6 общих действий щенка и что они означают

У вас появился новый щенок, что, вероятно, означает, что у вас также есть немало вопросов о вашем пушистом соседе по дому. Некоторые из поведений вашего щенка могут быть загадочными. Например, почему щенок так много спит? Почему она кусает меня каждый раз, когда я пытаюсь ее погладить? Что это за сумасшедшая беготня, которую она делает каждый день? И вырастет ли она из этого поведения?

Хотя некоторые виды поведения щенка могут показаться странными, большая часть того, с чем сталкивается среднестатистический родитель щенка, совершенно нормальна. Следующий список поможет вам расшифровать некоторые из непонятных поведений вашего нового щенка.Глубокий сон Например, почему щенок так много спит? Почему она кусает меня каждый раз, когда я пытаюсь ее погладить? Что это за сумасшедшая беготня, которую она делает каждый день? И вырастет ли она из этого поведения?

Хотя некоторые виды поведения щенка могут показаться странными, большая часть того, с чем сталкивается среднестатистический родитель щенка, совершенно нормальна. Следующий список поможет вам расшифровать некоторые из непонятных поведений вашего нового щенка.

Глубокий сон

Вы можете заметить, что у вашего щенка есть две скорости: либо полный наклон, либо глубокий сон. Иногда глубокий сон настолько глубок и длится так долго, что это немного тревожит. Подходит ли постоянно дремлющий щенок?

Если вы отвезли своего щенка к ветеринару и получили справку о состоянии здоровья, вам не стоит беспокоиться о своем чемпионе по дневному сну. Растущим щенкам требуется много времени, чтобы дать отдых своему мозгу и телу — более пятнадцати—восемнадцати часов в день, поэтому стремление вашего щенка вздремнуть - совершенно нормальная часть развития. Пусть ваш спящий щенок лежит, желательно в своем ящике, и наслаждайтесь одиночеством, пока можете.

Всплески энергии

Многие хозяева домашних животных застают врасплох, когда их щенок впервые получает прилив энергии и носится из комнаты в комнату, как дикое животное. Это глупое поведение известно как “FRAP” или период безумной случайной активности, и это очаровательная и очень нормальная часть щенячьего возраста.

FRAP обычно происходят ближе к вечеру и обычно включают в себя комбинацию сумасшедшего бега, покусывания, перекатывания и прыжков. Нет необходимости вмешиваться в FRAP вашего щенка, если только он не причиняет вреда или не находится в опасности причинить себе вред. Если у вашего щенка особенно интенсивные нервные срывы, подумайте о том, чтобы перенаправить ее, прежде чем она начнет бегать с костью или игрушкой во рту. В противном случае наслаждайтесь глупостью, пока она длится, потому что большинство щенков в конечном итоге перерастут это поведение.

Кусать во время ласки

Щенки любят, когда их гладят, но есть период непонимания, который часто возникает во время фазы прорезывания зубов, обычно в возрасте от шестнадцати до восемнадцати недель, когда многие щенки предпочитают кусать своих людей каждый раз, когда они тянутся к домашнему животному или прижимаются. Этот тип реакции может быть физически и эмоционально болезненным, потому что реакция на прикосновение причиняет боль, плюс кажется, что щенку больше не нравится ваше прикосновение.

За исключением любых недиагностированных медицинских или поведенческих проблем, это нормальная задержка развития, которая мимолетна, если вы подходите к ней правильно. Ваш щенок может быть слишком возбужден после энергичной игры, чтобы получать удовольствие от ласки, и может в ответ укусить вас, поэтому вместо того, чтобы настаивать на физическом контакте, сделайте перерыв и перенаправьте его в подходящее место для жевания. Возобновите поглаживания, когда ваш щенок успокоится, и вместо похлопываний сделайте нежный массаж плеч.

Остановка и приседание

Вы и ваш щенок весело играете вместе, когда она внезапно останавливается и делает перерыв на горшок на ковре прямо перед вами без каких-либо типичных предупреждающих знаков, таких как кружение или обнюхивание земли. Эти, казалось бы, непредсказуемые несчастные случаи могут быть частью процесса, поскольку ваш щенок учится устанавливать связь между необходимостью устранения и важностью информирования вас об этом факте.

Щенки могут так увлечься игрой, что не понимают, что им нужно идти, и ждать, пока не станет слишком поздно. Важно помнить, что интенсивная физическая активность может увеличить потребность вашего щенка в уходе. Лучший способ избежать несчастных случаев в середине игры - делать частые перерывы на горшок во время игры, даже если у вашего щенка был один перед тем, как вы начали. Выходить на улицу каждые 20 минут или около того не является необоснованным в период приучения к горшку.

Замирание на поводке

Вы можете быть удивлены, когда ваш пушистый торнадо внезапно замирает и отказывается двигаться в тот момент, когда вы надеваете на него поводок. Это поведение, похожее на поведение статуи, может расстраивать, когда вам нужно выгуливать щенка, но важно подумать о том, что происходит с точки зрения вашего щенка. Непривычное ощущение ошейника на ее шее и ощущение, что ее тянут за поводок, вероятно, кажется странным и, возможно, пугающим. Это не вопрос неподчинения, когда ваш щенок отказывается идти с вами, это скорее вопрос сенсорного замешательства.

Чтобы предотвратить замерзание, купите самый легкий поводок, который ваш щенок может безопасно носить, и дайте ему возможность проверить его, прежде чем надевать (тяжелый поводок и застежка могут вызывать неудобство на шее вашего щенка). Прикрепите поводок и позвольте ей таскать его по дому, пока вы присматриваете за ней, а когда вы, наконец, возьмете поводок, бросьте перед ней на землю вкусные угощения, чтобы побудить ее идти рядом с вами. Дайте ей время привыкнуть к новым ощущениям, прежде чем выходить на прогулку.

Погоня за одеждой

У большинства собак есть непреодолимое желание преследовать быстро удаляющиеся предметы, от мячей до белок, а у щенков это врожденное желание может проявляться в преследовании ваших штанин или обуви, когда вы проходите мимо. Это не значит, что ваш щенок злобный или хочет вас достать, это просто игровое поведение, которое, вероятно, вызывает у вас реакцию, которая случайно поощряет погоню. Помните, что любое внимание, которое получает скучающий щенок, “работает” на него, поэтому визг и тряска ног, к которым вы прибегаете, когда ваш щенок цепляется за вашу пижаму, становятся для нее забавным способом начать день.

Это предсказуемое поведение, которое может быть вызвано конкретной парой штанов или обуви. Предотвратите возникновение такого поведения, перенаправив своего щенка на игрушку с лакомством, когда вы надеваете соблазнительный наряд. Или приучите своего щенка идти рядом с вами, бросая лакомства, когда вы проходите мимо. Вы также можете предложить ей поиграть с игрушкой на веревочке вместо вашей одежды.

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