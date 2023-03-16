Пять советов, как пережить первую ночь с новым щенком

6:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приобретение нового четвероногого члена семьи — это такое захватывающее время, но оно также может быть ошеломляющим, особенно для вашего нового щенка. Малыш не только в новом доме с новыми людьми и, возможно, с новыми друзьями-животными, но и перед новым испытанием — первой ночью вдали от его семьи, поэтому ему может понадобиться немного дополнительного ухода.

Есть несколько советов, которые вы можете применить, чтобы первая ночь вашего щенка прошла более комфортно.

Сделайте клетку безопасным местом

Дрессировка в клетке рекомендуется для всех щенков, но особенно в первую ночь щенка дома. Когда собаки нервничают, они, как правило, ищут небольшие пространства, чтобы создать для себя защитное укрытие. Ящики / коробки / клетки — отличный способ обеспечить им безопасное убежище. Позже в жизни многие собаки будут продолжать использовать свой ящик в качестве безопасного места, если они когда-нибудь почувствуют себя подавленными или встревоженными. Ящики также являются полезным инструментом для приучения вашего щенка к дому, так как собаки не любят пачкать место, где они спят.

Кормление едой или лакомствами внутри ящика часто рассматривается как награда и создает положительные ассоциации для собак.

Хранением игрушек для собак в ящике также может обеспечить аналогичную награду и положительные ассоциации для домашних животных.

Добавление собачьей кровати или одеял в ящик может сделать его еще более удобным (хотя некоторые собаки предпочитают лежать просто на твердых поверхностях).

Никогда не используйте клетку в качестве наказания, так как это может разрушить чувство безопасности вашего щенка и сделать это место менее безопасным местом для него.

Правильно организуйте ужин для щенка

Составьте график кормления, когда вы приносите домой своего щенка: в возрасте до 14-18 недель малыша следует кормить три раза в день, и эти блюда следует давать утром, во время обеда и во время ужина. Когда щенку исполнится 18 недель, его режим кормления можно сократить до двух раз в день: утром и вечером.

Как правило, ужин для щенка должен быть около 5-00 часов вечера или примерно за четыре часа до сна. Это дает ему достаточно времени, чтобы переварить пищу и сходить "на горшок" в последний раз перед сном, так что его не нужно выпускать на улицу на ночь.

Какой бы график кормления вы не выбрали для своего щенка в его первый день дома, важно, чтобы в дальнейшем время кормления было постоянным, так как это может помочь сделать его дефекацию более последовательной и помочь в приучении к дому.

Запланируйте время игр перед сном

Игра перед сном идеально подходит для того, чтобы утомить вашего нового щенка и помочь ему хорошо выспаться (и вам тоже). Хотя нет жестких правил в отношении времени игра в часы, предшествующие сну, может быть очень полезной.

Тем не менее важно не перевозбуждать щенка перед сном. Час, предшествующий отходу ко сну, следует использовать для того, чтобы щенок постепенно успокоился и плавно перешёл ко сну.

Если вы планируете укладывать щенка спать в 9 часов вечера, подумайте о том, чтобы поиграть с 7-8 вечера, это дает ему время с 8 до 9 вечера, чтобы постепенно успокоиться перед сном.

Некоторые отличные стимулирующие мероприятия для щенков включают:

Дрессировку. Собаки любят, когда их дрессируют, и это дает им много преимуществ. Дрессировка стимулирует умственную деятельность и может быть такой же утомительной, как и физические упражнения. Это также может помочь обеспечить их безопасность, и чем больше правил знают собаки, тем комфортнее они чувствуют себя в доме.

Собаки любят, когда их дрессируют, и это дает им много преимуществ. Дрессировка стимулирует умственную деятельность и может быть такой же утомительной, как и физические упражнения. Это также может помочь обеспечить их безопасность, и чем больше правил знают собаки, тем комфортнее они чувствуют себя в доме. Длительные прогулки. Прогулки не только дают собакам физические упражнения, но и все уличные запахи стимулируют их умственно. Однако помните, что ваш щенок должен быть полностью вакцинирован, прежде чем отправляться на длительные прогулки в общественных местах!

Прогулки не только дают собакам физические упражнения, но и все уличные запахи стимулируют их умственно. Однако помните, что ваш щенок должен быть полностью вакцинирован, прежде чем отправляться на длительные прогулки в общественных местах! Игры. Щенки любят играть в такие игры, как перетягивание каната, прятки, игры с запахом и игрушки-головоломки.

Сделайте перерыв на туалет перед сном

Выводите щенка на улицу прямо перед сном, чтобы у него был последний шанс сходить "на горшок". Это должна быть короткая прогулка, достаточная для того, чтобы он "сходил". Если правильно подобрано время для ужина, щенок будет мочиться и испражняться во время прогулки.

Даже если вы выводите его на прогулку перед сном, ожидайте, что несколько недель придётся выгуливать своего щенка несколько раз ночью. В то время как рекомендуется водить нового щенка "на горшок" каждые 1,5 часа в течение дня, ночью они обычно могут ходить через 4-6 часов.

Знайте, что ваш щенок будет плакать

Очень часто щенки плачут первые несколько ночей — или недель — дома с вами. До сих пор они привыкли быть в окружении своей мамы, братьев и сестер всю ночь и каждую ночь. Если взглянуть на проблему с этой точки зрения, легко понять, как они могут быть обеспокоены и одиноки в свою первую ночь. Так что если ваш щенок скулит в своем ящике в первую ночь, это считается нормальным; он приспосабливается к своему новому дому и семье.

К счастью, вы можете сделать так, чтобы помочь вашему новому щенку чувствовать себя более комфортно в его новом доме:

Разместите ящик в вашей комнате, это поможет щенку чувствовать себя ближе к вам, а также обеспечит ему безопасное пространство.

Подумайте о том, чтобы положить в его ящик что-нибудь такое, что пахнет вами, например, толстовку или футболку, которые вы недавно носили, чтобы помочь ему почувствовать, что вы рядом.

Важно различать тревожный плач щенка в ящике и призывы пойти "на горшок". Как правило, тревожный и стрессовый плач возникает рано ночью, когда малыш осваивает его клетку. Если он начинает плакать посреди ночи, ему хочется сходить "в туалет".

Принести домой нового щенка — это серьезное изменение образа жизни для всех. Но как только пройдут первые несколько ночей и ваша связь укрепится, щенки могут стать одними из лучших компаньонов. А их любовь стоит всех бессонных ночей.

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