Как остановить щенка от жевания всего, что он видит

8:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Легко расстроиться, когда ваш щенок грызет дорогую итальянскую обувь или ножки мебели, особенно когда он, по-видимому, игнорирует все игрушки, которые вы ему купили.

Но не злись и не расстраивайся. Жующий щенок совершенно нормален, и хотя это может свести вас с ума, такое поведение легко исправить.

Почему щенки и собаки жуют

Есть три основные причины, по которым собаки жуют:

1. У него режутся зубки

Щенки теряют свои щенячьи зубы и выращивают постоянные заменители, когда им от 12 недель до 6 месяцев. У них 28 щенячьих зубов, а затем прорезываются 42 постоянных зуба. Это может быть болезненное время для вашего питомца — и тогда он захочет жевать почти все, что попадет ему в рот.

2. Он исследует

Щенки очень любопытны и стремятся исследовать новые вещи. И поскольку у них нет рук, лучший способ провести расследование — положить что-нибудь в рот и пожевать. Это дает вашему щенку информацию о вкусе, текстуре, весе и консистенции их новой находки.

3. Это игровое поведение

Любопытство может заставить щенка сначала положить что-нибудь в рот, но если он найдет ножку вашего стола или любимую туфельку забавной, начнет жевать, носить в пасти или бросать это в качестве игры. Такой способ развлечь себя и повеселиться.

Как остановить жевание щенка

Жевание — естественное поведение щенка, но это не значит, что вы должны смириться с тем, что ваша одежда будет изорвана. Вот как вы можете обуздать жевание и сохранить свои вещи.

1. Защитите свой дом от щенков

Хотя мы хотим, чтобы наши щенки исследовали и играли, нам также необходимо обеспечить их безопасность. Очень важно, чтобы мы облегчили щенкам изучение того, какие предметы являются честной добычей для игры, и уберегли их от опасности. Это можно легко сделать, защитив свой дом от щенков.

Самый простой способ обезопасить свой дом от щенков — выделить зону, безопасную для собак. Это может быть небольшая комната или замкнутое пространство в вашем доме, отгороженное собачьей калиткой или проволочной решеткой. В том месте, куда вы не хотите, чтобы щенок попал, не должно быть предметов. Всякий раз, когда щенок не может находиться под активным присмотром, он должен быть надежно ограничен этой областью.

Отведенное для вашей собаки место должно быть заполнено безопасными для собак предметами. Это включает в себя:

Удобную подстилку.

Клетку.

Миску для воды.

Игрушки.

Защита от собак также является важным шагом, если вы берете собаку постарше, так как новая обстановка может разжечь его любопытство и привести к плохим привычкам жевать.

2. Выберите правильные игрушки для собак

Наряду с тем, что вы забираете у своей собаки вещи, которые он не должен грызть, вам нужно давать ему забавные предметы, которые он может грызть. Выбирая игрушку для своего щенка, предложите множество безопасных вариантов. Хозяева домашних животных должны выбирать игрушки подходящего размера и консистенции для конкретного щенка, а также различных цветов и текстур.

К хорошим игрушкам для "жевательных" щенков относятся мягкие изделия для собак с пищалками, а также игрушки-КОНГИ. Важно часто переворачивать игрушки, чтобы вашему щенку не было скучно.

Всегда контролируйте свою собаку, когда она играет с игрушками. Жевательные игрушки никогда не должны быть тверже зубов вашей собаки, иначе питомцы могут сколоть или сломать свои жемчужно-белые зубки. Поговорите со своим ветеринаром о безопасных вариантах для вашей собаки.

3. Прервать и отвлечь

Новые собаки и щенки не сразу поймут, какие предметы нельзя жевать — ваша задача научить их.

Если вашему щенку удается схватить зубами любимую туфлю или другой предмет домашнего обихода, возьмите любимую игрушку и начните играть с ней радостно и оживленно. Здесь отлично подойдут скрипучие игрушки, так как они быстро привлекают внимание вашего щенка. Довольно скоро ваш щенок подойдет к вам и, возможно, даже уронил на пол уже надоевшую туфлю, чтобы проверить, с чем вы так весело проводите время. Дайте щенку свою "забавную” игрушку и уберите предмет, который он изначально грыз. Это отличная возможность научить вашего щенка команде "брось”.

Если он не хочет менять обувь, попробуйте предложить более желанную игрушку или лакомство. Как только он заберет у вас игрушку, продолжайте некоторое время играть со своим щенком. Позже подберите оставленный ботинок и положите его туда, куда у вашего щенка нет доступа.

Когда вы поймаете щенка на "месте преступления", не смейтесь и не кричите на него. Ваш щенок может подумать, что вы в восторге от его новообретенной игрушки для жевания, и вы будете непреднамеренно вознаграждать его поведение. Или он испугается, и вы в конечном итоге получите результат, которого вы не хотите.

Но если вы видите, что ваш щенок грызет потенциально опасный предмет, как можно быстрее выньте его из пасти. Немедленно обратитесь к ветеринару, если вы считаете, что ваш щенок мог проглотить что-либо опасное или токсичное.

4. Занимайте их чем-то

Обеспечение собак всех возрастов достаточным питанием невероятно важно для их здорового развития. Умственное и физическое обогащение должно быть сбалансировано с учетом индивидуальных потребностей. Например, маленькому щенку может понадобиться время для игр между сном, и ему понравится находить крошки в коврике для сна. Пожилой собаке может потребоваться несколько ежедневных прогулок или даже занятия собачьими видами спорта, такими как флайбол или аджилити, чтобы оставаться в форме.

Если ваша собака остается занятой и активной, у нее будет меньше шансов развлекать себя, жуя ваши подушки.

5. Используйте неприятные для них вещи

Владельцы домашних животных могут использовать способ отвращения, чтобы держать своего щенка подальше от определенных зон или от жевания крупных предметов. Эти средства могут помешать вашему щенку грызть ножки вашего дивана или стола, а распространенные отвращения включают:

Липкую ленту.

Пластиковые покрытия.

Спрей с горьким яблоком.

Средства сдерживания, активируемые движением.

Это вызывает у вашего щенка негативную ассоциацию с предметом, который он пытается грызть, а не с вами, что очень важно. Отвращение может быть эффективным, если у вашего щенка есть более желательный выбор для жевания (игрушки!) поблизости. Довольно скоро щенок узнает, что является и что не является лучшей игрой для жевания, и вы сможете устранить любые отвращения.

6. Никогда не используйте тактику наказания

Жевание может расстраивать, но никогда не применяйте к своей собаке суровые наказания, такие как крики или удары. Наказание только ухудшает ситуацию в долгосрочной перспективе, откладывает обучение и приводит к разрыву связи между человеком и животным.

При любом нежелательном поведении, таком как жевание, всегда пересматривайте свой план воспитания. Усильте в доме защиту от щенков так, чтобы в будущем жевание ненужных предметов не становилось проблемой и убедитесь, что у вашей собаки для этой цели есть много игрушек.

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