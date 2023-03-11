Кошачий артрит может быть вызван
травмой,
инфекцией,
аутоиммунным заболеванием
или дегенеративными проблемами, связанными с суставами.
Если кошка кажется жесткой или болезненной, у нее опухшие суставы, она теряет мышечную массу или ей трудно передвигаться, у нее может быть артрит. Поддержание кошки в хорошей форме с помощью правильного питания может помочь облегчить симптомы. Лекарства и добавки могут помочь, так же как массаж, иглоукалывание и даже хирургия.
Большинство владельцев кошек считают, что артрит — это болезнь собак. Они не обязательно обращают внимание на его признаки. Фактически, к тому времени, когда большинство владельцев кошек замечают, что что-то не так, им трудно поверить, что потеря мышц и функций является результатом артрита. Вот почему так много владельцев кошек, как правило, поздно начинают лечение заболевания.
Артрит — это проблема с суставами, которая может снижать подвижность и вызывать боль. Это может быть вызвано травмой, инфекцией, собственной иммунной системой организма или проблемами развития, связанными с суставами.
Однако наиболее распространенная форма артрита у кошек называется остеоартритом или дегенеративным заболеванием суставов. Обычно суставы образуют гладкие соединения между костями, но в случае остеоартрита эта гладкая, блестящая поверхность на конце кости превращается в шероховатую, плохо скользящую поверхность.
Остеоартрит включает истончение суставного хряща (защитной прокладки между костями), накопление жидкости внутри сустава и, в конечном счете, образование костных наростов внутри сустава. Со временем шероховатость, создаваемая этими костными наростами, может привести к снижению подвижности суставов и боли — даже у кошек.
Признаки артрита включают:
Распознать артрит у кошек может быть сложно, потому что заболевание прогрессирует медленно, и кошки не жалуются на боль в суставах. Кроме того, некоторые владельцы предполагают, что признаки артрита (замедление и скованность, в первую очередь) являются "нормальными” у пожилых животных.
Регулярный осмотр кошки может помочь ветеринару выявить клинические признаки на ранней стадии. Рентгенография (рентген) может выявить костные разрастания и аномалии суставов.
Эти подходы обычно рекомендуются для лечения артрита у кошек:
Поскольку многие домашние кошки доживают до подросткового возраста и даже до 20 лет, большинство случаев остеоартрита у кошек, вероятно, невозможно предотвратить. Но регулярные, умеренные физические нагрузки и высококачественная диета могут помочь контролировать массу тела и поддерживать опорно-двигательный аппарат кошки в отличной форме.
С возрастом домашних животных остеоартрит может проявляться постепенно с очень незаметными признаками. Регулярные визиты к ветеринару дают прекрасную возможность оценить состояние суставов вашей кошки, поставить диагноз на ранней стадии заболевания и начать вносить изменения, чтобы сделать вашу кошку комфортной и улучшить качество ее жизни.
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