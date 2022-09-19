Зоозащитница: неизлечимо больные домашние животные требуют больших трат

Даже здоровое домашнее животное может однажды оказаться неизлечимо больным. Как помочь питомцу в таких случаях, можно ли пристроить его в специализированное учреждение, и почему хозяев ожидают большие расходы, рассказала Pravda.Ru ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных Наталья Базаркина.

— Наталья, с какими болезнями чаще всего сталкиваются хозяева животных?

— Животные к старости болеют так же, как и люди: из-за экологии, генетических заболеваний.

С возрастом у них, как и у людей, появляется больше болячек. Но генетических заболеваний меньше бывает, потому что заводчики работают над тем, чтобы выводить здоровых животных.

— С кем лучше консультироваться?

— Во-первых, должен быть свой хороший лечащий ветеринарный врач. Во-вторых, если вы хотите здоровое животное, то лучше брать у проверенных заводчиков и приглашать профессионала, чтобы он приехал, помог определить состояние животного: бывают уже видны внешние симптомы.

— Что ожидать от неизлечимо больных животных?

— Смотря чем он болеет. Может быть рак:

крови,

лимфы,

кости.

Ожидать можно всего, плоть до комы, когда животное становится, как растение, которое уже ничего не понимает.

— Если хозяину не с кем оставить питомца, это приводит к дополнительным тратам?

— Естественно, это большие деньги. Надо нанимать сиделку, потому что если животное слишком больное, оно может и под себя ходить в туалет: оно ведь не понимает, и у него мускулатура, мочеиспускание и кишечник уже плохо работают.

— Есть ли специализированные приюты, пусть даже временные, для неизлечимо больных животных?

— К сожалению, нет, потому что у нас приютов как таковых уже нет. Есть только частные, которые уже переполнены. Естественно, любой приют возьмёт здоровое животное, потому что проще уход. Для них есть передержки, когда люди уезжают в отпуск, и им нужно оставить животное на время. А вот с проблемными животными у нас тяжело. Но можно договориться, в зависимости от того, как животное себя чувствует, на какой находится стадии.

— Можно ли хозяевам неизлечимо больного животного порекомендовать ветеринарную клинику, где принимают животное на круглосуточное лечение?

— Были такие клиники. Я не знаю, остались ли они. Но там обслуживание очень-очень дорого стоит. И не все ветеринарные клиники смогут содержать безнадёжно больных животных, потому что не у всех есть подходящие вольеры и помещения.

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