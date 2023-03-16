Дрессировка жеребят: главное — бережное отношение к животным

5:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Для владельца лошади рождение жеребенка — волнующее и знаменательное событие. Независимо от того, где родился ваш жеребенок, в питомнике или на заднем дворе, процесс обучения жеребенка — это постепенный и непрерывный процесс, который начинается сразу после появления жеребенка на свет. Ниже приводится общий график обучения жеребят:

Основы дрессировки жеребят

Как только жеребенок привыкнет носить недоуздок, можно приступать к подготовительной работе. На начальном этапе необходимо научить жеребенка:

следовать за собой,

спокойно стоять, когда за ним ухаживают

и подчиняться основным командам.

Когда речь идет о поводке, можно слегка надавливать на него, одновременно натягивая ее. Как только жеребенок двинется в нужном направлении, давление следует прекратить, что служит методом положительного подкрепления. По мере взросления лошади процесс работы становится все более обширным. Заложив прочный фундамент правильных манер и техники работы во время выгула, вам будет легче справляться с визитами к ветеринару, кузнецу и последующим обучением, когда жеребенок превратится во взрослую лошадь.

Начальные этапы

Бережное и регулярное обращение с жеребятами с самого первого дня их жизни имеет решающее значение для развития доверительных отношений между дрессировщиком и жеребенком. Первые несколько дней особенно важны для формирования здоровых отношений между кобылой и жеребенком, а также для того, чтобы обе лошади почувствовали себя комфортно при общении с человеком и прикосновениях. Постепенное увеличение продолжительности коротких интерактивных занятий с жеребенком, включая поглаживание и приучение его к прикосновениям к животу, ушам, ногам и задней части тела, значительно снизит уровень стресса и подготовит его к успешному освоению последующих навыков.

С возрастом некоторые жеребята могут стать немного "болтливыми" или начать кусать вас в знак игры или привязанности, это может показаться милым и игривым, особенно у жеребят или пони, но это также может привести к потенциально опасному поведению, если его не пресечь. Чтобы предотвратить это, пресекайте такое поведение на ранней стадии.

Также важно научить жеребенка практическим навыкам, например, умению поднимать ноги, что облегчит жизнь кузнецам и ветеринару. Постепенная отработка этого навыка по мере того, как жеребенок привыкает к прикосновениям, поможет ему стать более спокойным и менее сопротивляющимся во время этих процедур.

Социализация

Чтобы способствовать развитию социальных навыков и минимизировать риск агрессии по отношению к другим лошадям в будущем, рекомендуется как можно раньше дать жеребенку возможность общаться с другими лошадьми.

Как только ваша кобыла и жеребенок освоятся в новой совместной жизни, стандартной процедурой является знакомство небольших групп кобыл и жеребят друг с другом, при условии, что кобылы ласковые и не угрожающие. Это способствует социализации молодых лошадей и позволяет им получать достаточную физическую нагрузку.

Отлучение от матери-кобылы

Обычно жеребят отлучают от матери, когда им исполняется 4-6 месяцев. Это постепенный процесс, в ходе которого жеребенка отделяют от матери на все более длительное время до полного отлучения. В некоторых случаях кобыла может отлучить жеребенка самостоятельно, в других случаях требуется вмешательство дрессировщика.

Существует два основных метода отъема.

Первый метод предполагает разделение кобылы и жеребенка, но позволяет им видеть, слышать и, возможно, касаться друг друга носами.

Второй метод предполагает разделение их на гораздо большее расстояние, чтобы они не могли видеть или слышать друг друга.

Каждый подход имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Рекомендуется обсудить с ветеринаром, какой метод может быть наиболее подходящим для вашей кобылы и жеребенка, исходя из их здоровья и темперамента.

Как правильно дрессировать жеребёнка

При привязывании жеребенка важно делать это только под присмотром и на короткое время. В качестве альтернативы можно использовать отстегивающийся недоуздок. Недоуздок должен подходить по размеру, позволяя просунуть 1-2 пальца между мордой жеребенка и недоуздком, следя за тем, чтобы он не был слишком тугим или слишком свободным. Отстегивающийся недоуздок изготавливается из мягких материалов, таких как кожа, и предназначен для разрыва, если жеребенок прикладывает слишком большое усилие, чтобы предотвратить смертельные травмы шеи в случае, если жеребенок застрянет где-нибудь и потянет назад.

Завязывать недоуздок следует в спокойной и тихой обстановке, знакомой жеребенку. При первом надевании недоуздка жеребята могут забеспокоиться и даже бегать вокруг или пытаться спрятаться. Поэтому очень важно держать их в безопасном месте и дать им возможность привыкнуть к недоуздку самостоятельно. Использование положительного подкрепления во время надевания недоуздка также может сделать этот опыт менее стрессовым для жеребенка.

Для жеребят, с которыми трудно справиться с недоуздком, тренеры могут порекомендовать использовать "ловчую веревку". Ловчая веревка — это короткая веревка-поводок, которая не доходит до земли и позволяет легче поймать жеребенка, не запутав его ноги.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...