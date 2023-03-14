Почему моя кошка пьет много воды?

Раньше вы могли наполнять миску для воды своей кошки один раз в день. Но теперь вы наполняете ее два или три раза в день, и ваша кошка бежит попить каждый раз, когда вы открываете кран.

Что происходит? Нормально ли пить больше воды для пожилых кошек? Или есть какое-то заболевание, о котором вам нужно беспокоиться?

Вот почему ваша кошка может пить больше воды, чем обычно, и когда вам следует проконсультироваться с вашим ветеринаром.

Сколько воды кошки должны пить ежедневно?

Прежде чем вы узнаете, пьет ли ваша кошка количество воды выше среднего, вам нужно знать, каков нормальный диапазон для ежедневного потребления воды кошкой. Кошки обычно выпивают около 4 унций воды на 5 фунтов веса тела. Таким образом, 10-фунтовая кошка обычно выпивает около 8 унций воды каждый день.

Большие кошки и очень активные кошки будут пить больше, чем маленькие или неактивные кошки. Некоторые кошки просто естественно не пьют очень много, в то время как другие будут пить чаще. Следует следить за любыми изменениями в потреблении воды вашей кошкой. Это происходит в течение нескольких недель или месяцев? Изменение их поведения может вызвать беспокойство.

Факторы, влияющие на то, сколько кошка пьет

Самым большим фактором, влияющим на жажду, является изменение рациона, особенно если вы переводите свою кошку с сухого корма на влажный или наоборот. Кошки, которые едят сухой корм, пьют больше, чтобы восполнить недостаток воды в пище. Однако в консервах много влаги, поэтому кошки, как правило, пьют меньше.

Кошки также могут пить больше воды, когда на улице жарко. Это должно немедленно вернуться к норме, как только она снова остынет. Если на улице жарко или сухо, попробуйте установить увлажнитель, чтобы помочь вашей кошке охладиться и уменьшить потребность в большем количестве воды.

Как отследить, сколько воды пьет ваша кошка

Определить, сколько воды на самом деле пьет ваша кошка, может быть непросто, особенно если доступно более одного источника воды или в доме несколько домашних животных.

Самый простой способ отслеживать потребление воды - использовать одну миску для воды и мерный стакан. Утром вымойте миску и налейте в нее отмеренное количество воды. На следующее утро измерьте, сколько воды осталось, и вычтите из исходного значения, чтобы рассчитать, сколько воды выпила ваша кошка.

Поведение миски с водой также может быть важно отметить. Большинство кошек часто посещают источник воды, чтобы попить, часто пять или шесть раз в день. Отслеживание того, как часто ваша кошка посещает миску с водой, может помочь вам понять, пьют ли они больше, чем обычно. Вы можете настроить камеру для домашних животных, чтобы помочь вам отслеживать.

Также имейте в виду, что то, что попадает внутрь, должно выходить, поэтому вы можете увидеть скопления мочи большего размера, чем обычно, в лотке для мусора, потому что ваша кошка мочится чаще. На самом деле, первым признаком проблемы может быть, если ящик для мусора заполняется быстрее, а комки становятся все тяжелее и их труднее выгребать. Если вы заметили это, поговорите со своим ветеринаром и начните активно контролировать потребление воды вашей кошкой.

Почему моя кошка пьет так много воды?

Существует несколько распространенных причин, по которым ваша кошка может испытывать жажду сильнее, чем обычно:

Проблемы с почками

Самая распространенная причина, по которой пожилые кошки начинают чрезмерно пить и мочиться, заключается в том, что их почки начинают снижаться. Почки отвечают за фильтрацию крови и выработку мочи. С возрастом у кошек снижается функция почек. В результате часть воды в кровотоке не фильтруется должным образом, поэтому больше жидкости превращается в мочу. Это вызывает обезвоживание.

В какой-то степени это нормально, но это также может указывать на основное заболевание почек, также известное как хроническая болезнь почек (ХБП) или хроническая болезнь почек (ХБП). Это прогрессирующее заболевание, и лучше подхватить его на ранней стадии.

Если вы заметили, что ваша старшая кошка больше пьет и мочится, особенно если она худеет, плохо ест или проявляет изменения в характере, пришло время записаться на обследование и, возможно, обследование почек.

Гипертиреоз и заболевания печени

Другие заболевания или состояния, которые могут вызвать повышенное потребление алкоголя, включают гипертиреоз и заболевания печени. Это чаще встречается у кошек среднего или старшего возраста. Кошки с гипертиреозом обычно все время кажутся голодными и теряют вес, в то время как кошки с заболеваниями печени обычно имеют меньший аппетит.

Диабет

Диабет также является очень распространенной причиной того, что взрослые и пожилые кошки чаще пьют и мочатся. При диабете поджелудочная железа не выделяет достаточно инсулина для контроля уровня сахара в крови. По мере повышения уровня сахара в крови у кошки усиливается жажда, и ей нужно чаще мочиться.

Чаще всего это наблюдается у кошек с избыточным весом от молодых до средних лет, которые в основном едят сухой корм. Вы хотите, чтобы у кошки был диагностирован диабет как можно раньше, чтобы его можно было лечить агрессивно. Задержка терапии может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни последствиям.

Инфекции мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) также могут привести к тому, что кошка будет пить больше воды. ИМП чаще всего встречаются у кошек младшего и среднего возраста. Пораженные кошки часто мочатся небольшими количествами, в отличие от больших, тяжелых скоплений мочи, наблюдаемых при других состояниях.

Кошки с ИМП могут быть беспокойными и неудобными. Если вы видите эти признаки, немедленно отведите свою кошку к ветеринару, особенно если это мужчина, так как это может быть неотложная медицинская помощь.

Побочный эффект лекарства

Некоторые лекарства, такие как стероиды и мочегонные средства, также могут заставить кошку пить больше. Если вашей кошке назначили новое лекарство, спросите своего ветеринара, является ли повышенная жажда известным побочным эффектом. Изменения в потреблении воды, вызванные приемом лекарств, должны исчезнуть, как только ваш питомец перестанет принимать лекарства в соответствии с инструкциями вашего ветеринара.

Когда обращаться к ветеринару из-за чрезмерной жажды у кошек

Если вы заметили, что ваша кошка пьет больше, чем обычно, и это не связано с временными факторами, такими как погода, колебания влажности или изменение рациона, пришло время связаться с вашим ветеринаром и записаться на прием.

Если у вашей кошки проявляются какие-либо дополнительные симптомы, такие как потеря веса, вялость или изменение аппетита, постарайтесь как можно скорее обратиться к ветеринару. Вашему ветеринару часто бывает полезно, если вы можете принести образец мочи на прием, что может сэкономить время на постановке диагноза.

Если ваш кот мужского пола и, кажется, испытывает какие-либо проблемы с мочеиспусканием, или он мочится очень часто, его следует немедленно осмотреть, так как это может быть чрезвычайной ситуацией.

Как ветеринары диагностируют причину чрезмерной жажды у кошек

Во время осмотра ваш ветеринар задаст много вопросов о поведении вашей кошки, изменениях в состоянии ее здоровья или поведении, а также обо всем остальном, что может повлиять на потребление воды. Они могут спросить о типе и количестве пищи, которую вы кормите, и о привычках вашей кошки в ящике для мусора.

Ваш ветеринар, скорее всего, порекомендует анализы крови и мочи. В большинстве случаев этих тестов достаточно, чтобы поставить диагноз. Если анализов крови и мочи недостаточно, ваш ветеринар может также захотеть сделать УЗИ или рентген.

Возможно, можно начать план лечения раньше. Многие из причин чрезмерной жажды - это постоянные проблемы, такие как диабет и заболевания почек, поэтому потребуется дополнительное тестирование, чтобы контролировать лечение с течением времени.

Лечение состояний, которые заставляют кошек пить много воды

Для кошек, испытывающих возрастные изменения в функции почек, лечение направлено на контроль симптомов, поддержание аппетита вашей кошки и поддержание показателей крови в соответствующем диапазоне. Ваш ветеринар, вероятно, оценит тяжесть заболевания почек вашей кошки, используя рекомендации Международного общества по защите почек (IRIS), и порекомендует план лечения, основанный на стадии заболевания.

Кошкам с диабетом часто приходится переходить на консервированную диету с высоким содержанием белка. У них также должен быть план приема инсулина, а также регулярный контроль уровня сахара в крови. Если диабет обнаружен на ранней стадии и лечится агрессивно, у некоторых кошек может наступить ремиссия, когда они поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови в течение четырех недель без вмешательства.

Котят с гипертиреозом часто лечат метимазолом для контроля функции щитовидной железы. Это может быть дано в виде перорального лекарства или местного геля, который можно втирать в уши. Их также можно лечить с помощью радиойодтерапии, которая может быть чрезвычайно эффективной. Кошки очень хорошо переносят радиацию, и кошке потребуется всего несколько дней в больнице после лечения. Большинство кошек, которые проходят это лечение, вылечиваются.

Кошкам с заболеваниями печени часто требуется больше диагностических тестов, прежде чем можно будет составить план лечения.

Кошек с инфекциями мочевыводящих путей или кристаллами часто можно лечить антибиотиками или изменением диеты.

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