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Макар Горшенин

Социализация котёнка: подготовка к жизни должна начаться не позднее пятой недели

6:19
Зоосфера » Кошки

Вы бы не подумали, что существует какой-то метод или даже причина для социализации котят. Они очаровательны. Все их любят. Что еще вам нужно знать?

Социализация котёнка: подготовка к жизни должна начаться не позднее пятой недели

На самом деле, совсем немного. Мы оказываем котятам медвежью услугу, когда не предпринимаем активных попыток социализировать их.

Когда люди берут собак, нам рассказывают, как приучать собаку к клетке, поводку и дают всю эту информацию о том, как ухаживать за собакой. Когда люди приобретают кошку, им дают коробку, чтобы забрать ее домой. Вы приносите коробку, открываете ее и говорите: "Добро пожаловать домой ". И это то, как большинство людей вводят кошку в свое жилище.

Вы знаете, что кошки воспринимаются как независимые, а иногда даже безразличные? Многие эксперты говорят, что если вы социализируете котенка, этого можно избежать.

Итак, если у вас есть котенок или вы собираетесь завести его в ближайшем будущем и хотите знать, как социализировать ваше новое пополнение в семье, запомните следующее.

Есть лучшее время для социализации котенка

Если у вас есть кошка с котятами, как вы, вероятно, можете догадаться, первый день или даже неделя — не самое подходящее время, чтобы хватать малыша и показывать ему ваш дом. Но пройдет совсем немного времени, прежде чем вы сможете начать процесс социализации.

Начальный и самый важный возраст для социализации котенка — от трех до девяти недель. Они должны оставаться с мамой, если это возможно, в течение всего этого периода.

Для котенка важно оставаться рядом со своей матерью, потому что кошки находят социальных партнеров на этом этапе. Они начинают строить социальные связи с другими кошками начиная с конца третьей недели.

И примерно в то же время котята начинают думать о "некошках", таких как люди, а также о вашей собаке или домашнем кролике, как о социальных партнерах, при условии, что их встречи с "некошками" проходят безопасно, и это хороший опыт для всех.

В идеале, общение с другими кошками должно начаться не позднее пятой недели.

Но если вы усыновляете котенка старше пяти недель или в конечном итоге усыновляете кошку постарше, не совершайте ошибку, думая, что только потому, что вы пропустили идеальное окно, вы не можете социализировать свою кошку.

Советы по социализации котят

Итак, у вас есть котенок, и вы хотите его или ее социализировать. Помимо того, что вы или ваши дети играете с котенком — что является отличным способом общения — о чем вы должны думать?

Положительное подкрепление 

Это чрезвычайно важно. Хотели бы вы поместить свою кошку в переноску, не слыша ее протестного мяуканья?  Совершите несколько поездок с переноской, чтобы малыш получил опыт. Пусть ваш котенок увидит и поймет, что если он попадет в переноску, то получит лакомство, или, может быть, вы отведете его в дом своей сестры, чтобы поиграть с ее детьми, вместо того, чтобы идти к ветеринару.

Еще один разумный шаг, если вы действительно серьезно относитесь к социализации, — это посетить кабинет ветеринара просто для развлечения: никаких вакцин и обследований. Чем комфортнее вашему котенку в ветеринарном кабинете, тем легче выполнять тщательную работу в качестве Айболита.

Угощения

Так же, как вы дрессируете собаку с помощью угощений, вы можете значительно изменить поведение котенка, давая ему любимую еду.

Когда к вам придут гости, попросите своих друзей или родственников, кого угодно, угостить вашего котенка. Если ваш котенок получает угощение каждый раз, когда к вам приходят люди, он начнет с нетерпением ждать прихода гостей, а не убегать и прятаться.

Устройте вечеринку с пиццей

Конечно, это звучит странно. Вечеринка с пиццей для кошки? Да, устройте вечеринку с пиццей.

Пицца для вас и ваших друзей. Но если вы пригласите много людей, это ваш шанс попросить друзей подержать, погладить вашего котенка, и чтобы ваш питомец привык получать удовольствие от компании.

Это очень быстро снимает беспокойство

Подумайте о пространстве

Кошкам нравится быть хозяевами своей вселенной, но мы решаем, насколько велика эта вселенная. Подумайте о том, когда вы смотрите на звезды в небе, ваш разум может быть поражен тем, насколько велика Вселенная. То же самое и с котятами. Сначала вы хотите познакомить их с небольшим пространством, например, с комнатой, а не со всей вашей квартирой или домом.

Предлагается сначала заблокировать зоны, например, для защиты котенка от детей. А также закрыть нижнюю часть вашей кровати, по крайней мере, на некоторое время.

Вы же не хотите провести следующие 11 лет, доставая свою кошку из-под кровати?

Пространство важно. Оставьте переноску с открытой дверью, хорошим одеялком внутри и, возможно, какими-нибудь лакомствами. Позвольте котенку исследовать переноску. Вы можете обнаружить, что котенок даже станет использовать переноску в качестве безопасного места для сна.

Продолжайте общаться, даже если ваш котёнок — уже взрослая кошка

В какой-то момент, особенно если ваш котенок общительный и превращается в дружелюбную кошку, вы можете подумать, что ваша работа выполнена. Но на самом деле это не так.

Только потому, что начальный, критический период социализации составляет от трех до девяти недель, обучение не прекращается в возрасте девяти недель. Все люди продолжают корректировать свое поведение на основе своего жизненного опыта. Поэтому продолжайте дарить своей кошке новые, безопасные и позитивные впечатления.

Конечно, котята — это взрывная энергия, но если вы будете социализировать своего котенка или даже начнете социализировать кошку постарше, веселье не закончится.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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