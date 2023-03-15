Пять негативных побочных эффектов удаления когтей у кошек

8:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Во многих странах практика удаления когтей является не только спорной ветеринарной хирургической процедурой, но и полностью запрещена. Поведение при царапании является инстинктивным и нормальным, служит нескольким целям в качестве важного маркера запаха, для ухода за ногтями и растяжки. Вот почему после рассмотрения альтернативных вариантов, идея об отказе от когтей должна быть хорошо обоснованным решением между хозяевами домашнего животного и ветеринаром.

Что такое удаление когтей у кошек

У кошек есть три маленькие косточки, которые составляют каждый палец, и удаление когтей (онихэктомия) — это хирургическая ампутация части (или всей) кости пальца, прикрепленной к когтю каждого пальца. Эта процедура сделает каждый палец короче.

Есть три разных способа ампутировать эту кость, используйте:

стерилизованные кусачки для ногтей,

лезвие скальпеля

или хирургический лазер.

Процедура проводится под общим наркозом. Хирургический клей (или швы) применяется для закрытия хирургических отверстий, а повязки накладываются для контроля кровотечения. Как правило, ваша кошка остается в больнице на одну-две ночи, чтобы обеспечить достаточный контроль за кровотечением. Заживление занимает от одной до двух недель и требует специального ухода, такого как обезболивающие препараты и специальный наполнитель для кошачьего туалета.

Каковы риски удаления когтей у кошек

Хирургические осложнения

Несмотря на все усилия хирурга, некоторые вещи могут пойти не так во время процедуры. Все общие операции сопряжены с рисками, связанными с применением анестезии.

Некоторые возможные осложнения включают (но ими не ограничиваются):

Аллергические реакции на анестезию.

Пневмонию.

Инсульт / эмболию.

Остановку сердца.

Повреждение горла от дыхательной трубки.

Повреждение нервов.

Кровотечение.

Смерть.

Существуют также осложнения, которые могут возникнуть после операции, такие как боль, инфекция или расхождение раны (повторное открытие места операции). Наиболее распространенным осложнением является продолжающееся кровотечение из прибылого когтя после операции.

Инфекции

Заражение возможно после всех хирургических процедур. Содержать лапы в чистоте после операции сложно, потому что вашей кошке нужно гулять и пользоваться лотком. Инфекции, которые возникают после удаления когтей, могут быть опасными, особенно если это влияет на кости ног, поэтому важно внимательно следить за инфекцией. Ваш ветеринар может также назначить антибиотики в качестве меры предосторожности.

Боль и повреждение нервов

У кошек трудно оценить боль, потому что они не выражают ее очевидным образом, который обычно заметил бы родитель домашнего животного. Примеры боли, на которые вам следует обратить внимание после удаления когтей, включают снижение подвижности, хромоту или "защитную” позу. В целом хирургические процедуры, связанные с костью, более болезненны, чем другие.

Хроническая, длительная боль после удаления когтей встречается редко, но может возникнуть. Возможные причины включают невропатическую боль (когда нерв неправильно подает сигналы в мозг), длительное воспаление, инфекцию или оставшиеся фрагменты кости. Несколько исследований показали, что у кошек с удалением когтей может быть повышенный риск болей в спине или стрижки (вырывания шерсти) по сравнению с аналогичными кошками без удаления когтей.

Паралич также может возникнуть как осложнение использования жгута во время операции. Обычно это временно, но может длиться до двух месяцев.

Хромота

Хромота (неправильная походка или осанка) может возникать по нескольким причинам. Наиболее очевидной и распространенной причиной является хирургическая боль. Другие причины связаны с причинами длительной боли, повреждением нерва или повторным открытием хирургического разреза. В редких случаях хромота возникала из-за образования рубцов, которые влияли на движение пальцев ног и требовали последующих хирургических процедур для исправления функции конечностей.

Изменения в поведении

Есть некоторые споры об изменениях в поведении, которые могут произойти у кошек после удаления когтей. Поскольку расчесывание является нормальным поведением, некоторые представители ветеринарного сообщества обеспокоены тем, что невозможность почесаться может вызвать эмоциональный стресс. Многие кошки по-прежнему выполняют движения почесывания даже после удаления когтей, хотя растягивание во время расчесывания больше невозможно. Неясно, удовлетворяет ли кошку выполнение царапающих движений без когтей.

Еще одна проблема заключается в том, что удаление когтей может усилить агрессию (например, кусание), неправильное мочеиспускание или дефекацию. Хотя есть исследования, которые показывают, что могут произойти некоторые изменения в поведении, неясно, связаны ли изменения в поведении с процедурой удаления когтей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять взаимосвязь удаления когтей и изменений в поведении.

Как остановить кошек от царапанья

Царапание — нормальное поведение для кошки. Поскольку царапаться — это часть кошачьей натуры, не пытайтесь остановить своего питомца от этой естественной реакции. Однако есть несколько способов ограничить ущерб, причиняемый кошачьими царапинами.

Обрезка когтей

Частая стрижка когтей может защитить кожу человека от серьезных царапин, хотя некоторым родителям домашних животных может быть неудобно это делать. Колпачки для когтей, которые представляют собой крошечные чехлы, являются еще одним способом защиты людей и мебели, но они требуют регулярного ухода и замены, если они отваливаются. Как и в случае с обрезками когтей, некоторым кошкам может быть неудобно или они не переносят их ношение.

Когтеточки

Если главной проблемой является повреждение мебели, используйте подходящую замену для вашей кошки. Это означает, что нужно обращать внимание на точный тип материала, который ваша кошка любит царапать, и подбирать его как можно точнее. Также обратите внимание на положение, в котором происходит царапание, так как некоторые кошки любят царапать вертикально, а некоторые любят царапать горизонтально, поэтому замена должна соответствовать этому предпочтению. Расположение не менее важно, и замена должна находиться в той же комнате, что и любимый питомцем диван. Использование лакомств и / или кошачьей мяты, когда ваша кошка находится рядом, может помочь вызвать интерес.

Отпугиватели от мебели

Отпугивающие средства можно использовать для предотвращения царапин на нежелательных участках, но их следует использовать только после того, как будет предоставлена подходящая замена, иначе ваша кошка может просто найти другой предмет мебели.

Средства устрашения должны быть гуманными и не вызывать боли, паники или сильного стресса. Идеи включают размещение нежелательных текстур на мебели или вокруг нее, пока ваша кошка не перестанет использовать ее для царапин. Некоторые текстуры, которые не нравятся кошкам, включают алюминиевую фольгу, липкую ленту или резину. Использование чего-либо вроде бутылочки со шприцем научит вашу кошку царапаться, только когда вас нет рядом, и обычно неэффективно в долгосрочной перспективе.

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