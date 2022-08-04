Питбультерьер — собака для очень активных людей

Вокруг породы собак американский питбультерьер до сих пор ходит очень много мифов. Например, что это агрессивные, неуправляемые, глупые собаки, которые очень плохо уживаются с детьми или другими животными. Конечно же, это далеко не так. На деле это замечательная порода, и вот пять основных причин считать её таковой.

Добрый нрав

Если с малых лет заниматься социализацией питбуля, то вы получите ласковую к людям и дружелюбную к другим животным собаку.

Собаки этой породы также отличные няньки и всегда терпят любые детские "экзекуции" над собой. Агрессию они проявляют очень редко, защищая свою семью от опасности.

Высокий интеллект

Как и остальные собаки "бойцовских" пород, питбуль обладает высоким интеллектом, что позволяет ему схватывать новую информацию на лету.

Питбули также являются очень уравновешенными и спокойными собаками — они никогда не бросятся первыми на кого-либо.

Неприхотливость в уходе

У питбулей короткая и гладкая шерсть. Это позволяет тратить минимум времени на уход за ней.

Естественно, важно уделять внимание когтям и минимальной гигиене питомца.

Крепкое здоровье

Собаки данной породы обладают довольно хорошим здоровьем. Однако, как и другие собаки, они могут быть подвержены аллергии и дисплазии тазобедренного сустава.

Важно следить за уровнем физических нагрузок собаки и не переусердствовать — лучшая профилактика дисплазии.

Идеально подойдёт для активных людей

Питбули требуют активного выгула с играми как минимум два раза в день по два часа. Если вы любите долгие пешие прогулки, то такая собака создана для вас.

Кроме того, питбуль — это собака-спортсмен. С ней можно заниматься различными вида спорта:

фрисби,

аджилити,

вейтпуллинг.

С питбулем можно ходить на пробежки или кататься на велосипеде, выбрав специальный поводок с амортизацией, чтобы собака могла "тянуть" его.

И даже если вы не планируете заводить такого питомца, то просто не стоит бояться питбулей. Согласно некоторым исследованиям, 80% людей не могут правильно идентифицировать данную породу во время нападения: есть множественные случаи, когда, к примеру, лабрадора называли "бойцовской" собакой.

Американский питбультерьер — идеальная порода собак для тех, кто готов тратить на её воспитание большое количество времени и предпочитает здоровый, активный образ жизни.

Это очень весёлая и добрая собака, которая, пусть и требует много внимания, но будет полностью его отдавать взамен.

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