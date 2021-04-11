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Автор Анна Папенкова

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей - от чего страдают домашние питомцы

Зоосфера

Многие владельцы животных жалуются на те или иные проблемы поведения питомцев, однако мало кто догадывается, что эти проблемы связаны с недостаточным уровнем благополучия кошки или собаки. От чего страдают наши питомцы? Какие факторы негативно влияют на них?

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей - от чего страдают домашние питомцы

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Читайте начало интервью:

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— Я бы выделил два негативных фактора:

  • Первый — недостаточные физические нагрузки.

Сейчас дам бесплатный совет, который может решить очень много проблем. Нужно "заигрывать" своих животных — будь это собака, кошка, енот — кто угодно.

То есть хозяину нужно обеспечить питомцу естественный выплеск физической энергии. Это очень важно. Потому что без этого энергия идет в негативное русло.

Это может быть агрессия, фобия, что угодно. Игры — это наш святой Грааль, из которого стоит чуть-чуть отхлебнуть, и все проблемы уйдут. То есть некая панацея, если хотите.

  • Второе. Животным необходимо общение. А вот одиночество влияет на их психику так же, как на психику человека.

Если вы ежедневно отлучаетесь на 10-11 часов, то есть практически большую часть своей жизни вы не дома, а у вас там один котик или песик, то лучше ему завести компаньона. Кошке можно завести собаку, кошке можно завести вторую кошку, собаке — собаку и так далее. Главное, чтобы у них кто-то был еще, с кем бы они могли пообщаться, поиграть. Это очень важно.

Не надо думать, что если вы заведете двух котов, то у вас будет вдвое больше проблем — с едой, с лотками, с поведением. Это не так. Проблем станет в разы меньше.

  • Третий нюанс. Более физиологический — у нас есть какая-то маниакальная история, связанная с тем, что толстые коты, кошки очень красивые. Это абсолютно не так. Толстое животное — больное животное.

За этим надо следить, не перекармливать. Жир — это всегда плохо, когда его действительно много. И это заболевание является хроническим, откуда идет очень много осложнений практически на все системы организма. И в том числе на нервную систему, что проявляется в поведении.

Поэтому очень часто агрессивные животные являются таковыми не потому, что они обиделись на хозяина и хотят ему отомстить, а именно потому, что, предположим, очень толстый кот, у него больные суставы, плюс жир. И этот болевой синдром животное переводит в поведение.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы кошки собаки мирослав волков домашние питомцы поведение животных
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