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Автор Ирина Шлионская

Перед смертью некоторые люди "гладят" своих ушедших питомцев

Зоосфера

Замечено, что умирающие люди иногда совершают странные движения рукой в воздухе.

Перед смертью некоторые люди "гладят" своих ушедших питомцев

Недавно медсестра Пенни Смит, работающая в хосписе, рассказала в своём TikTok-аккаунте, что её пациенты часто видят перед собой умерших ранее питомцев, и пытаются их погладить.

Гости, которых нет?

По словам Пенни, многим людям случалось на протяжении жизни терять своих домашних любимцев. И если они были достаточно привязаны к животным, и те прожили с ними много лет, то бывший владелец может увидеть питомца перед кончиной. Об этом рассказывают и сами умирающие, и их родственники.

В этих случаях люди видят реальных собак и кошек и гладят их, тогда как для окружающих там никого нет.

В комментариях к опубликованному Смит ролику пользователи написали, что люди накануне смерти нередко видят и своих близких, которых уже нет в живых.

"Мой дедушка смотрел в одну сторону, и мы спросили, куда он смотрит, — рассказывает один из комментаторов. — Он сказал, что там была моя бабушка. Через несколько минут он умер".

Галлюцинация или призрак?

Но чем являются эти видения — галлюцинациями умирающего мозга или же действительно гостями с того света?

Ответить на вопрос не так-то просто. Существует много рассказов о людях, которые встречались со своими покойными близкими или домашними питомцами, причём, далеко не всегда они после этого умирали.

Аргументом в пользу обычных галлюцинаций может стать тот факт, что обычно никто, кроме самого умирающего, не видит его "визитеров". Однако, и в случае с призраками одни их видят, а другие — нет.

Если привидение является разным людям в разное время и независимо друг от друга, то здесь уже вряд ли можно говорить о галлюцинации, по крайней мере, в привычном для нас понимании. Скорее, это говорит о наличии в данном месте некоей энергии, природу которой сложно объяснить рациональным путём.

Почему мы их видим или не видим?

Есть, например, немало свидетельств посещения умирающих некими потусторонними сущностями. В некоторых больницах ходят предания о каких-то "медсёстрах с того света", "чёрных монахинях" и т. д. , появляющихся рядом с пациентами, которым суждено умереть. Иногда их видит только сам умирающий, иногда и другие люди.

Интересно, а почему перед смертью можно увидеть только того, кто уже скончался? Если речь идёт о галлюцинациях, то отчего люди не могут созерцать тех, кто ещё жив и, к примеру, находится где-то в другом месте?

Известны эпизоды, когда человек в состоянии клинической смерти совершал астральное путешествие и посещал своих живых близких и друзей. Но вот чтобы они сами являлись кому-то на грани жизни и смерти в виде астральных сущностей или галлюцинаций — такой статистики вроде бы нет.

Так что, нелегко ответить на вопрос: происходят эти вещи только в сознании или, в каких-то ситуациях, мы начинаем видеть то, что обычно от нас скрыто? Прежде всего, требуются наблюдения и свидетельства в пользу той или иной версии. К сожалению, в сферу серьёзных научных компетенций такие вещи пока не входят.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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