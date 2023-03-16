Прежде чем принести котёнка домой, обеспечьте ему безопасность в жилище: 15 важных мер

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Принести нового котёнка домой и наблюдать, как он адаптируется к семейной жизни, весело и увлекательно. Но прежде чем новому приобретению будет разрешено свободно бродить по дому, вам нужно будет принять некоторые меры безопасности.

Итак, с чего вы начинаете? Котята могут попасть в кучу неприятностей, если вы не проверили свой дом на предмет определенных проблем безопасности. Вот несколько советов, которые помогут вашему пушистику безопасно наслаждаться своим новым домом.

Контрольный список защиты от котёнка

Проверьте, нет ли у вас этих опасностей и примите надлежащие меры.

Уберите свисающие или открытые электрические шнуры, которые котята могут погрызть и потянуть за них. Заверните шнуры в защитные трубки или чехлы. Держите крышки унитазов закрытыми, так как котята могут утонуть. Вы можете использовать те же замки для крышки унитаза, которые предназначены для обеспечения безопасности детей. Поставьте ворота-заграждения на открытых лестницах, где котята могут кувыркаться и падать со ступенек. Подтяните и закрепите все свисающие шнуры для штор или занавесок, потому что котята могут запутаться и задушиться или проглотить шнур. Убедитесь, что у каждого мусорного бака есть крышка, желательно запирающаяся. Любой мусор вреден для котят, но кости и нитки (даже зубная нить) особенно вредны, потому что они могут вызвать проблемы с кишечником у котят. Закрепите материалы для шитья и вязания, такие как иглы, крючки и нитки. Котята могут проткнуть себя или съесть нитку, которая завяжется в узел внутри их кишечника и вызовет закупорку. Уберите различные резинки, так как котята видят в них забавные игрушки, но они могут вызвать заворот кишок. Уберите полиэтиленовую пленку и пластиковые пакеты. Котята могут съесть их или попасть в ловушку, запутаться и задохнуться. Проверьте, нет ли пенополистирола в контейнерах или упаковках для еды или напитков, которые котенок может грызть и есть. Проверьте на предмет безопасности игрушки для кошек или те, которые вы, возможно, уже купили. У многих игрушек есть детали, которые можно легко снять и проглотить. Используйте безопасные для котенка праздничные украшения и уберите небезопасные предметы. Опасные для кошек включают мишуру, маленькие, острые и / или стеклянные украшения, рождественские огни, свечи, подарочную упаковку и гирлянду, и т. д. Всегда находите своего котенка, прежде чем открывать и закрывать мебель. Кресла с откидывающейся спинкой, диваны-кровати и выдвижные кровати, такие как кушетки, имеют механизмы, которые могут травмировать или раздавить котенка, который заполз внутрь. Удалите комнатные растения, которые могут быть токсичными для вашего любознательного котенка. Уберите все чистящие средства и другие химикаты и установите детские замки на шкафах. Проверьте открытые холодильники, посудомоечные машины, микроволновые печи, духовки, стиральные машины, сушилки на наличие вездесущих любопытных котят, прежде чем закрывать дверцы и / или включать эти приборы.

Вот удобный список предметов, которые вам могут понадобиться:

Чехлы для электрических кабелей или трубки.

Замки на крышке унитаза.

Ворота-заграждения для домашних животных на лестнице.

Обертывание шнура для слепых.

Мусорные баки с запирающимися крышками.

Игрушки, безопасные для котенка.

Замки для защиты от детей в шкафу.

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