Как долго проживет ваша собака? Это зависит от её размера

Самая старая собака за всю историю наблюдений дожила до 29 лет! Это была Блуи, австралийская пастушья собака, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную собачью продолжительность жизни с 1910 по 1939 год. Это заставляет задуматься, была ли его долгая жизнь обусловлена в первую очередь его диетой (по сообщениям, кенгуру и эму) или активной жизнью, которую он вел, выпасая овец и крупный рогатый скот на ранчо в Австралии.
Реальность, конечно, такова, что долголетие собаки определяется многими факторами, включая диету, вес, наследственность и размер тела.
Такие собаки, как Блуи, и более поздние собачьи старики, такие как Пусуке, смесь Сиба в Японии, которая дожила до 26 лет, находятся за пределами нормы, но мы видим, что собаки живут все более долгой жизнью. В наши дни нет ничего необычного в том, что собака живет 15 и более лет.
Вот несколько вещей, которые мы знаем о собачьем долголетии.
Продолжительность жизни напрямую зависит от размера породы. У крупных собак обычно продолжительность жизни короче, чем у маленьких или средних собак, а собаки игрушечной породы, как правило, живут дольше всех. У гигантских пород, таких как ньюфаундленды, сенбернары, датские доги и ирландские волкодавы, обычно удручающе короткая продолжительность жизни - от 6 до 8 лет, хотя у некоторых она составляет 10 или 12 лет.
Когда речь заходит о стремлении продлить жизнь собак крупных и гигантских пород, правилом № 1 должно быть "не увеличивайте меня в размерах". Это потому, что щенки крупных и гигантских пород должны расти медленно, не достигая своих полных размеров, пока им не исполнится 2-3 года.
Владельцам крупных пород надо начинать кормить своих щенков кормами, приготовленными специально для щенков крупных пород. Этот тип корма содержит меньшее количество белковых и минеральных добавок, чем обычный рацион для щенков, что не позволяет ему слишком быстро набирать вес. Содержание щенков крупных пород слегка худыми и предоставление им полных двух-трех лет для достижения их зрелого размера создает меньшую нагрузку на скелет и органы.
Оставаться стройным и подтянутым также является важной частью собачьего долголетия. Как правило, у более тяжелых собак продолжительность жизни короче. Исследования показали, что собаки с небольшим весом живут в среднем на два года дольше, чем собаки с избыточным весом.
В дополнение к размеру, генетика, несомненно, связана с долгой жизнью. Гены влияют на скорость старения и типы заболеваний, к которым склонны животные. Как и у людей, продолжительность жизни отдельной собаки, вероятно, определяется в утробе матери. Факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни собаки, включают диету матери во время беременности и то, как долго жили предки щенка.
Если вы покупаете чистокровного щенка любого размера, спросите заводчика, как долго обычно живут ее собаки и от чего они обычно умирают. Ответы помогут вам понять, чего ожидать от жизни вашего щенка.
Одна из причин, по которой мы видим, что собаки живут дольше, заключается в том, что мы относимся к ним как к настоящим членам семьи. Мы заботимся о них, следим за их безопасностью и регулярно ухаживаем за ними. Законы о поводке помогают уменьшить количество собак, сбитых машинами. И, конечно же, наши собаки имеют доступ к ветеринарной помощи, очень близкий к уровню медицинского обслуживания, доступному людям. Все эти факторы играют роль в увеличении продолжительности жизни собак.
Если вы хотите, чтобы ваша собака прожила долгую жизнь, вот пять вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить ее шансы.
Увидим ли мы когда-нибудь время, когда домашние животные обычно доживают до 20 лет или старше? Может быть, не скоро, но мы можем сделать выбор, который повлияет на продолжительность их жизни, и продлить их пребывание у нас на как можно больше лет.
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