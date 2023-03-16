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Макар Горшенин

Котята остались без мамы-кошки: могут ли они пить коровье или козье молоко?

3:44
Зоосфера » Кошки

Люди думают, что котятам можно давать блюдце с коровьим молоком, но действительно ли оно полезно? Как насчет соевого, козьего или миндального молока? Здоровый ли это выбор для кормления котят, если они остались без мамы-кошки?

Котята остались без мамы-кошки: могут ли они пить коровье или козье молоко?

Могут ли котята пить коровье молоко?

Короткий ответ: единственное молоко, которое полезно для котят, — это молоко их матери, или им понадобится заменитель молока для котят. Малышам не хватает надлежащих ферментов для переваривания лактозы в коровьем молоке, а кормление котят коровьим молоком может очень быстро вызвать диарею и обезвоживание. Вот почему важно избегать кормления коровьим молоком.

Можно ли давать котятам соевое или миндальное молоко?

Поскольку у котят очень чувствительный желудок, важно избегать кормления котят другим молоком, таким как соевое, миндальное или любое ореховое. Ореховое и соевое молоко не обеспечивают надлежащего баланса аминокислот, необходимых кошкам, потому что эти животные являются плотоядными животными и должны есть продукты животного происхождения, иначе они будут недоедать.

Как насчёт козьего молока для котят?

Если вы выполните поиск в Интернете, то можете заметить, что некоторые люди рекомендуют козье молоко для котят. Но большинство ветеринаров против, потому что есть лучшие варианты смесей для котят, которые являются полноценными, сбалансированными и хорошо подходят для пищеварительной системы котенка.

Кормление котёнка молочными смесями

Большинство котят нуждается в уходе со стороны матери или кормлении смесью для котят из бутылочки до 4-5-недельного возраста; однако это не является жестким правилом. Отлучение от матери может произойти позже, если котенок имеет недостаточный вес или болен.

Если котенок начинает терять вес, перестает есть или ведет себя более вяло, чем обычно, во время процесса отлучения, вернитесь к кормлению смесью для котят еще на 3-5 дней, прежде чем пытаться отлучить его снова.

В большинстве случаев вы можете определить время отлучения, когда из десен котенка появляются молочные зубы. Лучший способ начать — предложить кашицу из консервированного или сухого корма, смесью для котят.

Ваша первоначальная цель — приучить котенка ко вкусу пищи, и это, вероятно, потребует получения опыта путем проб и ошибок. Некоторым котятам может быть полезно, если вы смешаете немного консервов с молочной смесью в блендере, чтобы сделать смесь более жидкой. Другим котятам может быть лучше каша с консистенцией овсянки — так что не бойтесь экспериментировать.

В конце концов, вы можете поместить кашу в кошачью миску с низкими бортиками и приготовиться к беспорядку. Котята, которые учатся есть пищу, такие же грязные, как и малыши, которые учатся самостоятельно питаться, поэтому отложите свои дела, чтобы убрать беспорядок.

Котята будут ходить по своей еде, лапать ее и играть с ней. Со временем — где-то от недели до 10 дней — увеличивайте количество консервированного или сухого корма в кашице и уменьшайте количество смеси для котенка до его полного отлучения от мамы-кошки.

Вы также можете одновременно предлагать сухой корм, чтобы котенок привык к текстуре и вкусу, но вполне вероятно, что котенок будет получать основную часть своих калорий из кашицы, которую вы готовите, пока котенок не будет полностью отлучен.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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