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Макар Горшенин

Правильно ли вы кормите свою собаку?

3:58
Зоосфера » Собаки

Один из лучших способов сохранить здоровье собак — это кормить их правильным количеством высококачественного корма для собак. Слишком обильное или недостаточное кормление вашей собаки может иметь определенные последствия для здоровья.

Правильно ли вы кормите свою собаку?

Вот почему это важно и что вы можете сделать, чтобы определить, сколько кормить вашу собаку.

Почему важно правильное количество корма для собак

Если вы кормите свою собаку слишком мало, она может страдать от дефицита питательных веществ.

Однако, если вы кормите свою собаку слишком много, это в конечном итоге приведет к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем, таким как:

  • Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как остеоартрит, разрывы крестообразных связок и заболевания межпозвоночных дисков
  • Застойная сердечная недостаточность
  • Затрудненное дыхание
  • Болезнь Кушинга
  • Кожные заболевания
  • Некоторые виды рака
  • Сокращенная продолжительность жизни
  • Снижение качества жизни

Предоставление вашей собаке правильного количества качественного корма для собак может помочь поддержать общее состояние здоровья вашего питомца и поддерживать его в наилучшем состоянии.

Как найти нужное количество корма для вашей собаки

При определении того, сколько именно должна есть ваша собака, необходимо учитывать несколько факторов.

Рассмотрите важные факторы

Правильный размер порции зависит от таких факторов, как:

  • Тип корма
  • Количество приемов пищи
  • Масса тела
  • Скорость метаболизма
  • Количество упражнений

Учитывайте образ жизни вашей собаки

Объедините эту информацию с вашими знаниями об образе жизни вашей собаки, чтобы определить начальное количество корма, которое можно предложить вашей собаке.

Например, если бы у меня был относительно неактивный 35-фунтовый корги, который имел тенденцию набирать вес, я мог бы начать с немного меньшего количества пищи, чем рекомендует таблица. С другой стороны, если бы моя собака была 35-фунтовой бордер-колли, которая никогда не сидит на месте, я бы накормил немного больше.

Подумайте об использовании калькулятора калорий

Другой вариант — попробовать использовать калькулятор калорий для собак, но имейте в виду, что, хотя они часто выдают точное число, фактические потребности вашей собаки могут быть на целых 25% больше или меньше.

Определите оценку состояния тела вашей собаки

Какой бы метод вы ни выбрали, вам придется использовать шкалу или систему оценки состояния тела, чтобы точно настроить количество пищи, которую вы предлагаете.

Ваш ветеринар может помочь вам расшифровать оценку состояния тела вашей собаки (BCS) и определить соответствующее количество калорий.

В целом, собаки, которые имеют здоровый вес:

  • Когда вы смотрите на них сверху вниз, у вас фигура "песочных часов”. Живот должен быть уже, чем грудь и бедра.
  • Они "подтянуты”, когда вы смотрите на них сбоку. Это означает, что их грудь ближе к земле, чем живот, когда они стоят.
  • Ребра не видны, но легко прощупываются при легком надавливании.

Ведите учет изменения веса вашей собаки

Проверяйте вес вашей собаки каждые 2-4 недели и ведите дневник своих результатов. Если ваша собака ненадлежащим образом набирает или теряет вес, соответствующим образом отрегулируйте размер порций. Обязательно обсудите эти изменения со своим ветеринаром, чтобы они могли убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний.

Пересмотрите размер порции, если вы меняете продукты

Каждый раз, когда вы меняете формулы корма для собак, вам придется проходить весь этот процесс заново, потому что количество калорий в пище будет другим.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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