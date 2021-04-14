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Автор Анна Папенкова

Не обманывайтесь: животные любить не умеют

Зоосфера

Проживание рядом с домашними питомцами очень полезно для человека, и это давно подтверждено научными фактами. Совместное сосуществование с животными обязательно окрашивает нашу жизнь яркими красками, насыщает ее эмоциями.

Не обманывайтесь: животные любить не умеют

Но бывает, что отношения не складываются.

Что делать, если домашний питомец невзлюбил своего хозяина? Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Читайте начало интервью:

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— У животных нет такого: полюбил, невзлюбил — они не знают, что такое любовь в принципе. Они не умеют ревновать, мстить и прочее.

Это мы с вами смотрим через призму собственного восприятия поведения животных, перенося на них человеческие чувства.

Кот написал в тапки — значит, он ревнует. Нет, не ревнует, есть гораздо более простые объяснения его поведения.

В физиологии все очень просто, в психологии тоже.

  • Не нужно усложнять ситуацию, когда она не требует этого усложнения.
  • Не нужно фантазировать по поводу любви и чего-то еще. Животные не любят так, как мы. Просто смиритесь с этим.

Те, кто в это не верит, могут почитать книги по поведению животных, которые есть практически в каждом магазине. Примерно пишут все об одном и том же: ту эмоциональную окраску некоторых поведенческих актов, которые создает животное, мы придаем именно только из-за того, что мы сами так привыкли объяснять собственное поведение, поведение окружающих, исходя из собственных чувств, мотивации или побуждения.

Но у животных все гораздо проще. Это в первую очередь — удовлетворение собственных физиологических потребностей, которые заложены природой.

Нет любви у собак. У собак есть инстинктивное поведение тесного общения с человеком, потому что это в них заложено, для этого их вырастили. И, естественно, она может на себя внимание привлекать: в тапки написать, что-то погрызть и так далее, когда чувствует, что теряет внимание человека.

Что мы делаем, когда видим, что собака грызет наш любимый ботинок за десять тысяч рублей? Мы начинаем на нее кричать. А вот эти эмоции — это и есть внимание. И собака такая — о, классно, давай в догонялки играть. И вот по квартире один с газетой, второй с тапком, а собака и рада — столько внимания привалило. И начинает это повторять из раза в раз.

Так что это не ненависть и не любовь — всего лишь более простые потребности, которые животным хочется удовлетворить, и они таким образом это делают.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы мирослав волков домашние питомцы поведение животных
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