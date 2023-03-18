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Макар Горшенин

Кормление котят: чем кормить, сколько и как часто

5:25
Зоосфера » Кошки

Котята обычно находят свой новый дом, когда им исполняется 6-8 недель. К этому моменту они уже отлучены от матери и могут есть твердую пищу. Обеспечение полноценного рациона, включающего высококачественные витамины, минералы и питательные вещества, очень важные для их роста и развития.

Кормление котят: чем кормить, сколько и как часто

Чем кормить котят

Потребности вашего котенка в питании отличаются от потребностей взрослой кошки. Для того чтобы способствовать здоровому росту и развитию, рацион вашего котенка, как правило, требует:

  • повышенное содержание белка;
  • повышенную калорийность;
  • повышенное количество определенных питательных веществ, например, кальция.

Поскольку ваш новый котенок, скорее всего, будет очень энергичным и станет участвовать в активных играх, его питание должно обеспечивать необходимую подпитку для организма. Им необходимо достаточное количество калорий для сжигания во время физических упражнений и для роста.

Чтобы убедиться, что ваш котенок получает правильное питание, проконсультируйтесь с ветеринаром и выберите высококачественный корм для котят, отвечающий их уникальным пищевым требованиям.

Кормление котят влажным или сухим кормом

Как влажные, так и сухие корма выпускаются специально для котят, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Чтобы определить лучший вариант для вашего котенка, проконсультируйтесь с ветеринаром и попросите его дать рекомендации. Вот некоторые плюсы и минусы, которые следует учитывать:

  • Влажный корм для кошек имеет более высокое содержание жидкости, что помогает котятам поддерживать влажность, способствует здоровью почек и промыванию мочевыводящих путей. Однако влажный корм может прилипать к зубам, повышая риск развития стоматологических заболеваний и кариеса у кошек.
  • Сухой корм для кошек более удобен для семей с несколькими кошками. Однако, некоторые кошки могут переедать, употребляя сухой корм, что приводит к чрезмерному увеличению веса, а это может способствовать возникновению различных проблем со здоровьем, таких как артрит, проблемы с сердцем, высокое кровяное давление, респираторные заболевания или сахарный диабет.

Чтобы обеспечить котенку полноценное питание, предложите ему смесь влажного и сухого корма в соответствующих порциях. Ваш ветеринар поможет вам определить идеальный баланс для уникальных потребностей вашего котенка.

Сколько кормить котёнка

На ранних этапах своей жизни котята быстро растут и потребляют больше пищи, чем взрослые кошки. Хотя мы стремимся обеспечить их всем необходимым для здорового роста, мы также хотим заложить здоровые пищевые привычки для их будущего.

Рекомендации по кормлению котят могут варьироваться в зависимости от их индивидуальных потребностей. Однако для начала лучше всего следовать инструкциям на упаковке корма, а затем корректировать их в зависимости от конкретных потребностей вашего котенка. Ваш ветеринар может использовать формулы обмена веществ, чтобы определить количество калорий, необходимых котенку ежедневно, исходя из его текущего веса.

Важно убедиться, что котенок голоден, но не настолько прожорлив, что поглощает пищу за несколько секунд. Как правило, молодые котята могут съедать от ¼ до ½ чашки корма за один прием пищи.

Если у вашего котенка недостаточный вес, возможно, необходимо увеличить его ежедневное потребление калорий. И наоборот, если он слишком быстро набирает вес, необходимо внести коррективы в его рацион. Ветеринар оценит вес вашего котенка по шкале оценки состояния организма и порекомендует подходящий курс действий.

Как часто кормить котят

Маленьких котят (6-16 недель) нужно кормить несколько раз в день.

Поскольку они растут и сжигают калории нужно, чтобы их организм снабжался энергией. Кормите их каждые 6 часов.

Ветеринар подсчитает общее количество ежедневных калорий, необходимых вашему котенку, и вы можете разделить это количество на количество приемов пищи в день. Как правило, к тому времени, когда котятам исполняется 4-5 месяцев, их можно перевести на двухразовое питание, сохраняя общее количество ежедневных калорий, но реже и более обильными приемами пищи.

Причины, по которым котёнок может не есть

Если у вашего недавно принятого котенка появились признаки плохого аппетита или поноса, необходимо обратиться к ветеринару и записаться на осмотр.

Часто желудочно-кишечные расстройства у котят могут быть связаны с кишечными паразитами. Вполне вероятно, если котята заразились этими паразитами еще до того, как их принесли к вам домой. Они могут заразиться ими через плаценту до рождения или через молоко матери.

Важно отметить, что некоторые из этих паразитов могут передаваться и человеку. Поэтому очень важно соблюдать гигиену и принимать профилактические меры.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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