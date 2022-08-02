Сотрудники банка на Арбате спасают бездомных животных

Месяц назад бездомная кошка принесла шестерых своих котят под окна офиса банка на Старом Арбате. Казалось бы, что особенного произошло? Обычная история огромного города.

Но история эта имела неожиданное продолжение. Всех до одного котят сотрудницы банка отловили и пристроили… в собственные семьи, где, между прочим, уже были питомцы. Правда, одного малыша забрала служащая ОВД Арбат, который находится по соседству, в том же дворе.

Что же было дальше, рассказывают Татьяна Аксенова и Анастасия Размашкина, те самые неравнодушные девушки, которые организовали не только отлов котят, что само по себе очень непросто.

"После того, как все малыши оказались в обретённых домах, мы поняли, что проблему нужно решать как-то по-другому. Дело в том, что дворовых арбатских кошек мы, несколько коллег, кормим постоянно уже не первый год, а точнее, с 2019 года. Собираем деньги, покупаем корм и молоко, иногда лекарства для того, чтобы лечить больные глаза, прокушенные или подранные уши.

Особо смекалистые кошки очень быстро изучили наш график работы и ждали на своём посту в ожидании кормёжки как раз к началу рабочего дня. Это в рабочие дни, а на выходные эту заботу взяли на себя охранники. Они же кормили кошек и в пандемию, когда офис банка перешёл в основном на дистанционную работу.

Конечно, за эти годы состав кошачьей компании менялся, одни пропадали на время, другие насовсем, но их место неизменно занимали другие.

Мы и раньше думали о том, как бы организовать стерилизацию животных, но останавливали проблемы отлова и содержания после операции, ведь нельзя их сразу выпускать на улицу. Но история с шестью котятами дала нам очень серьёзный стимул действовать.

Оказалось, что в городе существует программа стерилизации и послеоперационной передержки бездомных кошек и собак и есть ветеринарные клиники, которые принимают в рамках этой программы животных за умеренную плату, оперируют и держат их в клинике несколько дней, лечат их в случае надобности.

Это было очень хорошей новостью для нас. Тем не менее оставался вопрос финансирования этого мероприятия…"

Надо сказать, что проблема эта разрешилась так же быстро, как и пристройство маленьких котят. После того, как в коллективе был объявлен сбор денег, искомая сумма была собрана удивительно быстро. Решили попробовать отловить кошек самостоятельно, придумали план операции, и всё получилось. Поймали, отвезли, через несколько дней забрали, выпустили во двор и, конечно, поставили опять на довольствие.

Так же ответственно подошли к выбору ветеринарной клиники: изучили проблему, звонили в клиники, задавали много вопросов и по результатам своего исследования выбрали Зооцентр "КиС". "КиС" — это кошка и собака. А когда привезли первых двух кошек туда, поняли, что не ошиблись с выбором.

Клиника очень серьёзная, свою деятельность ведёт в содружестве с волонтёрами Москвы, которые проводят тренинги, лекции, ведут разъяснительную работу в соцсетях, публикуют массу полезных советов по всевозможным вопросам, связанным с помощью, лечением, передержкой и пристройством в семьи бездомных животных.

То есть на деле следует своей заявленной миссии:

С помощью сообщества неравнодушных единомышленников дать возможность людям стать более гуманными по отношению к братьям нашим меньшим.

А бездомных братьев наших меньших, по некоторым данным, в России в настоящее время около четырёх миллионов. В одной только старой Москве, по результатам годового проекта "Зоомониторинг", который был осуществлён в течение 2021 года Фондом защиты городских животных совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, насчитали более 70 тысяч кошек. И многие из этих животных — "бывшие домашние", выброшены на улицу безответственными владельцами либо оказались не нужны наследникам своих умерших хозяев. Именно так случилось с кошками, о которых идёт здесь речь. Получается, закон об ответственном обращении с животными, который был принят в 2018 году, не работает. К счастью, есть огромная армия людей, которые не проходят мимо живых созданий, попавших в беду, и помощь приходит вовремя.

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