Почему моя кошка пьет много воды?

Раньше вы могли наполнять миску для воды своей кошки один раз в день. Но теперь вы наполняете ее два или три раза в день, и ваша кошка бежит попить каждый раз, когда вы открываете кран.
Что происходит? Нормально ли пить больше воды для пожилых кошек? Или есть какое-то заболевание, о котором вам нужно беспокоиться?
Вот почему ваша кошка может пить больше воды, чем обычно, и когда вам следует проконсультироваться с вашим ветеринаром.
Прежде чем вы узнаете, пьет ли ваша кошка количество воды выше среднего, вам нужно знать, каков нормальный диапазон для ежедневного потребления воды кошкой. Кошки обычно выпивают около 4 унций воды на 5 фунтов веса тела. Таким образом, 10-фунтовая кошка обычно выпивает около 8 унций воды каждый день.
Большие кошки и очень активные кошки будут пить больше, чем маленькие или неактивные кошки. Некоторые кошки просто естественно не пьют очень много, в то время как другие будут пить чаще. Следует следить за любыми изменениями в потреблении воды вашей кошкой. Это происходит в течение нескольких недель или месяцев? Изменение их поведения может вызвать беспокойство.
Самым большим фактором, влияющим на жажду, является изменение рациона, особенно если вы переводите свою кошку с сухого корма на влажный или наоборот. Кошки, которые едят сухой корм, пьют больше, чтобы восполнить недостаток воды в пище. Однако в консервах много влаги, поэтому кошки, как правило, пьют меньше.
Кошки также могут пить больше воды, когда на улице жарко. Это должно немедленно вернуться к норме, как только она снова остынет. Если на улице жарко или сухо, попробуйте установить увлажнитель, чтобы помочь вашей кошке охладиться и уменьшить потребность в большем количестве воды.
Определить, сколько воды на самом деле пьет ваша кошка, может быть непросто, особенно если доступно более одного источника воды или в доме несколько домашних животных.
Самый простой способ отслеживать потребление воды - использовать одну миску для воды и мерный стакан. Утром вымойте миску и налейте в нее отмеренное количество воды. На следующее утро измерьте, сколько воды осталось, и вычтите из исходного значения, чтобы рассчитать, сколько воды выпила ваша кошка.
Поведение миски с водой также может быть важно отметить. Большинство кошек часто посещают источник воды, чтобы попить, часто пять или шесть раз в день. Отслеживание того, как часто ваша кошка посещает миску с водой, может помочь вам понять, пьют ли они больше, чем обычно. Вы можете настроить камеру для домашних животных, чтобы помочь вам отслеживать.
Также имейте в виду, что то, что попадает внутрь, должно выходить, поэтому вы можете увидеть скопления мочи большего размера, чем обычно, в лотке для мусора, потому что ваша кошка мочится чаще. На самом деле, первым признаком проблемы может быть, если ящик для мусора заполняется быстрее, а комки становятся все тяжелее и их труднее выгребать. Если вы заметили это, поговорите со своим ветеринаром и начните активно контролировать потребление воды вашей кошкой.
Существует несколько распространенных причин, по которым ваша кошка может испытывать жажду сильнее, чем обычно:
Самая распространенная причина, по которой пожилые кошки начинают чрезмерно пить и мочиться, заключается в том, что их почки начинают снижаться. Почки отвечают за фильтрацию крови и выработку мочи. С возрастом у кошек снижается функция почек. В результате часть воды в кровотоке не фильтруется должным образом, поэтому больше жидкости превращается в мочу. Это вызывает обезвоживание.
В какой-то степени это нормально, но это также может указывать на основное заболевание почек, также известное как хроническая болезнь почек (ХБП) или хроническая болезнь почек (ХБП). Это прогрессирующее заболевание, и лучше подхватить его на ранней стадии.
Если вы заметили, что ваша старшая кошка больше пьет и мочится, особенно если она худеет, плохо ест или проявляет изменения в характере, пришло время записаться на обследование и, возможно, обследование почек.
Другие заболевания или состояния, которые могут вызвать повышенное потребление алкоголя, включают гипертиреоз и заболевания печени. Это чаще встречается у кошек среднего или старшего возраста. Кошки с гипертиреозом обычно все время кажутся голодными и теряют вес, в то время как кошки с заболеваниями печени обычно имеют меньший аппетит.
Диабет также является очень распространенной причиной того, что взрослые и пожилые кошки чаще пьют и мочатся. При диабете поджелудочная железа не выделяет достаточно инсулина для контроля уровня сахара в крови. По мере повышения уровня сахара в крови у кошки усиливается жажда, и ей нужно чаще мочиться.
Чаще всего это наблюдается у кошек с избыточным весом от молодых до средних лет, которые в основном едят сухой корм. Вы хотите, чтобы у кошки был диагностирован диабет как можно раньше, чтобы его можно было лечить агрессивно. Задержка терапии может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни последствиям.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) также могут привести к тому, что кошка будет пить больше воды. ИМП чаще всего встречаются у кошек младшего и среднего возраста. Пораженные кошки часто мочатся небольшими количествами, в отличие от больших, тяжелых скоплений мочи, наблюдаемых при других состояниях.
Кошки с ИМП могут быть беспокойными и неудобными. Если вы видите эти признаки, немедленно отведите свою кошку к ветеринару, особенно если это мужчина, так как это может быть неотложная медицинская помощь.
Некоторые лекарства, такие как стероиды и мочегонные средства, также могут заставить кошку пить больше. Если вашей кошке назначили новое лекарство, спросите своего ветеринара, является ли повышенная жажда известным побочным эффектом. Изменения в потреблении воды, вызванные приемом лекарств, должны исчезнуть, как только ваш питомец перестанет принимать лекарства в соответствии с инструкциями вашего ветеринара.
Если вы заметили, что ваша кошка пьет больше, чем обычно, и это не связано с временными факторами, такими как погода, колебания влажности или изменение рациона, пришло время связаться с вашим ветеринаром и записаться на прием.
Если у вашей кошки проявляются какие-либо дополнительные симптомы, такие как потеря веса, вялость или изменение аппетита, постарайтесь как можно скорее обратиться к ветеринару. Вашему ветеринару часто бывает полезно, если вы можете принести образец мочи на прием, что может сэкономить время на постановке диагноза.
Если ваш кот мужского пола и, кажется, испытывает какие-либо проблемы с мочеиспусканием, или он мочится очень часто, его следует немедленно осмотреть, так как это может быть чрезвычайной ситуацией.
Во время осмотра ваш ветеринар задаст много вопросов о поведении вашей кошки, изменениях в состоянии ее здоровья или поведении, а также обо всем остальном, что может повлиять на потребление воды. Они могут спросить о типе и количестве пищи, которую вы кормите, и о привычках вашей кошки в ящике для мусора.
Ваш ветеринар, скорее всего, порекомендует анализы крови и мочи. В большинстве случаев этих тестов достаточно, чтобы поставить диагноз. Если анализов крови и мочи недостаточно, ваш ветеринар может также захотеть сделать УЗИ или рентген.
Возможно, можно начать план лечения раньше. Многие из причин чрезмерной жажды - это постоянные проблемы, такие как диабет и заболевания почек, поэтому потребуется дополнительное тестирование, чтобы контролировать лечение с течением времени.
Для кошек, испытывающих возрастные изменения в функции почек, лечение направлено на контроль симптомов, поддержание аппетита вашей кошки и поддержание показателей крови в соответствующем диапазоне. Ваш ветеринар, вероятно, оценит тяжесть заболевания почек вашей кошки, используя рекомендации Международного общества по защите почек (IRIS), и порекомендует план лечения, основанный на стадии заболевания.
Кошкам с диабетом часто приходится переходить на консервированную диету с высоким содержанием белка. У них также должен быть план приема инсулина, а также регулярный контроль уровня сахара в крови. Если диабет обнаружен на ранней стадии и лечится агрессивно, у некоторых кошек может наступить ремиссия, когда они поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови в течение четырех недель без вмешательства.
Котят с гипертиреозом часто лечат метимазолом для контроля функции щитовидной железы. Это может быть дано в виде перорального лекарства или местного геля, который можно втирать в уши. Их также можно лечить с помощью радиойодтерапии, которая может быть чрезвычайно эффективной. Кошки очень хорошо переносят радиацию, и кошке потребуется всего несколько дней в больнице после лечения. Большинство кошек, которые проходят это лечение, вылечиваются.
Кошкам с заболеваниями печени часто требуется больше диагностических тестов, прежде чем можно будет составить план лечения.
Кошек с инфекциями мочевыводящих путей или кристаллами часто можно лечить антибиотиками или изменением диеты.
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