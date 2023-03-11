Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Артрит у кошек

5:21
Зоосфера » Ветеринария

Кошачий артрит может быть вызван

Артрит у кошек

травмой,

инфекцией,

аутоиммунным заболеванием

или дегенеративными проблемами, связанными с суставами.

Если кошка кажется жесткой или болезненной, у нее опухшие суставы, она теряет мышечную массу или ей трудно передвигаться, у нее может быть артрит. Поддержание кошки в хорошей форме с помощью правильного питания может помочь облегчить симптомы. Лекарства и добавки могут помочь, так же как массаж, иглоукалывание и даже хирургия.

Обзор

Большинство владельцев кошек считают, что артрит — это болезнь собак. Они не обязательно обращают внимание на его признаки. Фактически, к тому времени, когда большинство владельцев кошек замечают, что что-то не так, им трудно поверить, что потеря мышц и функций является результатом артрита. Вот почему так много владельцев кошек, как правило, поздно начинают лечение заболевания.

Артрит — это проблема с суставами, которая может снижать подвижность и вызывать боль. Это может быть вызвано травмой, инфекцией, собственной иммунной системой организма или проблемами развития, связанными с суставами.

Однако наиболее распространенная форма артрита у кошек называется остеоартритом или дегенеративным заболеванием суставов. Обычно суставы образуют гладкие соединения между костями, но в случае остеоартрита эта гладкая, блестящая поверхность на конце кости превращается в шероховатую, плохо скользящую поверхность.

Остеоартрит включает истончение суставного хряща (защитной прокладки между костями), накопление жидкости внутри сустава и, в конечном счете, образование костных наростов внутри сустава. Со временем шероховатость, создаваемая этими костными наростами, может привести к снижению подвижности суставов и боли — даже у кошек.

Симптомы и идентификация

Признаки артрита включают:

  • Скованность после тренировки
  • Истощение мышц
  • Ограниченные движения
  • Опухание суставов
  • Проблемы с вставанием, лежанием, ходьбой, подъемом по лестнице или прыжками
  • Скрежещущий звук в суставе


Распознать артрит у кошек может быть сложно, потому что заболевание прогрессирует медленно, и кошки не жалуются на боль в суставах. Кроме того, некоторые владельцы предполагают, что признаки артрита (замедление и скованность, в первую очередь) являются "нормальными” у пожилых животных.

Регулярный осмотр кошки может помочь ветеринару выявить клинические признаки на ранней стадии. Рентгенография (рентген) может выявить костные разрастания и аномалии суставов.

Лечение

Эти подходы обычно рекомендуются для лечения артрита у кошек:

  • Получение или поддержание кошек стройными может помочь, уменьшая нагрузку на их суставы.
  • Кормление кошек правильным количеством высококачественной пищи должно помочь в контроле веса.
  • Тщательно контролируемые упражнения на мягких поверхностях могут помочь пострадавшим кошкам. Поскольку артрит усугубляется холодом и сыростью, больных кошек следует содержать в тепле и сухости. Мягкие кровати для кошек могут помочь.
  • Теплые компрессы могут успокоить пораженные суставы.
  • Массаж может улучшить гибкость кошки, кровообращение и чувство благополучия. Доступны профессиональные массажисты для животных.
  • Обезболивающие, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (обычно называемые НПВП), могут помочь облегчить симптомы.
  • Кортикостероиды можно использовать для подавления воспаления, но обычно они используются только в течение короткого периода времени.
  • Препараты от остеоартрита, модифицирующие заболевание (DMOADs), могут быть важной частью лечения остеоартрита.
  • Пищевые добавки с глюкозамином и хондроитином использовались для лечения артрита у кошек.
  • Иглоукалывание предназначено не только для людей. Это безболезненно и может помочь кошкам.
  • Хирургия может быть хорошим выбором в запущенных случаях кошачьего артрита. Окружающая среда с низким уровнем стресса, обилие ласки и поддерживающий уход могут помочь улучшить качество жизни любой кошки.

Профилактика

Поскольку многие домашние кошки доживают до подросткового возраста и даже до 20 лет, большинство случаев остеоартрита у кошек, вероятно, невозможно предотвратить. Но регулярные, умеренные физические нагрузки и высококачественная диета могут помочь контролировать массу тела и поддерживать опорно-двигательный аппарат кошки в отличной форме.

С возрастом домашних животных остеоартрит может проявляться постепенно с очень незаметными признаками. Регулярные визиты к ветеринару дают прекрасную возможность оценить состояние суставов вашей кошки, поставить диагноз на ранней стадии заболевания и начать вносить изменения, чтобы сделать вашу кошку комфортной и улучшить качество ее жизни.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином
Актёр Ивар Калныньш заявил, что российский режим "рухнет как карточный домик"
Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк
Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен
РВ: появились новые кадры боёв в Бахмуте, снятые боевиками ВСУ
"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам
Папа Римский отказался ехать в Киев, так как хочет посетить ещё и Москву
Французский военный эксперт: Зеленский скрывает провалы ВСУ от западных партнёров
Ветеран ВС США Дрейвен призвал Украину к миру с Россией, просмотрев видео с пейзажами Крыма
Киричевский назвал ТОС "Солнцепёк" ВС РФ аналогом ядерного оружия
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
CNN: Россия может нанести Западу неожиданный ответный удар
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Последние материалы
2022 Kia EV6 GT-Line Long-Term Update: Метели несут нас через зиму
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином
Актёр Ивар Калныньш заявил, что российский режим "рухнет как карточный домик"
Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк
Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен
РВ: появились новые кадры боёв в Бахмуте, снятые боевиками ВСУ
"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам
Артрит у кошек
Папа Римский отказался ехать в Киев, так как хочет посетить ещё и Москву
Почему тело Сталина убрали из мавзолея?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников