Семь распространённых болезней щенков: как защитить вашего малыша

11:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Появление нового щенка в вашем доме всегда волнительно. И когда у вас появляется новый член семьи, вы хотите сделать все возможное, чтобы сохранить его в безопасности и здоровье. Как и у человеческих детей, у щенков не такая сильная иммунная система, как у взрослых, и есть несколько болезней, к которым они более восприимчивы, особенно если они не полностью вакцинированы.

Вот что вам нужно знать о наиболее распространенных болезнях щенков, с которыми может столкнуться ваш новый ребенок, и как вы можете ему помочь.

Парвовирус (Parvo)

Парвовирус — одна из самых страшных болезней, которыми может заразиться щенок. Он легко передается и потенциально смертелен.

На базовом уровне парвовирус является очень заразным, действительно неприятным желудочным вирусом. Он передается через фекалии и может сохраняться в окружающей среде месяцами или даже годами. Из-за этого рекомендуется не позволять ложиться щенку на землю в общественных местах или не выводить его на прогулки, пока он не будет полностью вакцинирован.

Симптомы парвовируса, как правило, острые (это означает, что они возникают внезапно) и могут быстро прогрессировать. Если вы заметили какие-либо из этих распространенных симптомов, обратитесь к своему ветеринару. Они включают:

Рвоту.

Диарею (обычно кровавую и обильную).

Летаргию.

Снижение аппетита.

Депрессию.

Обезвоживание.

Боль в животе.

Бледные десны.

Лихорадку.

Слабость.

Судороги.

Специфического лечения парвовируса не существует, только поддерживающая терапия. В идеале щенков с парво следует госпитализировать, чтобы обеспечить им надлежащий уход. Было показано, что при госпитализации выживаемость достигает 90%, но это в значительной степени зависит от возраста щенка, тяжести симптомов, истории вакцинации, основных проблем со здоровьем и уровня предоставляемой медицинской помощи.

Чумка

Вирус чумы — еще один очень заразный, часто смертельный вирус, который в первую очередь поражает дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы собак и щенков. Вирус обычно распространяется по воздуху, например, при чихании или кашле, или из общих мисок для еды и воды. Симптомы чумки включают:

Зеленые или желтые выделения из глаз.

Зеленые или желтые выделения из носа.

Лихорадку.

Кашель.

Летаргию.

Снижение аппетита.

Рвоту.

Утолщенные подушечки лап.

Тошноту.

Наклон головы.

Судороги.

Как и в случае с parvo, лечения от вируса чумы не существует. Вашему питомцу может быть предоставлен поддерживающий уход, но болезнь часто приводит к летальному исходу. Выздоровление происходит очень редко, а у собак, которые выздоравливают, часто недостаточно развита зубная эмаль, что предрасполагает их к заболеваниям зубов на протяжении всей жизни. Кроме того, если у вашей собаки развились какие-либо неврологические признаки во время этого распространенного заболевания щенков, и она выжила, эти неврологические симптомы обычно остаются на всю жизнь.

Кашель

Собачий кашель, более известный как инфекционное респираторное заболевание собак, является одним из наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных путей как у собак, так и у щенков. Это может быть вызвано бактериями или вирусами (или обоими сразу!).

Кашель в питомнике передается, когда рот или нос вашего щенка соприкасаются с больными собаками. Вот почему распространенная болезнь щенков связана с местами, где много собак, например питомники, приюты, места для ухода, парки для собак и ветеринарные больницы.

Кашель в питомнике легко распознать — ваша собака будет кашлять, но в остальном будет казаться здоровой. Она будет хорошо питаться, хорошо пить и быть активной, хотя у нее также могут быть выделения из носа или глаз.

Хорошие новости о кашле в питомнике. Лечение часто не требуется, так как симптомы, как правило, легкие. Однако в некоторых случаях ваш ветеринар может назначить антибиотики, стероиды и средства для подавления кашля, поэтому важно проверить вашего питомца на всякий случай. Большинство щенков выздоравливает в течение 10 дней.

Лептоспироз

Лептоспироз — это бактериальная инфекция, которая обычно передается через инфицированную мочу. Собаки часто подхватывают его от воздействия источников воды, почвы, пищи или подстилки, на которых есть зараженная моча. После заражения бактерии в первую очередь поражают почки и печень.

Собаки, которые часто и много находятся в условиях дикой природы, контактируют с домашним скотом а также собаки, живущие в приютах имеют повышенный риск заражения этим заболеванием. Характерные симптомы данной распространенной болезни щенков включают:

Лихорадку.

Рвоту.

Диарею.

Обезвоживание.

Повышенную жажду и мочеиспускание.

Летаргию.

Боль в мышцах.

Боль в животе.

Кашель.

Затрудненное дыхание.

Желтуху (пожелтение кожи).

Спонтанное кровотечение (из носа, десен, в кале или рвоте, в моче и т. д.).

В отличие от других болезней, перечисленных выше, это заболевание может передаваться людям. По этой причине важно надевать перчатки и мыть руки при очистке мочи вашей собаки, пока они не закончат курс лечения, который обычно проводится с помощью антибиотиков.

Но лептоспироз может привести к летальному исходу, и некоторым собакам требуется более агрессивная жидкостная терапия. Даже после перенесения первоначальной инфекции у собак может развиться хроническая почечная недостаточность и хроническое заболевание печени.

Рвота и диарея

Хотя это и не болезни сами по себе, рвота и диарея являются симптомами основного заболевания и являются признаками того, что ваш щенок должен быть осмотрен ветеринаром. Некоторые из наиболее распространенных причин рвоты и диареи у щенков включают:

Инородное тело (они съели что-то, чего не должны были есть, и оно застряло у них в желудке).

Употребление токсина или мусора.

Кишечные паразиты.

Изменение диеты.

Бактериальную инфекцию.

Вирусную инфекцию.

Стресс.

Лечение рвоты и диареи различается в зависимости от причины и может варьироваться от амбулаторной терапии до операции и / или госпитализации.

Паразиты

Паразиты — это организмы, которые живут на хозяине или внутри него и получают пищу от хозяина или за его счет. Щенки более предрасположены к паразитам из-за их недостаточно развитой иммунной системы, и существует несколько различных типов паразитов, которые могут поражать их как внешне, так и внутренне.

Распространенные внутренние паразиты — это:

Круглые черви.

Анкилостомы.

Ленточные черви.

Власоглавы.

Лямблии.

Кокцидии.

Сердечные черви.

Распространенными внешними паразитами являются:

Блохи.

Клещи.

Вши.

Ушные клещи.

Чесотка (саркоптозная чесотка).

Демодекс.

Симптомы и лечение сильно различаются в зависимости от типа паразита. Чтобы защитить своего щенка, не забывайте о дегельминтизации и обычной профилактике блох и клещей.

Аденовирус

Собачий аденовирус, также известный как инфекционный собачий гепатит, является вирусной инфекцией у собак, хотя он и не такой распространенный, как другие болезни щенков из этого списка. Обычно передается при контакте с инфицированным животным или зараженным фомитом (объектом, который столкнулся с зараженным животным). Вирус в первую очередь поражает печень и клетки, которые выстилают кровеносные сосуды.

К счастью, этот вирус является частью комбинированной вакцины DAPP, которая защищает от вируса чумы, аденовируса, парвовируса и парагриппа и используется для эффективного контроля заболевания, что делает это заболевание редким. Тем не менее это все еще может произойти у невакцинированных собак.

Симптомы аденовируса включают:

Лихорадку.

Снижение или отсутствие аппетита.

Летаргию.

Депрессию.

Рвоту.

Диарею— обычно кровавую.

Кашель.

Выделения из глаз и носа.

Слабость.

Затрудненное дыхание.

Как и у большинства вирусов, специфического лечения аденовируса не существует, но поддерживающая симптоматическая терапия может быть оказана с помощью внутривенных вливаний, переливаний крови, добавок для печени и многого другого.

Выживаемость при аденовирусе колеблется в пределах 1-30%, поэтому так важно сделать прививку щенку. Собаки, которые выздоравливают, подвержены риску хронического заболевания печени.

Как сохранить здоровье вашего щенка

Хотя многие из этих заболеваний могут показаться пугающими, существуют вакцины, которые имеют все шансы помочь предотвратить многие распространенные заболевания щенков.

Сделайте прививку своему щенку

Одной из основных вакцин для щенков является DAPP (иногда обозначаемая DHPP), что означает чумку, аденовирус (или гепатит, если обозначается DHPP), парвовирус и вирус парагриппа. Эта вакцина вводится каждые 2-4 недели, пока вашему щенку не исполнится 16-20 недель.

Существует также вакцина от бордетеллеза и собачьего гриппа, которые являются двумя распространенными причинами собачьего кашля, а также вакцина от лептоспироза. Эти вакцины могут значительно снизить риск заражения вашего щенка этими заболеваниями, что может спасти его жизнь.

Работайте над профилактикой паразитов

Что касается паразитов, важно, чтобы ваш щенок принимал профилактические средства от блох, клещей и сердечных червей, которые обычно выпускаются в виде ежемесячных жевательных таблеток. Также важно сдать анализ кала вашего щенка на наличие кишечных паразитов, а если они присутствуют, питомца можно обработать соответствующим дегельминтизирующим средством.

И хотя некоторые из этих профилактических мер могут показаться финансово затратными, в конечном итоге они могут сэкономить вам значительную сумму денег по сравнению с лечением самих заболеваний.

Многие из распространенных болезней у щенков можно легко предотвратить при применении соответствующих вакцин и протоколов профилактического ухода. Важно, чтобы вы проконсультировались со своим ветеринаром, чтобы узнать, что рекомендуется для вашего питомца.

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