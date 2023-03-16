Можно ли щенкам есть корм для взрослых собак?

5:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любой, кто вырастил щенка, знает, что это непросто. В течение первого года жизни задача щенка — расти, учиться и взрослеть: от поведения и социальных взаимодействий до физического роста.

Поэтому неудивительно, что потребности щенков в питании сильно отличаются от потребностей взрослых собак. На самом деле, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, таких как переломы костей, болезни сердца или проблемы с костным мозгом, чрезвычайно важно, чтобы щенков кормили диетами, разработанными специально для них.

Так в чем же разница между рационом щенка и взрослой собаки?

Корм для щенков против корма для взрослых собак

При разработке корма, который удовлетворяет потребности щенков в питании, производители кормов для домашних животных уделяют особое внимание следующим компонентам

Белок и аминокислоты

Диетический белок и аминокислоты являются важными строительными блоками для роста мышц и органов. Щенкам требуется более высокий процент калорий из белка, чем взрослым собакам. Это означает, что соотношение белка и других источников энергии очень важно в рационе щенка, даже если общее количество белка в рационе такое же, как и в корме для взрослых.

Жиры

Жир — отличный источник энергии для щенка, который всегда "на ходу", поскольку он содержит в два раза больше калорий, чем белки или углеводы. Также важно, чтобы щенки получали достаточно жира, чтобы помочь усвоить определенные витамины (известные как жирорастворимые витамины).

Содержание жира в кормах для щенков должно быть выше, чем в кормах для взрослых собак, но не настолько, чтобы вызвать ожирение или ускорение темпов роста.

Омега-3 жирные кислоты

Жирные кислоты омега-3 поддерживают развитие мозга, зрение и здоровье кожи у щенков. После отлучения щенков от матери-собаки важно, чтобы они получали жирные кислоты, такие как DHA (докозагексаеновая кислота), из своего рациона, обычно из рыбы или рыбьего жира, поскольку они больше не получают их из молока.

Минералы

Минералы, такие как кальций и фосфор, необходимы для развития скелета щенка. Натрий и хлорид важны для работы мышц и сердца. В целом щенкам требуется больше кальция, чем взрослым собакам, но щенки крупных пород (те, которые во взрослом возрасте будут весить более 22,5 кг) могут быть очень чувствительны к избытку кальция или несоответствующему соотношению кальция и фосфора. Если у вас щенок крупной породы, поищите рационы, составленные специально для более крупных щенков.

Витамины

Хотя витамины помогают собакам использовать питательные вещества, большинство из них необходимы только в небольших количествах. Часто вы найдете одинаковое количество витаминов в кормах для щенков и взрослых собак. Здоровый щенок не должен нуждаться в витаминных добавках, если вы кормите его сбалансированной диетой.

Калории

Содержание калорий напрямую связано с содержанием жиров, углеводов и белков в пище. Калорийность корма для щенков, как правило, выше, чем у корма для взрослых собак. Тем не менее существует ограничение на количество калорий, которое должен иметь щенок, оно может варьироваться в зависимости от породы и даже от привычек человека. Очень важно следить за состоянием тела и скоростью роста вашего щенка вместе с ветеринаром, чтобы убедиться, что он не растет слишком быстро, что может привести к ожирению и деформациям скелета.

Откуда вы знаете, какие питательные вещества содержатся в корме для щенков?

Учитывая сложность питания щенков, вам будет сложно напрямую сравнивать эти компоненты при поиске сбалансированного корма для щенков. Вот тут-то и вступает в дело Ассоциация американских чиновников по контролю за кормами (AAFCO). AAFCO рассматривает текущую литературу и обновляет стандартные профили питательных веществ для кормов для собак и кошек на основе этой информации. Эти профили представляют минимальные, а в некоторых случаях и максимальные требования к каждому питательному веществу.

Профили разделены на две категории:

Содержание взрослых (взрослые собаки обычно старше 1 года).

Рост и размножение (щенки, а также беременные или кормящие собаки).

Если компания по производству кормов для собак хочет заявить, что их корм является полноценным и сбалансированным для щенков, они должны составлять его в соответствии с минимальными стандартами роста и размножения. Существует также третья категория, называемая "Все стадии жизни”, которая просто означает, что корм соответствует минимальным стандартам роста и содержания взрослых. Эти утверждения подтверждаются либо лабораторными исследованиями корма, либо проведением пробного кормления на животных. Всегда предпочтительнее диета, прошедшая испытания на кормление.

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