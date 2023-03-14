Топ-4 разоблаченных мифов о собаках

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки. Вы должны любить их; что с тем, чтобы быть лучшим другом человека и все такое. Они преданные, забавные, любящие и ласковые. Но о наших собачьих друзьях распространено много мифов.

Вот четыре главных мифа о собаках.

#4 Собаки съедят все, что угодно

Вы когда-нибудь замечали, как ваша собака поедает вонючую кость или сомнительный кусок мяса, который она вытащила из мусора? Или, что еще хуже, с энтузиазмом смотреть на это подозрительно выглядящее пятно чего-то на тротуаре?

Собаки могут распознавать горький, сладкий, соленый и кислый вкус, но то, как мы воспринимаем "вкус", может отличаться от того, как они его воспринимают. Хотя у собак всего на одну шестую больше вкусовых рецепторов, чем у человека, вполне возможно, что собаки получают больше информации о еде благодаря обонянию. Независимо от того, что приводит их к вонючей пище, вы не должны поддаваться искушению накормить свою собаку карри, остатками еды или едой на вынос из вашего любимого ресторана. Это плохо для них. Вместо этого кормите их здоровой, сбалансированной пищей с высоким содержанием белка, углеводов и клетчатки.

# 3 Сухой нос означает, что собака больна

Это ложь. Нос собаки не имеет ничего общего с состоянием ее здоровья. На самом деле, его нос может измениться с влажного и прохладного на теплый и сухой за считанные минуты. Так что не паникуйте. Это совершенно нормально и, вероятно, связано больше с погодой и влажностью, чем со здоровьем.

#2 Собаки виляют хвостами только тогда, когда они счастливы

Обычно собака, виляющая хвостом, говорит о счастье, волнении и рвении (время прогулки!), Но не всегда. Иногда виляющий хвост может означать страх, агрессию или даже предупреждение "отвали!" Поэтому вы всегда должны быть осторожны, приближаясь к бездомным или незнакомым собакам, которых вы раньше не встречали, даже если они виляют.

#1 Старые собаки не могут научиться новым трюкам

Чистая чушь. Мы подозреваем, что дезинформацию распространяют старики, пытающиеся отказаться от обучения чему-то, что они не хотели делать, или ленивые люди, которым не хочется дрессировать старшую собаку. Многие люди ждут, прежде чем кастрировать или стерилизовать свою собаку, потому что считают, что позволять своей собаке заниматься сексом - это хорошо, или что им нужно иметь один помет щенков "для опыта".Изучение новых вещей помогает собаке оставаться активной, а ее ум молодым - как и у людей.

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