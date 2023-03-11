Как долго проживет ваша собака? Это зависит от её размера

5:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Самая старая собака за всю историю наблюдений дожила до 29 лет! Это была Блуи, австралийская пастушья собака, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную собачью продолжительность жизни с 1910 по 1939 год. Это заставляет задуматься, была ли его долгая жизнь обусловлена в первую очередь его диетой (по сообщениям, кенгуру и эму) или активной жизнью, которую он вел, выпасая овец и крупный рогатый скот на ранчо в Австралии.

Реальность, конечно, такова, что долголетие собаки определяется многими факторами, включая диету, вес, наследственность и размер тела.

Такие собаки, как Блуи, и более поздние собачьи старики, такие как Пусуке, смесь Сиба в Японии, которая дожила до 26 лет, находятся за пределами нормы, но мы видим, что собаки живут все более долгой жизнью. В наши дни нет ничего необычного в том, что собака живет 15 и более лет.

Так почему же собаки живут дольше?

Вот несколько вещей, которые мы знаем о собачьем долголетии.

Размер собаки имеет значение — и гены тоже

Продолжительность жизни напрямую зависит от размера породы. У крупных собак обычно продолжительность жизни короче, чем у маленьких или средних собак, а собаки игрушечной породы, как правило, живут дольше всех. У гигантских пород, таких как ньюфаундленды, сенбернары, датские доги и ирландские волкодавы, обычно удручающе короткая продолжительность жизни - от 6 до 8 лет, хотя у некоторых она составляет 10 или 12 лет.

Когда речь заходит о стремлении продлить жизнь собак крупных и гигантских пород, правилом № 1 должно быть "не увеличивайте меня в размерах". Это потому, что щенки крупных и гигантских пород должны расти медленно, не достигая своих полных размеров, пока им не исполнится 2-3 года.

Владельцам крупных пород надо начинать кормить своих щенков кормами, приготовленными специально для щенков крупных пород. Этот тип корма содержит меньшее количество белковых и минеральных добавок, чем обычный рацион для щенков, что не позволяет ему слишком быстро набирать вес. Содержание щенков крупных пород слегка худыми и предоставление им полных двух-трех лет для достижения их зрелого размера создает меньшую нагрузку на скелет и органы.

Оставаться стройным и подтянутым также является важной частью собачьего долголетия. Как правило, у более тяжелых собак продолжительность жизни короче. Исследования показали, что собаки с небольшим весом живут в среднем на два года дольше, чем собаки с избыточным весом.

В дополнение к размеру, генетика, несомненно, связана с долгой жизнью. Гены влияют на скорость старения и типы заболеваний, к которым склонны животные. Как и у людей, продолжительность жизни отдельной собаки, вероятно, определяется в утробе матери. Факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни собаки, включают диету матери во время беременности и то, как долго жили предки щенка.

Если вы покупаете чистокровного щенка любого размера, спросите заводчика, как долго обычно живут ее собаки и от чего они обычно умирают. Ответы помогут вам понять, чего ожидать от жизни вашего щенка.

Связь между человеком и животным

Одна из причин, по которой мы видим, что собаки живут дольше, заключается в том, что мы относимся к ним как к настоящим членам семьи. Мы заботимся о них, следим за их безопасностью и регулярно ухаживаем за ними. Законы о поводке помогают уменьшить количество собак, сбитых машинами. И, конечно же, наши собаки имеют доступ к ветеринарной помощи, очень близкий к уровню медицинского обслуживания, доступному людям. Все эти факторы играют роль в увеличении продолжительности жизни собак.

Если вы хотите, чтобы ваша собака прожила долгую жизнь, вот пять вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить ее шансы.

Держите его худым.

Чистите зубы ежедневно.

Выводите его на ежедневную прогулку, даже когда он старый, чтобы помочь сохранить мышечную силу вокруг суставов, пораженных артритом.

Поддерживайте его остроту ума с помощью регулярных тренировок и практики трюков и команд.

Регулярно показывайте его ветеринару для осмотра.

Увидим ли мы когда-нибудь время, когда домашние животные обычно доживают до 20 лет или старше? Может быть, не скоро, но мы можем сделать выбор, который повлияет на продолжительность их жизни, и продлить их пребывание у нас на как можно больше лет.

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