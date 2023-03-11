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Макар Горшенин

3 команды, которые должна знать каждая собака

3:01
Зоосфера » Собаки

Владельцы домашних животных обычно вкладывают средства в дрессировку собак, чтобы исправить проблемное поведение или улучшить манеры, но дрессировка может сделать больше, чем просто способствовать вежливому поведению. Несколько ключевых команд могут однажды спасти жизнь вашей собаки.

3 команды, которые должна знать каждая собака

Есть три команды, которые должна знать каждая собака — для ее собственной безопасности и безопасности других людей и собак, с которыми она вступает в контакт.

3 важные команды

Хотя существует множество команд, способствующих безопасности домашних животных, есть три основные команды, которые особенно важны: "Лежать”, "Нельзя” и "Ко мне”. Не только каждая собака должна быть знакома с этими командами, но и должна быть обучена выполнять их в любом месте и в любое время.

"Лежать"

Собака, которая немедленно ложится на землю, независимо от расстояния до ее владельца, сможет лучше избежать опасности. Поисково-спасательных собак учат реагировать на эту команду, даже если они на максимальной скорости бегут к жертве или находятся на вершине кучи обломков. Домашние собаки могут увидеть аналогичные преимущества безопасности от этого обучения.

Бывают случаи, когда ваша собака может оказаться в опасной ситуации, но обращение к вам может на самом деле создать большую опасность (например, вы находитесь на одной стороне улицы, а ваша собака — на другой, и приближается машина). Направляя ее в положение лежа, вы можете держать собаку в безопасности, пока вы не сможете добраться до неё.

"Нельзя"

Повседневные предметы домашнего обихода могут быть опасны для собак — куриные кости и огрызки яблок. А наиболее распространенными отравляющими веществами для собак являются человеческие лекарства, отпускаемые без рецепта и отпускаемые по рецепту — для некоторых лекарств даже одна таблетка может иметь разрушительные последствия для собаки.

Вот почему команда "Нельзя” так важна: если собаку не научили немедленно бросать все, что у нее во рту, если она не знает эту команду, то может проглотить предмет, прежде чем вы сможете его достать. Собака, которая знает команду "Нельзя”, бросит предмет, который затем можно забрать, предотвратив потенциальную катастрофу.

"Ко мне"

Собаки часто счастливо не обращают внимания на потенциальные угрозы вокруг них, такие как дорожное движение или ядовитые растения, и могут легко попасть в опасные или смертельно опасные ситуации.

Приучение вашей собаки всегда приходить, когда ее зовут, может помочь свести к минимуму опасности для собаки, склонной выбегать из дома или вытаскивать ошейник, или для собаки, которой просто интересно узнать об окружающем мире.

Даже самые воспитанные собаки могут оказаться в опасных ситуациях, и это действительно рискует жизнью, если не дать команду.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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