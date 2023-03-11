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Макар Горшенин

Подстригайте когти вашей кошки без стресса

4:05
Зоосфера » Кошки

Регулярная стрижка когтей является обязательным условием владения кошкой, но ее часто боятся как кошки, так и люди. Слишком часто обрезка ногтей заканчивается поцарапанным и окровавленным владельцем и испуганной кошкой.

Подстригайте когти вашей кошки без стресса

Вы не можете пропустить стрижку ногтей. Если кошачьи когти не подстригаются регулярно, они могут загибаться и врастать в подушечку лапы, вызывая сильную боль. Нестриженые когти также могут представлять опасность для людей и мебели, которые могут быть повреждены слишком длинными когтями.

Не теряйте надежды: можно приучить как котят, так и взрослых кошек терпеть и даже получать удовольствие от стрижки ногтей.

Научите своего котенка расслабляться

Подготовьте своего котенка к стрижке ногтей, научив его лежать на спине. Пока ваша кошка лежит на спине, постоянно награждайте ее легкоусвояемыми лакомствами, такими как консервированный корм для кошек или маленькие кусочки тунца на конце ложки. Подносите лакомство прямо к морде кошки, чтобы ей не пришлось двигаться, чтобы съесть лакомство. По мере того, как вашей кошке будет удобнее лежать на спине, постепенно откажитесь от угощений .

Как только вашей кошке понравится лежать на спине надо приучить ее к тому, чтобы с ее лапами и когтями обращались бережно. Осторожно сожмите ее лапы, одновременно предлагая лакомства. Время для угощения правильное. Когда с лапами обращаются, сначала нужно постоянно давать лакомства, чтобы кошка думала только о еде. Когда с лапами не обращаются, прекратите любые награды. Такой подход создает четкую позитивную связь между тем, как с лапами обращаются, и тем, что происходит хорошего.

Постепенно увеличивайте интенсивность обработки лап вашей кошки, но только до тех пор, пока она остается расслабленной. Старайтесь сжимать когти более энергично, а затем постукивайте по когтям триммерами без обрезки. 

Научите свою взрослую кошку расслабляться

Если ваша взрослая кошка уже боится обрезки ногтей, вам нужно создать позитивную ассоциацию с обрезчиками ногтей. Она предлагает размещать триммеры рядом с миской для корма вашей кошки во время еды или ставить блюдце или миску с консервами вокруг кусачек. Кошка начнет понимать, что хорошие вещи случаются, когда триммеры вытащены.

Научить взрослую кошку лежать на спине непросто. Нужно найти альтернативное положение, в котором ваша кошка расслаблена. “Поощряйте свою кошку за то, что она лежит на полу или на боку. Вам также нужно будет поработать над тем, чтобы кошке было удобно обращаться с ее лапами и когтями. Предлагайте лакомства, пока вы поднимаете и держите кошачью лапу.

Подстригите один ноготь и предложите лакомство одновременно. Если ваша кошка остается расслабленной, подстригите второй ноготь, пока кошка ест; если ваша кошка остается расслабленной, подстригите до пяти когтей за один сеанс. Она также рекомендует делать стрижку двумя людьми, если это возможно, так как одному гораздо проще лечить, пока другой подстригает. Если вы будете делать стрижку без посторонней помощи, она рекомендует подождать, пока ваша кошка сможет оставаться расслабленной, пока ее лапы обрабатываются, а затем вы можете лечить ее после завершения стрижки.

Частота стрижки ногтей зависит от кошки. Проверяйте когти каждые пару недель, чтобы понять, нужно ли это. Кошкам, которые больше времени проводят на улице или регулярно пользуются когтеточкой, может потребоваться менее частая стрижка. Еще одно соображение - мебель в доме. Если у вас хрупкая мебель, которую легко поцарапать, когда кошка ходит по ней, вам, возможно, придется подстригать чаще. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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