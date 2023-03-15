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Макар Горшенин

Сколько воды нужно собаке в день, чтобы не заболеть

6:20
Зоосфера » Собаки

Вода является основным компонентом здоровых, живых клеток организма. Без воды организм вашей собаки не будет функционировать должным образом. Более конкретно, ваша собака будет обезвоживаться.

Сколько воды нужно собаке в день, чтобы не заболеть

Это может произойти, если ваша собака не получает достаточно воды, поэтому вы должны ежедневно чистить и наполнять миску для воды.

Вы также должны знать, когда ваша собака пьет больше воды, чем обычно, так как это может быть признаком болезни.

Итак, сколько воды должна пить собака? Выясните, пьет ли ваша собака достаточно воды или больше, чем обычно.

Сколько воды нужно собаке

Существует несколько способов оценить, сколько воды нужно отдельной собаке, и это, как правило, зависит от индивидуальных обстоятельств.

Собаке необходимо пить в среднем от 20 до 70 мл воды на 1 кг массы тела в день, а щенку — в 2-3 раза больше. Однако есть много факторов, которые могут повлиять на то, сколько ваша собака будет пить, поэтому вы не должны ограничивать потребление воды вашей собакой.

Если это не указано вашим ветеринаром, нет необходимости отмерять точное количество воды, которое пьет ваш питомец. Просто убедитесь, что у вашей собаки много свежей чистой воды каждый день.

Почему ваша собака иногда может пить меньше воды

Вот несколько распространенных причин, по которым собака может пить меньше воды, чем обычно.

Ваша собака ест влажный корм или домашнюю диету

Собаки, которых кормят консервами или домашней диетой, получат некоторое количество влаги с пищей, так как она на 65-80% состоит из воды. Вы можете заметить, что ваша собака пьет меньше, чем при ежедневном употреблении только сухого корма.

Возможно, ваша собака больна или испытывает боль

Если ваша собака больна по другой основной причине или имеет проблемы с подвижностью или болью, они также могут не пить необходимое количество воды. Поговорите со своим ветеринаром, чтобы выяснить, почему ваша собака не пьет достаточно воды и как вы можете помочь.

Вашей собаке жарко или она тренируется

В зависимости от температуры и количества упражнений, которые выполняет ваша собака, может потребоваться больше воды. Это потому, что вода теряется при чрезмерном затрудненном дыхании и слюноотделении.

Могут ли собаки пить воду из-под крана

Водопроводная вода, безопасная для людей, также безопасна для собак. В большинстве случаев вашей собаке подойдет водопроводная вода. Однако если вы живете в месте с небезопасной водопроводной или колодезной водой, пожалуйста, обсудите с вашим ветеринаром варианты обеспечения вашей собаки бутилированной или фильтрованной водой.

Что произойдёт, если собака не получит достаточно воды

Многие важные функции организма требуют воды, поэтому без достаточного количества ваша собака может быстро заболеть и получить обезвоживание.

Органы в конечном итоге будут повреждены при длительном дефиците воды, и если это продлится достаточно долго, почки, печень и другие органы начнут отключаться. Вскоре после этого последует смерть.

В целом здоровая собака будет ежедневно пить достаточно воды, чтобы оставаться хорошо увлажненной, но есть несколько случаев, когда может произойти обезвоживание.

Вот несколько ситуаций, в которых у собаки может быть повышенный риск обезвоживания:

  • Заболевание почек.
  • Нарушения обмена веществ (например, диабет).
  • Рак.
  • Беременность / кормящие животные подвержены риску более быстрого обезвоживания, поскольку у них могут быть более высокие потребности

Как проверить собаку на обезвоживание

Выполните следующие действия, чтобы узнать, обезвожена ли ваша собака:

  1. Аккуратно ущипните кожу между лопатками.
  2. Осторожно потяните кожу вверх и отпустите ее.
  3. Следите за тем, чтобы кожа вернулась на место.

Кожа должна быстро вернуться на место без каких-либо колебаний. Если присутствует обезвоживание, кожа будет медленно восстанавливаться или может даже оставаться на некоторое время, прежде чем вернуться на место.

Вот некоторые другие признаки обезвоживания у собак:

  • Десны выглядят сухими, липкими или бледными.
  • Сухие, запавшие глазные яблоки.
  • Сухой нос и рот.

Что делать, если ваша собака пьёт слишком много воды

Если вы заметили, что ваша собака пьет или мочится больше, чем обычно, сообщите об этом своему ветеринару. У этой проблемы много причин, поскольку многие болезненные процессы проявляются этим симптомом.

Тщательный медицинский осмотр вместе с анализами крови или мочи может помочь определить дальнейшие действия вашего ветеринара. Вас могут попросить измерить потребление воды вашим питомцем; в этом случае вам может потребоваться отделить их от других домашних животных.

Вы все равно должны давать избыточное количество воды, но измеряйте, сколько вы добавляете в миску и сколько остается в конце каждого дня, плюс все, что добавляется в еду вашей собаки, чтобы вы могли оценить общее количество воды, которое ваша собака выпивает за день.

Как часто вы должны чистить миску для воды

Миски с водой и кормом следует ежедневно мыть водой с мылом. Поскольку эти миски контактируют с пищей и слюной вашего питомца, они, как правило, являются хорошими местами для размножения бактерий.

Миски должны быть гладкими и легко моющимися, без укромных уголков и трещин или даже царапин, где бактерии могут прятаться и выживать.

Если вы обеспокоены тем, что ваша собака не получает достаточно воды для поддержания своего здоровья или пьет слишком много воды, обратитесь за советом к своему ветеринару. Поддержание надлежащей гидратации слишком важно для здоровья вашей собаки, чтобы его игнорировать.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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