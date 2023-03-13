Почему моя собака подходит не ко всем людям

Все владельцы собак были в такой ситуации: когда мы идем по улице, наш пес вдруг очень заинтересовался случайным прохожим, но через минуту собака не интересуется человеком, который хотел её погладить. И так происходит с гостями дома, людьми в офисе ветеринара и другими владельцами собак в парке. И часто кажется, что нет никакой причины, почему собака не может удержаться, чтобы не обнюхать одного человека, но игнорирует другого.
Когда вы принимаете гостей, ваша собака направляется прямо к одному конкретному гостю? Её нос двигается вверх и вниз, и не всегда в самом вежливом месте? Если это так, ваша собака использует свой нос, чтобы познакомиться. И точно так же, как вас привлекают определенные люди, потому что они более интересны, некоторые люди более интересны для вашей собаки с точки зрения запаха, чем другие.
Вместо того, чтобы задавать обычные вводные вопросы, такие как: “Сколько у вас братьев и сестер?” и “Чем вы зарабатываете на жизнь?” собаки могут одним дуновением обнаружить очень личную информацию о ком-то. Они могут определить, например, что человек ел на обед несколько часов назад или что у кого-то есть три кошки, две собаки и вчера он гулял в лесу.
На самом деле, собачье обоняние настолько разборчиво, что может обнаружить чайную ложку сахара в миллионе галлонов воды.
Итак, в зависимости от того, что нравится вашей собаке, ее может просто привлечь запах чьей-то кошки или собаки на одежде этого человека, или может случиться так, что на каком-то незаметном для вас уровне человек пахнет его любимым лакомством.
Некоторые собаки умеют чувствовать людей, которые больше всего боятся собак. Дело в том как пахнут эти люди?
Страх заставляет людей потеть немного больше, и собаки улавливают этот запах, но, вероятно, они также улавливают тонкости в языке тела человека. Или это может быть сочетание двух факторов, которые, кажется, привлекают вашу собаку к людям, которые меньше всего хотят его внимания.
В исследовании, опубликованном в журнале Behavioural Processes, собакам, не подвергнутым седации, была проведена функциональная магнитно-резонансная томография, при этом им были представлены пять запахов: знакомый человек, незнакомый человек, знакомая собака, незнакомая собака и собственный запах собаки. Результаты? Область мозга, связанная с удовольствием, загорелась больше всего, когда собаке представили запах знакомого человека. И даже в отсутствие знакомого человека собаки могли не только различать запах этого человека, но и вызывать у него положительные ассоциации.
Итог? Даже если мы не знаем точно, на что обращает внимание обычная собака, здороваясь с людьми на улице, она явно знает, что ей нравится, и обычно не стесняется сообщать об этом всем остальным.
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