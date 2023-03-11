Диабет у собак. Симптомы и лечение

Даже собаки, питающиеся здоровой пищей, могут страдать от диабета. Как и при диабете у людей, иногда организм собаки перестает вырабатывать достаточное количество инсулина или клетки организма собаки не могут использовать вырабатываемый инсулин. Когда возникает любое из этих состояний, результатом является сахарный диабет, который вызывает чрезмерную жажду и мочеиспускание, а также сильный голод, сопровождающийся потерей веса. Для стабилизации уровня сахара инсулинотерапия является лечением в самом начале и обычно требуется для жизни собаки.

Краткие сведения

Сахарный диабет — это заболевание, которое проявляется в неспособности организма животного правильно использовать углеводы (сахара). Это происходит либо потому, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона, необходимого организму для этой функции (инсулина), либо потому, что клетки организма больше не распознают инсулин должным образом.

Недостатком этого фундаментального отклонения в использовании углеводов является то, что эти основные, обеспечивающие энергию питательные вещества (сахара) не способны проникать в клетки организма, чтобы "питать” их. Вместо этого они задерживаются в кровотоке, в то время как сам организм буквально голодает.

Чтобы справиться с этим состоянием голода, организм начинает разрушать определенные ткани, например, жиры, и мобилизует запасенный сахар (глюкозу) в организме, пытаясь вырабатывать энергию, с помощью которой можно себя накормить. В отсутствие инсулина, необходимого для проникновения сахаров в клетки, эти усилия обычно приводят к опасному метаболическому состоянию, называемому кетозом. Более того, когда чувствительные ткани, такие как мозг, не получают необходимого количества энергии, могут возникнуть серьезные неврологические нарушения — и смерть.

Сахарный диабет считается многофакторным заболеванием по происхождению, что означает, что множество факторов влияют на его индивидуальное развитие. У кошек ожирение считается основным фактором риска развития диабета. Некоторые лекарства (такие как кортикостероиды), а также возможная генетическая предрасположенность (у бирманских кошек) также способствуют развитию заболевания.

У собак генетическая предрасположенность к сахарному диабету играет большую роль, чем ожирение или воздействие определенных лекарств.

Симптомы и идентификация

Чрезмерная жажда и мочеиспускание: это происходит потому, что огромное количество сахара в кровотоке попадает в мочу и вытягивает воду из кровотока вместе с ней, тем самым вызывая повышенную выработку мочи и мочеиспускание. Усиленное употребление алкоголя — это способ организма компенсировать повышенную потерю воды при мочеиспускании. Из-за высокого уровня сахара в моче, привлекающего бактерии, инфекции мочевыводящих путей также являются обычной находкой.

Увеличение аппетита в сочетании с потерей веса: это происходит потому, что, когда сахара не могут проникать в клетки, организм не может эффективно использовать пищу, которую он потребляет в качестве энергии. Голод никогда не утоляется, несмотря на типичный ненасытный аппетит, и потеря веса почти всегда является особенностью.

Другие симптомы могут включать:

Несчастные случаи с мочеиспусканием в доме

Рвота

Обезвоживание

Вялость (усталость)

Ветеринары могут заподозрить собачий диабет, если дома наблюдались какие-либо подозрительные клинические признаки, такие как повышенное употребление алкоголя и / или мочеиспускание. После тщательного медицинского осмотра ваш ветеринар может порекомендовать некоторые из этих тестов, чтобы помочь подтвердить диагноз:

Общий анализ крови и биохимический профиль: когда животное болеет, эти тесты обычно выполняются вместе во время первичного анализа крови, чтобы предоставить информацию о системах органов животного. CBC и химический профиль могут показывать обезвоживание, повышенный уровень сахара в крови или другие изменения, которые могут возникнуть при диабете.

Анализ мочи: анализ образца мочи может показать наличие сахара (глюкозы) в моче, если у собаки диабет.

Фруктозамин: фруктозамин — это белок в крови, который очень надежно связывается с глюкозой. Таким образом, уровень фруктозамина является точной оценкой уровня глюкозы в крови, но он с меньшей вероятностью изменится из-за стресса и других факторов, влияющих на уровень глюкозы в крови. Кроме того, уровень фруктозамина показывает, где уровень сахара в крови был в течение предыдущих двух-трех недель. У собаки с диабетом уровень сахара в крови обычно остается высоким в течение длительных периодов времени, что отражается повышенным уровнем фруктозамина.

Пораженные породы

К предрасположенным породам относятся цвергшнауцер, стандартный шнауцер, пудель, австралийский терьер, шпиц, бишон-фризе, самоед и кеесхонд. Однако собаки любой породы могут заболеть диабетом.

Лечение

В долгосрочной перспективе собак с диабетом часто лечат с помощью инъекций инсулина, чтобы помочь нуждающимся клеткам организма более эффективно использовать сахар. Изменения в рационе питания также могут помочь, смягчая внезапные скачки уровня сахара в крови. Однако инъекции инсулина, как правило, начинают во время постановки диагноза и требуют длительного времени для контроля заболевания.

В краткосрочной перспективе некоторым пациентам требуется госпитализация. Некоторым может даже потребоваться интенсивная терапия, если их течение осложняется множеством других проблем, вторичных по отношению к диабету (это распространенный сценарий).

После начала лечения обычно рекомендуются периодические анализы крови и мочи. Это помогает обеспечить правильную дозировку инсулина для вашей собаки. Вес вашей собаки, аппетит, питье и мочеиспускание, а также отношение к дому могут предоставить полезную информацию, которая поможет определить, хорошо ли управляется ее диабет. Ваш ветеринар учтет все эти факторы при составлении рекомендаций по дальнейшему ведению.

Многие собаки живут активной, счастливой жизнью, когда их диабет хорошо регулируется. Тем не менее, инсулинотерапия и регулярный мониторинг дома и у вашего ветеринара необходимы на всю оставшуюся жизнь вашей собаки.

Профилактика

Поддержание здорового веса вашей собаки может помочь снизить риск развития диабета. Однако у собак с генетической предрасположенностью риск развития заболевания остается выше, даже если они поддерживают здоровый вес.

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