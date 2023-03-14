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Макар Горшенин

Что делать, когда ваш щенок скулит в своей клетке

4:54
Зоосфера » Собаки

Щенки делают много восхитительных вещей, которые мы любим. Они прыгают вокруг своими большими, неуклюжими лапами, дремлют во всевозможных странных позах и неосознанно позируют для самых симпатичных фотографий.

Что делать, когда ваш щенок скулит в своей клетке

Но щенки требуют усердного обучения, чтобы вырасти во взрослых собак с хорошим поведением. И щенки, обучающиеся в ящике, часто необходимы, чтобы эти молодые собаки были в безопасности и не попадали в беду.

Однако, если вы пробовали дрессировать щенка в клетке, вы знаете, что это нелегко. Одна из самых неприятных и душераздирающих частей обучения в клетке — это когда щенок скулит в своей клетке.

Важно предпринять правильные шаги, чтобы свести к минимуму стресс и разочарование как для вас, так и для вашего щенка. Это означает, что ваш щенок должен чувствовать себя непринужденно и комфортно в своей клетке.

Почему щенки скулят в своих клетках?

Щенки, скулящие в своих ящиках, — это нормальное поведение.

Собаки, впервые попавшие в клетку, могут скулить или плакать, потому что они не привыкли к ограничению. Щенки, недавно разлученные со своими однопометниками, часто смущены и одиноки и будут кричать.

Изоляция и одиночество часто являются причиной того, почему щенки плачут в своих клетках.

Собаки, и особенно щенки, общительны и ничего так не хотят, как быть со своей "стаей". Неудивительно, что они пытаются привлечь ваше внимание, когда чувствуют себя изолированными.

Как заставить щенка перестать скулить в своей клетке

Хотя хозяева домашних животных могут быть не в состоянии полностью обуздать "плач" у щенков, есть способы свести его к минимуму. Важно практиковать правильное обучение в клетке и избегать раннего обучения щенка вредным привычкам.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы помочь вашему щенку перестать скулить в своей клетке.

Не обращайте внимания

Одна из самых больших ошибок, которые совершают новые хозяева домашних животных, — это уделять внимание своим щенкам или вытаскивать их из клетки, как только они начинается скулить. Игнорировать — ваш лучший вариант. Любой тип внимания только усилит поведение.

Хозяевам домашних животных не следует уделять внимание или брать щенка из клетки, пока он не успокоится. Цель состоит в том, чтобы научить щенка, что тихое, спокойное поведение приводит к освобождению. Щенка можно выпустить после пробуждения от сна или после нескольких минут спокойного поведения.

Выберите клетку правильного размера

У щенков должно быть достаточно места в клетках, чтобы им было комфортно. Клетка должна быть достаточно большой, чтобы питомец мог встать, повернуться и поиграть с игрушками.

Пусть вашему щенку будет удобно в клетке

Знакомство вашего щенка с его клеткой — один из способов уменьшить беспокойство и плач.

Первое правило — не торопитесь приучать щенка к клетке. Вашему щенку нужна возможность узнать, что клетка — это удобное и счастливое пространство.

Никогда не используйте клетку вашего щенка в качестве наказания. Предоставление лакомств, игрушек и постельных принадлежностей в клетке поможет с опытом.

Используйте лакомства для собак, чтобы вознаградить вашего щенка, когда он ведет себя тихо и спокойно в своей клетке.

Привыкнув к клетке, большинство собак легко войдут в клетку самостоятельно. Также нужно оставлять дверцу клетки открытой, когда она не используется.

Это становится их безопасным убежищем, где они могут наслаждаться временем, жуя игрушки, отдыхая и наблюдая за своей семьей.

Щенок плачет в своем ящике: когда беспокоиться

Хотя щенячий скулёж не редкость, хозяева домашних животных должны следить за любым чрезмерным скулежом или необычным поведением — независимо от того, находится щенок в клетке или нет.

Поговорите со своим ветеринаром, если скулеж — это новое поведение для собаки, которая ранее хорошо переносила содержание в клетке, или если вы заметили какие-либо другие тревожные симптомы.

Хозяева домашних животных должны быть начеку и обращаться за помощью, если плач щенка не утихает. Следует ожидать, что щенок немного поскуливает в ящике. Если щенок реагирует все время, пока он в клетке — независимо от продолжительности — или наносит себе увечья в попытке убежать, важно связаться с кинологом или ветеринаром.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Что делать, когда ваш щенок скулит в своей клетке
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