5 распространённых ошибок при приобретении кошек

Они милые, ласковые и иногда немного хитрые. Взять домой кошку может быть замечательным — до тех пор, пока вы не совершите несколько распространенных ошибок.

Список из пяти ошибок, которые люди часто совершают, когда решают завести кошку



1. Заводить кошку по прихоти

Мы знаем — вы видите этого маленького пушистого котенка, и все, что вы хотите сделать, это привести ее домой и обнять. Кто бы этого не сделал? Хотя в итоге все может обернуться замечательно, убедитесь, что вы мыслите трезво, когда решаете завести нового питомца. Убедитесь, что вы можете позволить себе должным образом ухаживать за своей кошкой, что ни у кого в вашей семье нет аллергии, что кошка разрешена, если вы живете в съемной квартире, и что ваш график достаточно предсказуем, чтобы вы могли уделять ей время и уход, в которых она нуждается.

2. Рассматриваем только котят

Как только вы решите, что готовы привести кошку домой, не отвергайте идею взять взрослую кошку вместо котенка. Со взрослой кошкой вы могли бы знать, что вы получаете в отношении уровня активности, общительности и здоровья. Взрослая кошка, вероятно, потребует меньше обучения и терпимости, чем котенок. В приютах также много пожилых кошек, которые приветствовали бы вашу любовь и внимание. Они часто не такие озорные, как котята, и, возможно, не будут настолько полны энергии, чтобы не давать вам спать по ночам. И самое приятное, что вы вполне можете спасти жизнь.

3. Боязнь Черных Кошек

Если черная кошка пересекает ваш путь, это может быть неудачей. Если вы сможете отбросить свои суеверия в сторону, вы увидите, что бояться этих красавцев нечего. Многие приюты предлагают скидки на черных домашних животных, чтобы противостоять тому, что поиск дома для такой кошки может занять больше времени. Кроме того, черные кошки могут выглядеть довольно экзотично, а их гладкий окрас может вдохновить множество замечательных имен! Со всей серьезностью, черным кошкам в приюте нужен дом, поэтому отбросьте любые предвзятые представления, которые у вас могут быть об их окрасе, и дайте им справедливый шанс завоевать вас.

4. Не учитывайте своих нынешних питомцев

Если у вас уже есть домашние животные, и вы подумываете о добавлении новой кошки в свою семью, внимательно подумайте о том, какое влияние окажет новый член семьи. Подумайте о прошлом и текущем поведении ваших существующих питомцев, чтобы получить подсказки о том, как они могут отреагировать на новую кошку. Если ваши нынешние питомцы проявляют агрессию или страх перед другими животными, вам следует пересмотреть свой план. Если вы считаете, что ваши нынешние питомцы будут рады новому другу, спросите приют или заводчика о личности, темпераменте и уровне энергии кошки, которую вы рассматриваете, чтобы определить, подойдет ли она. Хорошей идеей будет проконсультироваться с профессионалом, например, с вашим ветеринаром или кинологом, чтобы получить совет о том, могут ли ваши питомцы подружиться.

5. Отсутствие настоящих обязательств

Есть ли у вас представление о том, какой может быть ваша жизнь в ближайшие 5-10 лет? Это один из 10 лучших вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем усыновлять любого питомца. Помните, что здоровые кошки могут прожить долгую жизнь, поэтому вы не хотите совершить ошибку, взяв одну, не подумав, действительно ли вы можете взять на себя долгосрочные обязательства по отношению к своему кошачьему другу. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию относительно независимых существ, они по-прежнему нуждаются в вашей заботе, времени, любви и привязанности.

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