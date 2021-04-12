Почему не стоит заводить экзотов

Кошки, собаки, рыбки, хомячки… кого сейчас этим удивишь? У каждого второго такие. А что делать, если хочется такого питомца, чтоб все удивились? Стоит ли заводить экзотов? И если — да, то каких?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

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Кому может понадобиться зоопсихолог

Почему кошка гадит в доме

— В последнее время, действительно, появилась мода заводить "нетрадиционных" для дома животных.

Есть люди, которым нравятся рептилии.

Кому-то подавай больших диких кошек — это манулы, сервалы, пумы и все остальное.

Ветеринары в один голос говорят, что все-таки таких животных заводить дома не нужно. Несмотря на всякие няшные видео на YouTube, это не так классно на самом деле. Потому что никто не видит, что остается за камерой.

Как правило, мимимишными бывают молодые животные, но как только они вырастают, мы просто теряем способ управлять ими.

— Потому что это дикое животное.

— Да. У нас есть одомашненные животные. Например, кошки, которые с нами уже давно. У них генетически есть предрасположенность к общению с человеком.

Вот если мы приручим волка, взяв щенка из леса, да, мы можем вырастить достаточно компанейское животное. Но щенки этого волка никогда к нам не пойдут, если мы не отберем их у суки и не будем взращивать с молодых клыков. В противном случае им будет плевать на человека. И никакой эмоциональной связи не будет. А по мере взросления появятся проблемы с хищническим поведением, с агрессией, с чем угодно.

Не потому, что эти животные плохие — природа их такова, вот и все. И с ними достаточно трудно справиться.

Так же и с дикими кошками. Да, они большие, классные и красивые кошки. Но и проблемы с ними не менее крупные. На них лучше посмотреть где-нибудь в зоопарках или иных местах, но не дома.

Зоопарк — тюрьма или классное место для жизни животных?

— А как вы относитесь к мини-зоопаркам? Для животного мини-зоопарк — это тюрьма?



— Любой зоопарк в некотором смысле, как и квартира, это тюрьма. Просто если домашние животные к этому предрасположены, путем искусственного отбора, естественной эволюции, то дикие животные к этому не совсем привыкли.

Но зоопарк зоопарку рознь. Тут есть две точки зрения.

У людей, которые занимаются именно содержанием диких животных в зоопарках, есть свои доводы. Например, они изучают, сберегают генетическое разнообразие животных на нашей планете.

Многие животные были бы уже утрачены, если бы не те же самые зоопарки.

С другой стороны, есть мнение о том, что зоопарки — больше тюрьма для животных, которая так или иначе достаточно сильно ограничивает их в естественных поведенческих манипуляциях. Тигр в зоопарке не побегает так, как он побегает, предположим, по тайге.

Лично мое мнение несколько цинично:

рано или поздно всех животных в дикой природе мы потеряем — тех, которые не научатся приспосабливаться к антропоморфным факторам окружающей среды, то есть тем, которые создает человек.

Конечно, останутся те же самые кошки и собаки, потому что они прекрасно адаптировались к жизни с нами. Они от нас никуда не уйдут.

Останутся те же самые лисы, еноты, которые прекрасно себя чувствуют в городах, которые могут найти там пропитание на свалках, на помойках — они прекрасно научились адаптироваться к условиям жизни, которые создает человек.

Есть птицы, чайки, уточки всякие, которые прекрасно себя чувствуют в городских условиях и на побережьях.

Крысы — это, скажем, братья наши меньшие, которые от нас тоже никогда не уйдут, мы с ними будем рука об руку практически всю нашу дальнейшую жизнь. Потому что это самое приспособленное животное именно к жизни в тех условиях, которые создал человек.

Есть много прекрасных животных, которые останутся именно потому, что они научились с нами жить. Но питать надежду на то, что мы сохраним белого медведя, уссурийского тигра и какого-нибудь носорога или синего кита, мне кажется, что это утопия.