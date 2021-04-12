Почему не стоит заводить экзотов

Кошки, собаки, рыбки, хомячки… кого сейчас этим удивишь? У каждого второго такие. А что делать, если хочется такого питомца, чтоб все удивились? Стоит ли заводить экзотов? И если — да, то каких?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.
Читайте начало интервью:
Кому может понадобиться зоопсихолог
— В последнее время, действительно, появилась мода заводить "нетрадиционных" для дома животных.
Ветеринары в один голос говорят, что все-таки таких животных заводить дома не нужно. Несмотря на всякие няшные видео на YouTube, это не так классно на самом деле. Потому что никто не видит, что остается за камерой.
— Потому что это дикое животное.
— Да. У нас есть одомашненные животные. Например, кошки, которые с нами уже давно. У них генетически есть предрасположенность к общению с человеком.
Вот если мы приручим волка, взяв щенка из леса, да, мы можем вырастить достаточно компанейское животное. Но щенки этого волка никогда к нам не пойдут, если мы не отберем их у суки и не будем взращивать с молодых клыков. В противном случае им будет плевать на человека. И никакой эмоциональной связи не будет. А по мере взросления появятся проблемы с хищническим поведением, с агрессией, с чем угодно.
Не потому, что эти животные плохие — природа их такова, вот и все. И с ними достаточно трудно справиться.
Так же и с дикими кошками. Да, они большие, классные и красивые кошки. Но и проблемы с ними не менее крупные. На них лучше посмотреть где-нибудь в зоопарках или иных местах, но не дома.
— А как вы относитесь к мини-зоопаркам? Для животного мини-зоопарк — это тюрьма?
— Любой зоопарк в некотором смысле, как и квартира, это тюрьма. Просто если домашние животные к этому предрасположены, путем искусственного отбора, естественной эволюции, то дикие животные к этому не совсем привыкли.
Но зоопарк зоопарку рознь. Тут есть две точки зрения.
Многие животные были бы уже утрачены, если бы не те же самые зоопарки.
Лично мое мнение несколько цинично:
рано или поздно всех животных в дикой природе мы потеряем — тех, которые не научатся приспосабливаться к антропоморфным факторам окружающей среды, то есть тем, которые создает человек.
Конечно, останутся те же самые кошки и собаки, потому что они прекрасно адаптировались к жизни с нами. Они от нас никуда не уйдут.
Останутся те же самые лисы, еноты, которые прекрасно себя чувствуют в городах, которые могут найти там пропитание на свалках, на помойках — они прекрасно научились адаптироваться к условиям жизни, которые создает человек.
Есть птицы, чайки, уточки всякие, которые прекрасно себя чувствуют в городских условиях и на побережьях.
Крысы — это, скажем, братья наши меньшие, которые от нас тоже никогда не уйдут, мы с ними будем рука об руку практически всю нашу дальнейшую жизнь. Потому что это самое приспособленное животное именно к жизни в тех условиях, которые создал человек.
Есть много прекрасных животных, которые останутся именно потому, что они научились с нами жить. Но питать надежду на то, что мы сохраним белого медведя, уссурийского тигра и какого-нибудь носорога или синего кита, мне кажется, что это утопия.
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