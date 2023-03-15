Неожиданные опасности дождливого дня для собак

6:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Штормы могут испортить любой день, даже для наших собачьих компаньонов. Дождливая погода приводит к мокрым прогулкам, снижению физических нагрузок и отсутствию игр на свежем воздухе. Но дело не только в том, что наши собаки промокают — ливни также могут привести к непредвиденным опасностям и проблемам для наших четвероногих друзей.

Вот о чем нужно знать родителям питомцев, когда они выводят своего щенка под дождь, и почему важно сократить время игр и прогулок в ненастную погоду.

Плохая видимость, молния и гром

Ливни часто приносят туман, это приводит к ухудшению видимости, а гром — внезапному, неожиданному шуму. Громкие раскаты могут напугать многих собак, заставляя их реагировать и убегать. Это опасно пропажей собак и приводит к несчастным случаям, потому что водителям автомобилей трудно видеть в ненастную погоду.

Гром может вызвать у собак большое беспокойство. Этот стресс способен привести к тому, что домашние животные могут пораниться, когда они прорываются от испуга в дом, свою клетку или из них. Важно обсудить возможные штормовые фобии с вашим ветеринаром, поскольку есть много отличных вариантов (как целостных, так и медикаментозных), которые помогут успокоить собак во время грозы.

Удары молнии также возможны, хотя и редко, и обычно приводят к летальному исходу. Всегда избегайте длительных прогулок во время ливня, так как молния притягивается к металлу (включая зонты).

Лужи

Большинство собак любит играть в дождевых лужах. К сожалению, эти лужи могут содержать вредные бактерии и токсины.

Лептоспироз

Наиболее распространенной бактерией, обнаруживаемой в стоячей воде, является лептоспироз, который передается через мочу грызунов. Грызуны часто купаются в дождевых лужах, оставляя после себя бактерии. Затем бактерии попадают в организм собаки (или человека) через открытые раны или при проглатывании, что приводит к печеночной и почечной недостаточности. При отсутствии лечения это состояние может привести к летальному исходу.

Хорошей новостью является то, что существует вакцинация для защиты от этой инфекции. Обсудите эту серию вакцин со своим ветеринаром, если ваша собака часто пьет из дождевых луж или плавает в озерах.

Лямблии

Еще один распространенный обитатель луж — лямблии. Это микроскопический паразит, который при попадании в организм может вызвать:

Рвоту.

Диарею.

Боль в животе.

Потерю веса.

Тошноту.

Для уничтожения этой инфекции можно использовать такие лекарства, как метронидазол или фенбендазол.

Различные токсины

Некоторые токсины, такие как пестициды и этиленгликоль (антифриз), могут попадать в дождевые лужи и приводить к серьезным последствиям для собак. Они могут варьироваться от желудочно-кишечных проблем до почечной недостаточности и смерти.

Если после недавнего (или продолжающегося) ливня остались лужи, держите собаку подальше от них, чтобы избежать риска попадания загрязненной воды. Защитите лапы вашей собаки, приучив их носить непромокаемые ботинки, или вымойте и высушите их лапы, как только вы вернетесь домой, используя антибактериальное мыло, детские салфетки или спецсалфетки для лап.

Грибы

Грибы — это разновидность бактерий, которые живут и процветают во влажной среде. Хотя не все грибы токсичны при попадании в организм, многие разновидности могут быть сильно ядовитыми, и бывает трудно определить, какие грибы съедобны, а какие токсичны.

Внимательно следите за своей собакой во время прогулок, чтобы избежать употребления ею грибов.

Клинические признаки отравления грибами у собак включают:

Летаргию.

Гиперактивность.

Пускание слюней.

Расстройство желудка.

Судороги.

Атаксию (нарушение координации во время ходьбы).

Смерть.

Эти признаки зависят от типа проглоченного гриба и его количества, и они могут проявляться в течение нескольких минут или часов. Грибы, как правило, растут в лесистых районах весной и ранней осенью, но в более теплом климате они могут расти круглый год.

Если вы обеспокоены тем, что ваша собака могла проглотить гриб, постарайтесь вытащить как можно больше оставшихся кусочков изо рта вашей собаки. Затем немедленно позвоните ветеринару, чтобы узнать о дальнейших действиях для вашего питомца.

Очень важно получить образец гриба и указать, где он был найден, поскольку это может помочь ветеринару определить тип гриба, попавшего в организм. Поместите образец гриба на белый лист бумаги, заверните его в вощеную или пергаментную бумагу, поместите в пакет на молнии и храните в холодильнике, пока его не осмотрит ветеринар.

Пневмония

Длительное пребывание на улице при холодной и сырой погоде может привести к воспалению дыхательных путей. Это воспаление делает собак более склонными к проникновению бактерий в дыхательные пути — иначе пневмонии. Это более высокий риск для молодых собак, пожилых собак с другими системными заболеваниями и любой собаки с ослабленным иммунитетом.

Важно вытереть собаку полотенцем, как только вы вернетесь с дождливой прогулки, и предоставить ей теплое, сухое место. Вы также можете подумать о том, чтобы приучить своего пса носить непромокаемый плащ, чтобы избежать воздействия сырой погоды.

Клинические признаки пневмонии у собак включают:

Летаргию.

Выделения из носа.

Выделения из глаз.

Кашель.

Одышку.

Снижение аппетита.

Лихорадку.

Проблемы с дыханием (при серьезном поражении легких).

Если вы заметили какие-либо из этих признаков, немедленно отведите свою собаку к ветеринару для оценки. Пневмония может привести к летальному исходу, если ее не лечить.

Хотя в дождливые дни может произойти много неприятных событий, собакам все равно нужны упражнения и прогулки — даже в условиях штормовой погоды. Постарайтесь ограничить время игры в помещении в ненастную погоду. Когда вы должны вывести свою собаку на улицу, всегда внимательно следите за своим питомцем, чтобы он не пил из луж, не ел растения или не находил жаб для лизания. Профилактика намного эффективнее, чем решение проблем, вызванных дождем.

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