Артрит у кошек

5:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Ветеринария

Кошачий артрит может быть вызван

травмой,

инфекцией,

аутоиммунным заболеванием

или дегенеративными проблемами, связанными с суставами.

Если кошка кажется жесткой или болезненной, у нее опухшие суставы, она теряет мышечную массу или ей трудно передвигаться, у нее может быть артрит. Поддержание кошки в хорошей форме с помощью правильного питания может помочь облегчить симптомы. Лекарства и добавки могут помочь, так же как массаж, иглоукалывание и даже хирургия.

Обзор

Большинство владельцев кошек считают, что артрит — это болезнь собак. Они не обязательно обращают внимание на его признаки. Фактически, к тому времени, когда большинство владельцев кошек замечают, что что-то не так, им трудно поверить, что потеря мышц и функций является результатом артрита. Вот почему так много владельцев кошек, как правило, поздно начинают лечение заболевания.

Артрит — это проблема с суставами, которая может снижать подвижность и вызывать боль. Это может быть вызвано травмой, инфекцией, собственной иммунной системой организма или проблемами развития, связанными с суставами.

Однако наиболее распространенная форма артрита у кошек называется остеоартритом или дегенеративным заболеванием суставов. Обычно суставы образуют гладкие соединения между костями, но в случае остеоартрита эта гладкая, блестящая поверхность на конце кости превращается в шероховатую, плохо скользящую поверхность.

Остеоартрит включает истончение суставного хряща (защитной прокладки между костями), накопление жидкости внутри сустава и, в конечном счете, образование костных наростов внутри сустава. Со временем шероховатость, создаваемая этими костными наростами, может привести к снижению подвижности суставов и боли — даже у кошек.

Симптомы и идентификация

Признаки артрита включают:

Скованность после тренировки

Истощение мышц

Ограниченные движения

Опухание суставов

Проблемы с вставанием, лежанием, ходьбой, подъемом по лестнице или прыжками

Скрежещущий звук в суставе



Распознать артрит у кошек может быть сложно, потому что заболевание прогрессирует медленно, и кошки не жалуются на боль в суставах. Кроме того, некоторые владельцы предполагают, что признаки артрита (замедление и скованность, в первую очередь) являются "нормальными” у пожилых животных.

Регулярный осмотр кошки может помочь ветеринару выявить клинические признаки на ранней стадии. Рентгенография (рентген) может выявить костные разрастания и аномалии суставов.

Лечение

Эти подходы обычно рекомендуются для лечения артрита у кошек:

Получение или поддержание кошек стройными может помочь, уменьшая нагрузку на их суставы.

Кормление кошек правильным количеством высококачественной пищи должно помочь в контроле веса.

Тщательно контролируемые упражнения на мягких поверхностях могут помочь пострадавшим кошкам. Поскольку артрит усугубляется холодом и сыростью, больных кошек следует содержать в тепле и сухости. Мягкие кровати для кошек могут помочь.

Теплые компрессы могут успокоить пораженные суставы.

Массаж может улучшить гибкость кошки, кровообращение и чувство благополучия. Доступны профессиональные массажисты для животных.

Обезболивающие, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (обычно называемые НПВП), могут помочь облегчить симптомы.

Кортикостероиды можно использовать для подавления воспаления, но обычно они используются только в течение короткого периода времени.

Препараты от остеоартрита, модифицирующие заболевание (DMOADs), могут быть важной частью лечения остеоартрита.

Пищевые добавки с глюкозамином и хондроитином использовались для лечения артрита у кошек.

Иглоукалывание предназначено не только для людей. Это безболезненно и может помочь кошкам.

Хирургия может быть хорошим выбором в запущенных случаях кошачьего артрита. Окружающая среда с низким уровнем стресса, обилие ласки и поддерживающий уход могут помочь улучшить качество жизни любой кошки.

Профилактика

Поскольку многие домашние кошки доживают до подросткового возраста и даже до 20 лет, большинство случаев остеоартрита у кошек, вероятно, невозможно предотвратить. Но регулярные, умеренные физические нагрузки и высококачественная диета могут помочь контролировать массу тела и поддерживать опорно-двигательный аппарат кошки в отличной форме.

С возрастом домашних животных остеоартрит может проявляться постепенно с очень незаметными признаками. Регулярные визиты к ветеринару дают прекрасную возможность оценить состояние суставов вашей кошки, поставить диагноз на ранней стадии заболевания и начать вносить изменения, чтобы сделать вашу кошку комфортной и улучшить качество ее жизни.

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