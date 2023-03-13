Правильно ли вы кормите свою собаку?

Один из лучших способов сохранить здоровье собак — это кормить их правильным количеством высококачественного корма для собак. Слишком обильное или недостаточное кормление вашей собаки может иметь определенные последствия для здоровья.
Если вы кормите свою собаку слишком мало, она может страдать от дефицита питательных веществ.
Однако, если вы кормите свою собаку слишком много, это в конечном итоге приведет к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем, таким как:
Предоставление вашей собаке правильного количества качественного корма для собак может помочь поддержать общее состояние здоровья вашего питомца и поддерживать его в наилучшем состоянии.
При определении того, сколько именно должна есть ваша собака, необходимо учитывать несколько факторов.
Правильный размер порции зависит от таких факторов, как:
Объедините эту информацию с вашими знаниями об образе жизни вашей собаки, чтобы определить начальное количество корма, которое можно предложить вашей собаке.
Например, если бы у меня был относительно неактивный 35-фунтовый корги, который имел тенденцию набирать вес, я мог бы начать с немного меньшего количества пищи, чем рекомендует таблица. С другой стороны, если бы моя собака была 35-фунтовой бордер-колли, которая никогда не сидит на месте, я бы накормил немного больше.
Другой вариант — попробовать использовать калькулятор калорий для собак, но имейте в виду, что, хотя они часто выдают точное число, фактические потребности вашей собаки могут быть на целых 25% больше или меньше.
Какой бы метод вы ни выбрали, вам придется использовать шкалу или систему оценки состояния тела, чтобы точно настроить количество пищи, которую вы предлагаете.
Ваш ветеринар может помочь вам расшифровать оценку состояния тела вашей собаки (BCS) и определить соответствующее количество калорий.
В целом, собаки, которые имеют здоровый вес:
Проверяйте вес вашей собаки каждые 2-4 недели и ведите дневник своих результатов. Если ваша собака ненадлежащим образом набирает или теряет вес, соответствующим образом отрегулируйте размер порций. Обязательно обсудите эти изменения со своим ветеринаром, чтобы они могли убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний.
Каждый раз, когда вы меняете формулы корма для собак, вам придется проходить весь этот процесс заново, потому что количество калорий в пище будет другим.
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