.

Рацион

Основная пища

Основную часть рациона хомяка должен составлять гранулированный корм с содержанием белка 15-25%. В отличие от многих других маленьких  домашних животных, слишком большое количество свежих продуктов может вызвать у хомяков диарею, поэтому следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки или предлагать их в умеренном количестве. Хомяки копят и прячут еду, поэтому предложение свежих продуктов может привести к их порче. Лучше всего использовать его в качестве лакомства.

Вода

Воду следует давать в бутылках-непроливайках, которые очищаются при повторном наполнении. Внимательно осматривайте горлышки бутылок на предмет повреждений из-за жевания и ежедневно проверяйте подстилку под бутылкой на предмет скопления влаги. По мере необходимости проводите точечную чистку.

Лакомства

Лакомства для хомяков легко доступны, включая йогуртовые капли и обезвоженные фрукты. Свежие фрукты и овощи также отлично подходят в качестве лакомства, особенно во время пребывания вне клетки, чтобы хомяки не могли хранить свежую пищу там, где она может испортиться.

Добавки

Хомякам, питающимся полноценным гранулированным кормом, не нужны никакие добавки, если только ветеринар не выявил конкретный дефицит питательных веществ.

Продукты, которых следует избегать:

  • Семена яблок.
  • Сырые бобы.
  • Сырой картофель.
  • Миндаль.
  • Цитрусовые.
  • Чеснок.
  • Лук.
  • Шоколад.
  • Сладкие продукты.
  • Соленые продукты.
  • Красное мясо.

В каких случаях следует обращаться к ветеринару

Ваш хомяк должен посещать ветеринара раз в год для проведения профилактического осмотра.

Обязательно перевозите его в надежной переноске или возьмите его клетку с собой. Если вы перевозите только хомячка, сфотографируйте его вольер и все используемые вами предметы. Ветеринар захочет оценить их обстановку в процессе осмотра.

Признаки того, что хомяк здоров:

  • Внимательный, любознательный характер.
  • Чистый шерстяной покров без выпадения шерстинок.
  • Ясные блестящие глаза.
  • Чистый носик.
  • Чистые уши.

Следует обратиться к ветеринару если видите это:

  • Потерю веса.
  • Влажную, окрашенную фекалиями шерсть вокруг прямой кишки.
  • Раны или травмы.
  • Комочки.
  • Кашель, свистящее дыхание, чихание, выделения из носа или другие проблемы с дыханием.
  • Диарею.
  • Анорексию.
  • Пускание слюней.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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