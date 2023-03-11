Приводим нового котёнка в дом

5:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваша жизнь с вашим новым котенком начинается по дороге домой. Во-первых, кошек всегда следует перевозить в какой-либо переноске для домашних животных в машине. Обучая своего котенка ездить в ограниченном пространстве, вы обеспечиваете безопасность, а также начинаете рутину, которую вы можете поддерживать для будущих поездок на автомобиле.

По прибытии домой поместите котенка в небольшое тихое место с едой и ящиком для кошачьего туалета. Если котенок совсем крошечный, сначала потребуется небольшой ящик для мусора с низкими бортиками. Если возможно, повторите тип наполнителя, который использовался в предыдущем доме котенка

Проверка котенка в доме

Создайте безопасное и безопасное место, где вы можете оставить своего котенка, когда вы не можете присматривать. В этом месте должна быть миска для еды, миска для воды, ящик для мусора, игрушки, когтеточка и зона отдыха; убедитесь, что пространство достаточно большое, чтобы вместить все эти вещи.

Поскольку желательно кормить вашего котенка несколькими небольшими порциями в течение дня, вы можете также предусмотреть зону для кормления в этой комнате. Всем котятам и кошкам потребуется время, чтобы изучить их новое окружение, но обязательно осмотрите местность на предмет укромных уголков и щелей, где котенок может спрятаться или застрять. Для котенка это более выполнимая задача, если вы изначально ограничите доступное пространство.

Убедитесь, что любое место, где вашему котенку разрешено бродить, надежно защищено от кошек, включая все места, где котенок может прыгать или лазить. Потенциально опасные предметы, такие как электрические шнуры и предметы, которые можно жевать или глотать, такие как нитки, резиновые ленты, скрепки или детские игрушки, должны быть заминированы или храниться в недоступном месте. После того, как ваш новый котенок немного побудет в уединенном месте, постепенно разрешайте доступ в другие части дома под вашим присмотром.

Котята — прирожденные исследователи и будут использовать свои когти, чтобы забраться на все, что возможно. В первые несколько недель медленный доступ к дому позволит вам исследовать его, а также следить за поведением котенка.

Представляем нового котенка другим домашним животным

Хотя некоторые котята могут проявлять страх и оборонительные позы по отношению к другим домашним животным в доме, большинство молодых котят игривы и любознательны по отношению к другим животным. Поэтому часто существующие домашние животные могут представлять большую проблему. Если вы знаете или подозреваете, что ваша взрослая собака или кошка может быть агрессивной по отношению к котенку, вам следует обратиться за советом к кинологу, прежде чем знакомить питомцев друг с другом.

Котенку должно быть предоставлено безопасное место, обеспечивающее все его потребности, а знакомство с домашними животными должно тщательно контролироваться. При первом знакомстве может не возникнуть никаких непосредственных проблем, и подкрепление желаемых реакций может быть всем, что требуется.

Представляем нового котенка вашей собаке

Если ваша собака испытывает легкое беспокойство, знакомство должно быть контролируемым, постепенным, контролируемым и всегда позитивным. Начните с помещения вашего нового котенка в переноску или на поводок и шлейку, чтобы он не провоцировал собаку.

Используя поводок для управления вашей собакой, используйте привилегированные награды и обучающие команды, чтобы побудить вашу собаку сидеть или оставаться спокойной в присутствии кошки. Собакам, которые плохо обучены подчиняться командам, возможно, потребуется пересмотреть и улучшить их обучение перед приобретением любого нового питомца. В качестве альтернативы, для более быстрого контроля и безопасности можно использовать поводок для собаки. Затем следует поощрять и укреплять спокойное исследование. Любое первоначальное беспокойство со стороны собаки или котенка должно скоро уменьшиться.

Если собаке мешают грубые игры и погони, котенок должен быстро усвоить свои границы с собакой, в том числе, как избежать конфронтации, залезая или прячась. Первоначально было бы лучше держать собаку и котенка отдельно, если только они не находятся под присмотром. Если после осторожного первоначального знакомства все еще существует вероятность агрессии или травмы, то было бы целесообразно провести консультацию по поведению.

Представляем нового котенка вашей кошке

Большинство взрослых кошек довольно терпимы к котятам. Содержание котенка на его собственном участке, а затем разрешение на знакомство, когда кошки едят или играют, должно помочь уменьшить любое первоначальное беспокойство. Кошачий поводок и шлейка могут использоваться для управления одной или обеими кошками во время первоначального знакомства. Синтетический аромат желез, в виде спрея или диффузора, также может быть полезен для облегчения знакомства. Большинство кошек и котят вскоре сами наладят отношения без травм. Однако, если существует угроза агрессии, необходимо будет следовать постепенной программе знакомства.

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