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Макар Горшенин

Почему собаки дергаются во сне?

Зоосфера » Собаки

Возможно, вы заметили внезапное, короткое подергивание в какой-то момент, когда ваша собака спала, и задавались вопросом, видят ли они сны или даже выражают какой-то дискомфорт.

Почему собаки дергаются во сне?

Эти непроизвольные движения, когда собака дергается во сне, происходят только во время сна и обычно длятся недолго. Подергивание может произойти в любом месте тела вашей собаки, но обычно происходит в ногах, хвосте или голове. Это может сопровождаться небольшими вокализациями.

Так подергивание - это просто нормальная часть сна, или бывают моменты, когда вам следует беспокоиться?

Почему собаки дергаются во сне?

Собаки спят в среднем 12-14 часов в день.Пока они спят, мозг собаки обрабатывает информацию и события дня через сны. Подергивание часто связано с активными циклами сна в мозге.

Согласно исследованию психолога Стэнли Корена, собака среднего размера будет видеть сны каждые 20 минут, и эти сны будут длиться около минуты. У более крупных пород меньше снов, которые длятся дольше — примерно каждые 45 минут в течение 4 минут. Для собак мелких пород верно обратное; они будут видеть сны каждые 10 минут до 30 секунд.

Собаки испытывают те же стадии сна, что и люди, включая небыстрое движение глаз (NREM), коротковолновый сон (SWS) и быстрое движение глаз (REM). Во время быстрого сна глаза собаки двигаются за закрытыми веками, а крупные мышцы тела отключаются, поэтому сон физически не разыгрывается.

Часть мозга, которая содержит эти выключатели, называется мостом, который является частью ствола мозга. У молодых собак мост может все еще развиваться, в то время как у пожилых собак он может ослабевать с возрастом. Вот почему подергивания во время сна чаще всего встречаются у молодых и пожилых собак и реже у взрослых собак.

Количество подергиваний зависит от того, насколько эти выключатели препятствуют движению мышц. Щенки проводят во сне больше времени, чем взрослые собаки, потому что им нужно обрабатывать больше информации.

Собаки, которые спят в свернутом положении, будут держать свои мышцы напряженными и менее расслабленными, что может привести к тому, что они будут дергаться меньше, чем собака, которая спит в вытянутом положении. Любая внешняя стимуляция от громких звуков, таких как гром, фейерверки или странные голоса, может частично разбудить спящую собаку и привести к подергиванию.

Должны ли вы будить свою собаку, если она дергается во сне?

Если ваша собака спит рядом с вами, они могут непреднамеренно нарушить ваш сон своими резкими движениями тела. Тем не менее, часто рекомендуется не будить собаку, которая дергается во сне, если она явно не в бедственном положении.

Причиной этих непроизвольных движений может быть кошмар или ночной ужас, и они могут проснуться в испуге. Старайтесь не прикасаться к ним, чтобы они не укусили или не поцарапали вас в результате испуга.

Вместо этого мягко зовите свою собаку по имени, пока она не ответит. Говорите спокойно и заверяйте их, что они в безопасности после того, как проснутся. Хотя они кажутся довольно активными во сне, собаки-сновидцы могут медленно просыпаться.

Когда вы должны беспокоиться о том, что собака дергается во сне?

Вы должны быть обеспокоены, когда подергивание мешает сну вашей собаки. Они могут не засыпать или постоянно просыпаться во время сна.

Еще одна причина для беспокойства - это когда подергивание переходит в дрожь всего тела, в результате чего тело становится жестким или длится дольше, чем кратковременный спазм. В этом случае может быть другое объяснение подергивания, например:

  • Припадок или другое неврологическое состояние
  • Заражение паразитами, бактериями или вирусами
  • Недоедание
  • Диабет
  • Низкий уровень сахара в крови
  • Низкая температура тела
  • Проблемы с почками и печенью
  • Некоторые сердечные заболевания
  • Беспокойство
  • Артрит
  • Проглатывание яда


Проглатывание местных или экологических пестицидов или токсичных продуктов также может вызвать судороги или дрожь у собак. Если вы подозреваете, что ваша собака подверглась воздействию токсина или имеет какое-либо другое заболевание, то для постановки диагноза и соответствующего лечения необходимо немедленное ветеринарное обследование.

В чем разница между подергиванием и припадком, когда собака спит?

Во время нормального сна тело собаки будет гибким и расслабленным, и они будут нормально дышать, с частично или полностью закрытыми глазами. Они должны легко просыпаться и реагировать на голоса.

Нормальные подергивания обычно возникают, когда собака лежит на боку, шлепает лапами и, возможно, издает небольшие звуки. Вы можете заметить нерегулярное дыхание, когда ваша собака начинает дергаться.

Судороги обычно возникают, когда собаки бодрствуют. Чтобы определить, вызвано ли подергивание во время сна приступом, обратите внимание на следующие признаки:

  • Напряжение тела
  • Затрудненное дыхание
  • Глаза широко открыты, но не реагируют
  • Потеря сознания без реакции на ваш голос
  • Потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией
  • Пена изо рта
  • Рвота

Собаки могут временно вести себя сбитыми с толку, дезориентированными или ошеломленными, и они могут пускать слюни или тяжело дышать после окончания судорожной активности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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