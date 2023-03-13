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Макар Горшенин

Почему моя собака подходит не ко всем людям

3:19
Зоосфера » Собаки

Все владельцы собак были в такой ситуации: когда мы идем по улице, наш пес вдруг очень заинтересовался случайным прохожим, но через минуту собака не интересуется человеком, который хотел её погладить. И так происходит с гостями дома, людьми в офисе ветеринара и другими владельцами собак в парке. И часто кажется, что нет никакой причины, почему собака не может удержаться, чтобы не обнюхать одного человека, но игнорирует другого.

Почему моя собака подходит не ко всем людям

Так что же происходит? Вот несколько теорий

1. Собака просто здоровается

Когда вы принимаете гостей, ваша собака направляется прямо к одному конкретному гостю? Её нос двигается вверх и вниз, и не всегда в самом вежливом месте? Если это так, ваша собака использует свой нос, чтобы познакомиться. И точно так же, как вас привлекают определенные люди, потому что они более интересны, некоторые люди более интересны для вашей собаки с точки зрения запаха, чем другие.

Вместо того, чтобы задавать обычные вводные вопросы, такие как: “Сколько у вас братьев и сестер?” и “Чем вы зарабатываете на жизнь?” собаки могут одним дуновением обнаружить очень личную информацию о ком-то. Они могут определить, например, что человек ел на обед несколько часов назад или что у кого-то есть три кошки, две собаки и вчера он гулял в лесу.

На самом деле, собачье обоняние настолько разборчиво, что может обнаружить чайную ложку сахара в миллионе галлонов воды.

Итак, в зависимости от того, что нравится вашей собаке, ее может просто привлечь запах чьей-то кошки или собаки на одежде этого человека, или может случиться так, что на каком-то незаметном для вас уровне человек пахнет его любимым лакомством.

2. Собака чувствует запах страха

Некоторые собаки умеют чувствовать людей, которые больше всего боятся собак. Дело в том как пахнут эти люди?

Страх заставляет людей потеть немного больше, и собаки улавливают этот запах, но, вероятно, они также улавливают тонкости в языке тела человека. Или это может быть сочетание двух факторов, которые, кажется, привлекают вашу собаку к людям, которые меньше всего хотят его внимания.

3. Собака просто рада кого-то видеть

В исследовании, опубликованном в журнале Behavioural Processes, собакам, не подвергнутым седации, была проведена функциональная магнитно-резонансная томография, при этом им были представлены пять запахов: знакомый человек, незнакомый человек, знакомая собака, незнакомая собака и собственный запах собаки. Результаты? Область мозга, связанная с удовольствием, загорелась больше всего, когда собаке представили запах знакомого человека. И даже в отсутствие знакомого человека собаки могли не только различать запах этого человека, но и вызывать у него положительные ассоциации.

Итог? Даже если мы не знаем точно, на что обращает внимание обычная собака, здороваясь с людьми на улице, она явно знает, что ей нравится, и обычно не стесняется сообщать об этом всем остальным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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