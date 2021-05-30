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Автор Игорь Буккер

Животные: надо ли прививать от коронавируса

Зоосфера

В некоторых российских регионах ветклиники начали вакцинировать домашних животных против коронавируса.

Животные: надо ли прививать от коронавируса

Как уточнили в Россельхознадзоре, прививают четвероногих единственной в мире вакциной "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных.

Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных.

Могут ли собаки быть переносчиками коронавируса или это не более чем очередная "пугалка"?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказала ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина.

Читайте начало интервью:

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— Это байки из склепа. В Европе уже уничтожали целые зверофермы. Вспомните: норок и горностаев просто сжигали. А потом извинялись перед заводчиками за ошибку. Дескать, животные не болели и не передавали вирус людям.

Вы поймите, если бы животные были разносчиками COVID, то еще год назад было бы столько утилизировано и выкинуто домашних животных, потому что люди бы боялись в первую очередь за свою жизнь.

И, естественно, вакцина для животных… Ее для людей-то только придумали.

Все это байки, не надо никого слушать.

Как избежать нежеланной встречи

— И всё равно люди опасаются от животных "что-то этакое" подцепить. Особенно от бродячих. Некоторые даже могут и отраву разбрасывать, чтобы, как сами говорят, популяцию уменьшить…

— Это квалифицируется как жестокое отношение к животным. Потому что он травит, он уничтожает, он калечит.

— И как быть? У вас есть какие-то, может быть, советы людям, что делать при встрече с животными? Если, например, человек видит стаю бродячих собак?

— Стаи бродячих собак… Постараться не заходить на их территорию.

Почему они нападают? Потому что они определяют территорию своих владений и ее границы. Если человек зашел на эту территорию, как они посчитали, да, они могут и наброситься.

Что делать? Просто не паниковать, не бежать, не бросать колбасу, не прикармливать — как-то спокойно, тихо отойти подальше и уйти с этой территории.

Не надо пытаться, если вы не профессионал, кого-то там разогнать, на кого-то махнуть сумкой или еще что-то. Нет. Вы, наоборот, раззадорите эту стаю на агрессию.

Не пытаться кормить, даже если к вам на территорию зашло дикое животное.

— Но ведь набрасываются не только бродячие псы. И не обязательно, когда они в стае. Например, мальчика покусала домашняя собака (гуляла с хозяином), когда он мимо на велосипеде проезжал. Пацану потом уколы от бешенства делали.

 

Почему пес набросился? На скорость среагировал?

— Да. Это инстинкт: скорость, догнать добычу, эффект охоты, преследования. Здесь неважно: бродячая собака или нет.

Чем бездомные собаки отличаются от домашних? Ничем. Просто одни живут на воле, без хозяина, без опеки, а другие живут дома. А инстинкты, природа — одинаковые.

Поэтому тут надо быть просто внимательнее, стараться не носиться на велосипедах и на роликах, где обитают стаи собак бездомных.

И самое главное:

если вы — владелец животного, не поленитесь, пожалейте себя, окружающих. Вакцинируйте своего питомца. И вам будет проще.

От бешенства прививать собаку надо, а от коронавируса — вряд ли.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы собаки коронавирус наталья базаркина бездомные животные вакцинация животных
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