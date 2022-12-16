Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс

История показывает, что братья наши меньшие во многих странах мира взяты на вооружение. Спецслужбы всего мира тысячелетиями вербуют на свою службу шпионов, пиротехников, которые могут взрывать, поджигать, сеять панику среди людей, не будучи обнаруженными суперинновационными гаджетами.

Отправить под откос военный эшелон может и крыса

Шли столетия, а военных стратегов и тактиков не переставала привлекать картина горящих и взрывающихся животных. В годы Второй мировой войны Управление специальных операций (SOE) британская тайная разведывательная служба занималась, в частности, диверсионной деятельностью, координацией политических и пропагандистских операций, а также поддержкой движения Сопротивления в оккупированных странах Европы.

Фантазёры из английского Управления работали над проектом, в котором главная роль была отведена дохлым крысам. Идея заключалась в том, чтобы набить их взрывчатыми и горючими веществами, а потом подбрасывать к отопительным системам или печам неприятеля. Например, в паровозы или корабельные трюмы с углём. Кочегар, не заметив, бросил бы в печь вместе с лопатой угля крысу, за этим последовал бы взрыв, корабль пошёл бы на дно, а паровоз взлетел в воздух.

Под воздействием температуры крысиные трупы должны были взрываться, уничтожая технику и людей, в казармах и публичных домах (даже так, по актам приёмки). Историки военного дела, однако, не внесли эту тактику в список действенных мер против врага. Хотя, кто его знает, по сегодняшним реалиям.

Древние римляне, уже в новом веке, не смогли захватить город Хатра в Месопотамии (современный Ирак), и отказались от осады, после того, как его защитники стали метать в них глиняные горшки со скорпионами и ядовитыми пауками. Карфагенский флот использовал в морских битвах ядовитых змей: на вражеские корабли сбрасывались глиняные сосуды, наполненные ядовитыми рептилиями, шершнями и пчёлами.

Советские военные теоретики в начале 1930-х годов решили использовать в качестве оружия собак. Собак тренировали так, чтобы они залезали под гусеничную технику, в первую очередь, танки: животных несколько дней не кормили, а потом помещали еду под стоящую машину с заведённым двигателем.

Когда "противотанковая" собака с прикреплённым к ней взрывным устройством забиралась под танк, находящаяся у неё на спине антенна ломалась, это активизировало детонатор, и происходил взрыв, который убивал животное и уничтожал технику. Однако, были и здесь сложности — воспроизвести важный для собаки запах танка неприятеля оказалось на практике сложно. Ведь немцы использовали другое топливо, масло, краски.

Американцы не нашли места для собак на поле боя, зато для дельфинов — вполне. Напомним, американцы предпочитают воевать на чужих территориях. Дрессировка дельфинов, тюленей и моржей в военных целях ведётся в США уже более 70 лет.

Этих животных используют для эхолокации: живые гидролокаторы находят мины, торпеды и любые подозрительные объекты, включая подводные лодки. В свою очередь, более конкретное применение для дельфинов нашли в иранской армии: их готовили к роли живых торпед. Нового ничего нет. Но опыт использования животных и рыб на службе в армии всегда пригодится.

Четырёхлапые с капитанскими погонами

В нашей армии в течение столетия братья наши меньшие уже давно взяты на кошт. Военные отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота, размещающейся на заполярной базе в Алакуртти Мурманской области, отрабатывают технику перемещения боеприпасов и снаряжения при помощи оленей. Мы использовали этих животных уже во время Второй мировой войны: они перевозили раненых и даже принимали участие в атаке на немецкий аэродром в 1942 году.

Дельфины, само собой. Даже в годы Первой мировой есть сведения, как немцы травили этих умных "животных", которых тренировал сам Дуров.

И, конечно, надо отметить вечных спутников человека — лошадей. Несмотря на то, что Вторую мировую войну называют войной моторов, лошади сыграли далеко не последнюю роль в битвах. Только по официальным данным, численность лошадей в Красной Армии составляла около 2 миллионов. В войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции батареи. Немцы тоже по полной использовали лошадиную тягу.

Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. Несмотря на то, что лошадь не могла преодолеть больше 100 километров за сутки, но она могла пройти там, где не пройдёт никакая техника, и причём сделать это незаметно. Поэтому часто лошадей использовали для стремительных рейдов по тылам противника, для налётов и диверсий. Пример — битва под Москвой зимой 1941 года.

Увы, в постсоветской России лошадь чаще всего можно увидеть в колбасе. Или используемой в коммерческих целях. Зоопарки или фаэтоны по историческим местам.

Для меня же это — самое красивое домашнее животное в мире. И наиболее "человечное" по характеру. Оно нас сопровождает уже несколько тысячелетий.

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