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Макар Горшенин

Пять советов, как пережить первую ночь с новым щенком

6:52
Зоосфера » Собаки

Приобретение нового четвероногого члена семьи — это такое захватывающее время, но оно также может быть ошеломляющим, особенно для вашего нового щенка. Малыш не только в новом доме с новыми людьми и, возможно, с новыми друзьями-животными, но и перед новым испытанием — первой ночью вдали от его семьи, поэтому ему может понадобиться немного дополнительного ухода.

Пять советов, как пережить первую ночь с новым щенком

Есть несколько советов, которые вы можете применить, чтобы первая ночь вашего щенка прошла более комфортно.

Сделайте клетку безопасным местом

Дрессировка в клетке рекомендуется для всех щенков, но особенно в первую ночь щенка дома. Когда собаки нервничают, они, как правило, ищут небольшие пространства, чтобы создать для себя защитное укрытие. Ящики / коробки / клетки — отличный способ обеспечить им безопасное убежище. Позже в жизни многие собаки будут продолжать использовать свой ящик в качестве безопасного места, если они когда-нибудь почувствуют себя подавленными или встревоженными. Ящики также являются полезным инструментом для приучения вашего щенка к дому, так как собаки не любят пачкать место, где они спят.

  • Кормление едой или лакомствами внутри ящика часто рассматривается как награда и создает положительные ассоциации для собак.
  • Хранением игрушек для собак в ящике также может обеспечить аналогичную награду и положительные ассоциации для домашних животных.
  • Добавление собачьей кровати или одеял в ящик может сделать его еще более удобным (хотя некоторые собаки предпочитают лежать просто на твердых поверхностях).

Никогда не используйте клетку в качестве наказания, так как это может разрушить чувство безопасности вашего щенка и сделать это место менее безопасным местом для него.

Правильно организуйте ужин для щенка

Составьте график кормления, когда вы приносите домой своего щенка: в возрасте до 14-18 недель малыша следует кормить три раза в день, и эти блюда следует давать утром, во время обеда и во время ужина. Когда щенку исполнится 18 недель, его режим кормления можно сократить до двух раз в день: утром и вечером.

Как правило, ужин для щенка должен быть около 5-00 часов вечера или примерно за четыре часа до сна. Это дает ему достаточно времени, чтобы переварить пищу и сходить "на горшок" в последний раз перед сном, так что  его не нужно выпускать на улицу на ночь.

Какой бы график кормления вы не выбрали для своего щенка в его первый день дома, важно, чтобы в дальнейшем время кормления было постоянным, так как это может помочь сделать его дефекацию более последовательной и помочь в приучении к дому.

Запланируйте время игр перед сном

Игра перед сном идеально подходит для того, чтобы утомить вашего нового щенка и помочь ему хорошо выспаться (и вам тоже). Хотя нет жестких правил в отношении времени игра в часы, предшествующие сну, может быть очень полезной.

Тем не менее важно не перевозбуждать щенка перед сном. Час, предшествующий отходу ко сну, следует использовать для того, чтобы щенок постепенно успокоился и плавно перешёл ко сну.

Если вы планируете укладывать щенка спать в 9 часов вечера, подумайте о том, чтобы поиграть с 7-8 вечера, это дает ему время с 8 до 9 вечера, чтобы постепенно успокоиться перед сном.

Некоторые отличные стимулирующие мероприятия для щенков включают:

  • Дрессировку. Собаки любят, когда их дрессируют, и это дает им много преимуществ. Дрессировка стимулирует умственную деятельность и может быть такой же утомительной, как и физические упражнения. Это также может помочь обеспечить их безопасность, и чем больше правил знают собаки, тем комфортнее они чувствуют себя в доме.
  • Длительные прогулки. Прогулки не только дают собакам физические упражнения, но и все уличные запахи стимулируют их умственно. Однако помните, что ваш щенок должен быть полностью вакцинирован, прежде чем отправляться на длительные прогулки в общественных местах!
  • Игры. Щенки любят играть в такие игры, как перетягивание каната, прятки, игры с запахом и игрушки-головоломки.

Сделайте перерыв на туалет перед сном

Выводите щенка на улицу прямо перед сном, чтобы у него был последний шанс сходить "на горшок". Это должна быть короткая прогулка, достаточная для того, чтобы он "сходил". Если правильно подобрано время для ужина, щенок будет мочиться и испражняться во время прогулки.

Даже если вы выводите его на прогулку перед сном, ожидайте, что несколько недель придётся выгуливать своего щенка несколько раз ночью. В то время как рекомендуется водить нового щенка "на горшок" каждые 1,5 часа в течение дня, ночью они обычно могут ходить через 4-6 часов.

Знайте, что ваш щенок будет плакать

Очень часто щенки плачут первые несколько ночей — или недель — дома с вами. До сих пор они привыкли быть в окружении своей мамы, братьев и сестер всю ночь и каждую ночь. Если взглянуть на проблему с этой точки зрения, легко понять, как они могут быть обеспокоены и одиноки в свою первую ночь. Так что если ваш щенок скулит в своем ящике в первую ночь, это считается нормальным; он приспосабливается к своему новому дому и семье.

К счастью, вы можете сделать так, чтобы помочь вашему новому щенку чувствовать себя более комфортно в его новом доме:

  • Разместите ящик в вашей комнате, это поможет щенку чувствовать себя ближе к вам, а также обеспечит ему безопасное пространство.
  • Подумайте о том, чтобы положить в его ящик что-нибудь такое, что пахнет вами, например, толстовку или футболку, которые вы недавно носили, чтобы помочь ему почувствовать, что вы рядом.

Важно различать тревожный плач щенка в ящике и призывы пойти "на горшок". Как правило, тревожный и стрессовый плач возникает рано ночью, когда малыш осваивает его клетку. Если он начинает плакать посреди ночи, ему хочется сходить "в туалет".

Принести домой нового щенка — это серьезное изменение образа жизни для всех. Но как только пройдут первые несколько ночей и ваша связь укрепится, щенки могут стать одними из лучших компаньонов. А их любовь стоит всех бессонных ночей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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