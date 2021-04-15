Почему хозяева и их питомцы часто похожи

Мы часто шутим, что люди выбирают домашних животных, похожих на себя не только внешне, но и по характеру.

Психологи говорят: выбирая животное, человек подсознательно остановит свой выбор на том, кто ему близок. Так происходит и тогда, когда питомца подбирают на улице — мимо кого-то просто проходят, а от кого-то глаз отвести не могут и забирают с собой. Люди так же выбирают и друзей.

А есть ли этому объяснение?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Читайте начало интервью:

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— В психологии человеческой есть много исследований на эту тему. Почему считается, что питомец человека очень похож на самого хозяина?

Отчасти это правда.

Например, кошатники любят уют, любят больше расслабление.

А собачники — у них энергетика в другой стороне, им надо что-то поделать, у них руки не лежат на месте, они часто не могут успокоиться, им надо постоянно работать, что-то делать. Никак не могут успокоиться, не могут расслабиться: надо пойти с собакой погулять, что-то еще сделать, почесать.

Кошки не требуют такого значительного ухода. И это удобно. Поэтому многие, исходя из таких прагматичных целей, заводят себе кошку. Отсюда проистекает убеждение, что этот человек более прагматичный.

Ну и все равно кошка дает уют и равновесие дзен. В отличие от собаки.

С другой стороны, собака достаточно социальное животное, оно ориентировано именно на общение с вами. Потому что домашние собаки, даже щенки, доверяют человеку настолько же, насколько они доверяют своей маме, и ориентируются на поведение человека.

И это как раз объясняет, почему питомец похож на нас с вами — хозяев.

Здесь срабатывает такой элемент поведения, как проецирование. То есть когда животное наблюдает за окружающим миром, оно начинает мелкие нюансы, привычки перенимать на себя. Типа, он так делает — и я так делать буду.

Ну и наш мозг социальный улавливает схожесть.

Мы сами не можем объяснить, но где-то на интуитивном уровне нам кажется, что животное похоже на своего владельца.

Кстати, когда вы берете маленького котенка и знакомите его с собакой, он начинает перенимать собачьи привычки, позы. Конечно, вилять хвостом он не станет, но, например, в плане пищевых привычек или игровых нюансов — это да.

А если вы, наоборот, заведете взрослому коту щенка, то щенок будет ориентироваться на поведение кота, он может, например, так же начать себя вылизывать. Или он может еду выпрашивать, как котик, или пытаться постоянно куда-то в коробку залезть, как кошки обычно делают. В общем, такие элементы кошачьего поведения как раз будут актуальны для этого щеночка.

Если младенец с волками вырастет, то получится Маугли.