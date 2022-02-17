Зоопсихолог: осматривать животное надо не в ветеринарной клинике, а дома

Почему зоопсихолог должен осматривать животное дома, а не в ветеринарной клинике, насколько важен маршрут, по которому выгуливают питомца, и как понять, достаточно ли у него игрушек, а также о том, с кем чаще всего работают зоопсихологи: с домашними животными или с их хозяевами, рассказал Pravda.Ru зоопсихолог Мирослав Волков.

Будьте внимательны!

— Мирослав, вы как зоопсихолог с какими ситуациями чаще всего сталкиваетесь?

— Самая частая проблема, с которой обращаются ко мне, это агрессия, самоповреждения животных или повреждение объектов вокруг. Есть много вопросов, связанных с тем, что питомцы не ходят в туалет так, как нужно.

— Вопрос по поводу "ходят или не ходят в туалет". Например, подросший котёнок отказывается ходить в лоток, а ходит рядом — на пол рядом с лотком, какой бы лоток ни покупали, какой бы наполнитель ни меняли. Это о чём может говорить?

— Это говорит о том, что не поменяли лоток и наполнитель или до этого выбирали не тот. Проблема в 99% случаях решается подбором нужного лотка и наполнителя. Чаще всего я рекомендую большой лоток без сетки и бентонитовый наполнитель, причем должен быть достаточно толстый слой. Поскольку, как правило, кошки отказываются от силикагелевого наполнителя или от закрытых лотков, от лотков-сеток — это самый неудачный выбор.

Второй нюанс: если это более взрослое животное, старше двух лет, — есть высокая вероятность возникновения цистита и мочекаменной болезни, особенно если владельцы недостаточно уделяют внимание употреблению кошками воды. Например, есть только небольшое количество поилок или выпаивание идёт постольку-поскольку из-под крана. То есть некоторые владельцы говорят: моя кошка пьёт только тогда, когда я открываю кран, и эту струйку воды она из него пьёт. На самом деле этого критически мало.

Нужно ставить большие миски по разным комнатам, подоконникам, чтобы кошки, проходя мимо, пили.

Это является одним из лучших методов профилактики мочекаменной болезни, которая тоже может влиять на то, как животное ходит в туалет. И если мы меняли лоток, наполнитель, ничего не помогает, если видим ухудшение ситуации, например, задержка мочи, в моче видим кровь, то нужно обращаться к ветеринарному врачу. Поэтому важно быть внимательными.

— Часто в интернете можно посмотреть видео, когда животные (в основном кошки) упираются лбом в стену и стоят, как будто они наказаны. На самом деле они не наказаны. Зоопсихологи говорят, что у животных просто болит голова.

— Мы достоверно не можем сказать, есть ли у животных вообще мигрень. Чаще всего это связано с двумя темами:

неврологическая история, связанная, например, с эпилепсией;

поведенческая история, связанная с синдромом навязчивого поведения.

В первую очередь нужно сходить к ветеринарному врачу. Если вы видите, что собака или кошка зависает на полпути (на прогулке, в процессе игры), утыкается в стену, резко меняет путь, теряет ориентацию, ходит кругами, наклоняет голову в какую-то сторону весьма сильно, не держит голову прямо, — это неврологические симптомы, которые достаточно легко решаются, если вовремя обратиться к неврологу.

Клиенты — люди и животные

— С кем чаще работает зоопсихолог — с животными или с их хозяевами?

— Если мы возьмём в целом зообизнес, начиная с обычной продажи зоотоваров и заканчивая ветеринарными клиниками или сегментом B2B, когда продают осмотровые столы для ветеринарных клиник, УЗИ-аппараты, то всегда мы работаем с людьми. Да, понятно, что наш конечный "клиент", если в кавычки взять, это всё равно кошки, собаки. Но технически это всегда работа с людьми. Потому что товары, услуги, которые не предназначены для людей, всё-таки продаются именно для людей в первую очередь. И наша конечная цель — удовлетворить потребность владельцев животных. Да, чаще всего мы общаемся с владельцами животных.

Нам надо смотреть животное в той обстановке, где оно живёт. А некоторые зоопсихологи предпочитают работать в ветеринарной клинике. Я лично с ними не согласен.

Потому что к ветеринарному врачу вы всегда можете направить, если увидите что-то, что может вызвать настороженность или вопросы относительно здоровья животных. Увидеть животное в естественной среде в ветеринарной клинике вы не сможете, потому что часто кошки, собаки боятся, напрягаются, поскольку это для них новое место. Они хотят его или изучить, или поскорее оттуда убраться. Естественно, питомец не будет проявлять поведение, на которое владелец животного может пожаловаться.

Также мы должны посмотреть среду обитания, что есть у животного, чего нет. Потому что на приёме вам могут сказать, что у кошки есть игрушки, а вы приходите домой, и там лежит под кроватью запылённый, 10 раз погрызенный мячик. А по мнению владельца, это считается игрушкой, хотя на самом деле это не так. Если мы берём собаку, надо обязательно посмотреть:

как собака ведёт себя на улице,

как с ней гуляют,

сколько времени гуляют,

какой маршрут выбирают.

Потому что очень много проблем связано с недостатком прогулок и физической активности — это сейчас бич домашних животных.