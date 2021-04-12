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Автор Анна Папенкова

Почему не стоит заводить экзотов

Зоосфера

Кошки, собаки, рыбки, хомячки… кого сейчас этим удивишь? У каждого второго такие. А что делать, если хочется такого питомца, чтоб все удивились? Стоит ли заводить экзотов? И если — да, то каких?

Почему не стоит заводить экзотов

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Читайте начало интервью:

Кому может понадобиться зоопсихолог

Почему кошка гадит в доме

— В последнее время, действительно, появилась мода заводить "нетрадиционных" для дома животных.

  • Есть люди, которым нравятся рептилии.
  • Кому-то подавай больших диких кошек — это манулы, сервалы, пумы и все остальное.

Ветеринары в один голос говорят, что все-таки таких животных заводить дома не нужно. Несмотря на всякие няшные видео на YouTube, это не так классно на самом деле. Потому что никто не видит, что остается за камерой.

  • Как правило, мимимишными бывают молодые животные, но как только они вырастают, мы просто теряем способ управлять ими.

— Потому что это дикое животное.

— Да. У нас есть одомашненные животные. Например, кошки, которые с нами уже давно. У них генетически есть предрасположенность к общению с человеком.

Вот если мы приручим волка, взяв щенка из леса, да, мы можем вырастить достаточно компанейское животное. Но щенки этого волка никогда к нам не пойдут, если мы не отберем их у суки и не будем взращивать с молодых клыков. В противном случае им будет плевать на человека. И никакой эмоциональной связи не будет. А по мере взросления появятся проблемы с хищническим поведением, с агрессией, с чем угодно.

Не потому, что эти животные плохие — природа их такова, вот и все. И с ними достаточно трудно справиться.

Так же и с дикими кошками. Да, они большие, классные и красивые кошки. Но и проблемы с ними не менее крупные. На них лучше посмотреть где-нибудь в зоопарках или иных местах, но не дома.

Зоопарк — тюрьма или классное место для жизни животных?

— А как вы относитесь к мини-зоопаркам? Для животного мини-зоопарк — это тюрьма?

— Любой зоопарк в некотором смысле, как и квартира, это тюрьма. Просто если домашние животные к этому предрасположены, путем искусственного отбора, естественной эволюции, то дикие животные к этому не совсем привыкли.

Но зоопарк зоопарку рознь. Тут есть две точки зрения.

  • У людей, которые занимаются именно содержанием диких животных в зоопарках, есть свои доводы. Например, они изучают, сберегают генетическое разнообразие животных на нашей планете.

Многие животные были бы уже утрачены, если бы не те же самые зоопарки.

  • С другой стороны, есть мнение о том, что зоопарки — больше тюрьма для животных, которая так или иначе достаточно сильно ограничивает их в естественных поведенческих манипуляциях. Тигр в зоопарке не побегает так, как он побегает, предположим, по тайге.

Лично мое мнение несколько цинично:

рано или поздно всех животных в дикой природе мы потеряем — тех, которые не научатся приспосабливаться к антропоморфным факторам окружающей среды, то есть тем, которые создает человек.

Конечно, останутся те же самые кошки и собаки, потому что они прекрасно адаптировались к жизни с нами. Они от нас никуда не уйдут.

Останутся те же самые лисы, еноты, которые прекрасно себя чувствуют в городах, которые могут найти там пропитание на свалках, на помойках — они прекрасно научились адаптироваться к условиям жизни, которые создает человек.

Есть птицы, чайки, уточки всякие, которые прекрасно себя чувствуют в городских условиях и на побережьях.

Крысы — это, скажем, братья наши меньшие, которые от нас тоже никогда не уйдут, мы с ними будем рука об руку практически всю нашу дальнейшую жизнь. Потому что это самое приспособленное животное именно к жизни в тех условиях, которые создал человек.

Есть много прекрасных животных, которые останутся именно потому, что они научились с нами жить. Но питать надежду на то, что мы сохраним белого медведя, уссурийского тигра и какого-нибудь носорога или синего кита, мне кажется, что это утопия.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы мирослав волков домашние питомцы экзотические животные
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