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Макар Горшенин

Дрессировка жеребят: главное — бережное отношение к животным

5:52
Зоосфера » Лошади

Для владельца лошади рождение жеребенка — волнующее и знаменательное событие. Независимо от того, где родился ваш жеребенок, в питомнике или на заднем дворе, процесс обучения жеребенка — это постепенный и непрерывный процесс, который начинается сразу после появления жеребенка на свет. Ниже приводится общий график обучения жеребят:

Дрессировка жеребят: главное — бережное отношение к животным

Основы дрессировки жеребят

Как только жеребенок привыкнет носить недоуздок, можно приступать к подготовительной работе. На начальном этапе необходимо научить жеребенка:

  • следовать за собой,
  • спокойно стоять, когда за ним ухаживают
  • и подчиняться основным командам.

Когда речь идет о поводке, можно слегка надавливать на него, одновременно натягивая ее. Как только жеребенок двинется в нужном направлении, давление следует прекратить, что служит методом положительного подкрепления. По мере взросления лошади процесс работы становится все более обширным. Заложив прочный фундамент правильных манер и техники работы во время выгула, вам будет легче справляться с визитами к ветеринару, кузнецу и последующим обучением, когда жеребенок превратится во взрослую лошадь.

Начальные этапы

Бережное и регулярное обращение с жеребятами с самого первого дня их жизни имеет решающее значение для развития доверительных отношений между дрессировщиком и жеребенком. Первые несколько дней особенно важны для формирования здоровых отношений между кобылой и жеребенком, а также для того, чтобы обе лошади почувствовали себя комфортно при общении с человеком и прикосновениях. Постепенное увеличение продолжительности коротких интерактивных занятий с жеребенком, включая поглаживание и приучение его к прикосновениям к животу, ушам, ногам и задней части тела, значительно снизит уровень стресса и подготовит его к успешному освоению последующих навыков.

С возрастом некоторые жеребята могут стать немного "болтливыми" или начать кусать вас в знак игры или привязанности, это может показаться милым и игривым, особенно у жеребят или пони, но это также может привести к потенциально опасному поведению, если его не пресечь. Чтобы предотвратить это, пресекайте такое поведение на ранней стадии.

Также важно научить жеребенка практическим навыкам, например, умению поднимать ноги, что облегчит жизнь кузнецам и ветеринару. Постепенная отработка этого навыка по мере того, как жеребенок привыкает к прикосновениям, поможет ему стать более спокойным и менее сопротивляющимся во время этих процедур.

Социализация

Чтобы способствовать развитию социальных навыков и минимизировать риск агрессии по отношению к другим лошадям в будущем, рекомендуется как можно раньше дать жеребенку возможность общаться с другими лошадьми.

Как только ваша кобыла и жеребенок освоятся в новой совместной жизни, стандартной процедурой является знакомство небольших групп кобыл и жеребят друг с другом, при условии, что кобылы ласковые и не угрожающие. Это способствует социализации молодых лошадей и позволяет им получать достаточную физическую нагрузку.

Отлучение от матери-кобылы

Обычно жеребят отлучают от матери, когда им исполняется 4-6 месяцев. Это постепенный процесс, в ходе которого жеребенка отделяют от матери на все более длительное время до полного отлучения. В некоторых случаях кобыла может отлучить жеребенка самостоятельно, в других случаях требуется вмешательство дрессировщика.

Существует два основных метода отъема.

  • Первый метод предполагает разделение кобылы и жеребенка, но позволяет им видеть, слышать и, возможно, касаться друг друга носами.
  • Второй метод предполагает разделение их на гораздо большее расстояние, чтобы они не могли видеть или слышать друг друга.

Каждый подход имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Рекомендуется обсудить с ветеринаром, какой метод может быть наиболее подходящим для вашей кобылы и жеребенка, исходя из их здоровья и темперамента.

Как правильно дрессировать жеребёнка

При привязывании жеребенка важно делать это только под присмотром и на короткое время. В качестве альтернативы можно использовать отстегивающийся недоуздок. Недоуздок должен подходить по размеру, позволяя просунуть 1-2 пальца между мордой жеребенка и недоуздком, следя за тем, чтобы он не был слишком тугим или слишком свободным. Отстегивающийся недоуздок изготавливается из мягких материалов, таких как кожа, и предназначен для разрыва, если жеребенок прикладывает слишком большое усилие, чтобы предотвратить смертельные травмы шеи в случае, если жеребенок застрянет где-нибудь и потянет назад.

Завязывать недоуздок следует в спокойной и тихой обстановке, знакомой жеребенку. При первом надевании недоуздка жеребята могут забеспокоиться и даже бегать вокруг или пытаться спрятаться. Поэтому очень важно держать их в безопасном месте и дать им возможность привыкнуть к недоуздку самостоятельно. Использование положительного подкрепления во время надевания недоуздка также может сделать этот опыт менее стрессовым для жеребенка.

Для жеребят, с которыми трудно справиться с недоуздком, тренеры могут порекомендовать использовать "ловчую веревку". Ловчая веревка — это короткая веревка-поводок, которая не доходит до земли и позволяет легче поймать жеребенка, не запутав его ноги.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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