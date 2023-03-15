Если котёнок осиротел: руководство по воспитанию

8:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Воспитание котят — это огромная задача, и в зависимости от причины, по которой котята стали сиротами, это трудно сделать. Но с правильными советами, рекомендациями и "не забывайте” вы будете настроены на успех.

Установка ожиданий при воспитании котят

Прежде всего важно напомнить вам, что никто, даже самые ответственные владельцы, не могут вырастить котенка так хорошо, как это может сделать мама-кошка. Кошки не только заботятся обо всех основных потребностях своих котят, но и обучают их навыкам, которые им необходимо знать, чтобы быть кошкой, а это то, чего мы не можем сделать при воспитании котят.

Мы можем направить котят в по верному пути и установить реалистичные ожидания, но на самом деле мы просто говорим на другом языке, чем наши кошачьи друзья. Представьте, что кто-то пытается научить вас новому заданию на иностранном языке; сигналы жестами могут завести далеко.

Но при успешном воспитании котята все еще могут расти и развиваться.

Как долго котята должны оставаться со своей матерью?

В идеале котята должны быть со своей матерью, пока им не исполнится по крайней мере 8 недель. Многие люди считают, что котят следует оставлять с мамой еще дольше: 10 недель — это стандартный возраст, который многие называют.

Как ухаживать за котёнком

Когда мать-кошка больше не может ухаживать за своими котятами, люди должны заботиться о них, пока они не станут независимыми.

Новорождённые котята до четырёх недель

Новорождённые котята в возрасте до четырёх недель наиболее сложны в уходе. В этом возрасте они почти полностью беспомощны и зависят от заботы своей матери. Наиболее важными факторами в этом возрасте являются:

Правильное кормление.

Содержание котенка в тепле.

Любая помощь котенку.

Чтобы взять на воспитание новорожденного котенка, вы должны быть хорошо ориентированы и учиться у профессионала, будь то ветеринар или кто-то из специалистов вашего местного приюта.

Источник тепла

Новорожденных котят необходимо круглосуточно содержать при температуре около 32 градусов по Цельсию. Вы можете использовать мягкую грелку, накрыв ее полотенцами, а также специальные инкубаторы для котенка, в которых вы можете их содержать. К тому времени, когда им исполняется около четырех недель, они могут выдерживать комнатную температуру около 24 градусов .

Кормление

Маленьких котят нужно кормить каждые два-четыре часа в первые недели жизни. Полезно иметь смесь, которая им нравится, и бутылочки, которые вам легко использовать, поскольку кормление должно продолжаться круглосуточно. У кошачьих мам, конечно, нет свободного времени, пока дети не начнут отлучаться от груди, поэтому приготовьтесь ставить будильник на всю ночь.

Кормите малышей заменителем молока для котят, который уже был регидратирован.

Чтобы накормить котенка, вам понадобится высококачественная бутылочка. Смесь должна легко вытекать из соски при легком надавливании.

Ежедневные проверки веса — лучший способ узнать, получает ли котенок достаточно пищи. Молодые котята должны набирать около 15-20 граммов в день. Поговорите со своим ветеринаром, если их рост медленнее.

Выведение отходов жизнедеятельности

Кошки-мамы помогают своим котятам мочиться и испражняться, ухаживая за ними, что стимулирует их к выведению отходов жизнедеятельности. Теперь, когда вы взяли на себя роль мамы, на вас ляжет забота об этой важной задаче.

После того как вы покормите котенка, смочите ватный тампон или бумажное полотенце теплой водой и аккуратно "промокните” им область гениталий котенка. Большинство котят с готовностью мочатся, как только их стимулируют, и через несколько минут они также испражняются.

Первый месяц жизни котенка на самом деле сводится к тому, чтобы оставаться в тепле, есть, мочиться / какать и спать. Когда малыши приблизятся к 4-недельной отметке, они будут весить около 500 граммов и начнут исследования, но помните, что они все еще очень нуждаются в своей кошачьей маме (то есть в вас).

Котятам от 4 до 6 недель

В этом возрасте котята начинают исследовать свой мир — и ищут неприятностей. Большую часть времени мама по-прежнему тратит на их кормление, но теперь она также обучает их таким навыкам, как мытье, использование лотка и употребление твердой пищи.

Источник тепла

Котятам все равно понадобится какой-то источник тепла, но в этом возрасте его можно давать в качестве дополнения в отличие от необходимого для котенка. Держите часть окружающей среды котенка около 27 градусов, чтобы котята могли получить к ней доступ, если им станет холодно.

Кормление

Отлучение от груди — очень напряженный период в жизни котенка. Важно не подталкивать их к самостоятельному питанию, даже если вы устали от недель частых кормлений. Котята научатся этому важному навыку в свое время.

Примерно в возрасте четырех недель начните вводить высококачественный консервированный корм для котят.

Не кормите маленьких котят сухим кормом, так как у них могут возникнуть трудности с его пережевыванием. Сухой корм также содержит больше углеводов, чем такое же количество влажного корма, и котятам нужен весь белок, который они могут получить во время роста.

Когда котята начнут отлучаться от груди, они будут проглатывать пищу. Это создает много отходов и большой беспорядок, но это всего лишь часть процесса отлучения котенка от груди.

Навыки

Котятам нужно будет научиться ухаживать за собой. После каждого приема пищи возьмите влажную салфетку для лица и имитируйте "ухаживающие” движения на морде и лапах котенка. Это поможет дать котенку представление о необходимости уборки после каждого приема пищи. Большинство котят довольно быстро это понимают и с радостью начинают чистить себя.

Примерно в этом возрасте котята также начнут использовать лоток, чтобы избавиться от него самостоятельно. Используйте небольшую коробку, например, для щенков, собак, кошек и мелких животных, чтобы котята могли легко входить и выходить. Помещайте их в лоток после каждого приема пищи, а также перемещайте все испражнения, которые они оставляют в другом месте, в их туалет. В течение нескольких дней большинство котят понимают, для чего используется лоток.

Котята в возрасте 4-6 недель начинают проявлять гораздо больше внимания и интереса к окружающей среде. На этом этапе надо обучить их тому, как быть кошкой, и помощи в том, чтобы уберечь от неприятностей.

Котята старше шести недель

Когда котятам исполняется шесть недель, они весят около 1 килограмма и начинают совершенствовать свои навыки. Большинство из них освоили мытье, пользуются лотком и перешли к обучению охоте, а также обретению равновесия и ловкости.

Навыки

Котята этой возрастной категории активны и любопытны. Им нужно много игрушек и стимуляции, чтобы научить их лазать, выслеживать, охотиться и вообще развивать все навыки, необходимые независимой кошке.

Также помните, что если ваш котенок еще не был у ветеринара для проверки состояния здоровья, в этом возрасте большинству котят рекомендуется начинать профилактическую медицинскую помощь.

Хотя воспитанием котенка лучше всего занимается мама-кошка, при надлежащем уходе и внимании люди также могут вырастить здорового, любознательного и активного котенка. Имея несколько необходимых принадлежностей для кошек и уделяя немного внимания деталям, вы тоже можете вмешаться и спасти осиротевших очаровательных котят.

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