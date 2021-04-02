Куклачев: "зеленые" работают за деньги, а не за идею

Некоторое время назад у знаменитого Театра кошек были серьезные проблемы: он едва не лишился здания. Как сейчас живет любимый многими поколениями россиян театр Куклачева?

Об этом Игорю Буккеру в программе "Точка зрения" рассказал сам Юрий Куклачев.

— Театру в этом году исполнился 31 год. И все 30 лет нам спокойно жить не давали.

Сначала это был частный театр — на нас все время нападали коммерческие структуры.

А потом вдруг, когда я передал все государству, стали нападать уже другие структуры — банки, которые имеют большие деньги, на здание глаз положили.

И уже дошло до того, что даже было решение Архитектурного совета выселить нас в Подмосковье. Но, к счастью, пришел мэр города Сергей Собянин и очень быстро разрешил вопрос. Мгновенно. Я даже не ожидал. В течение месяца все притихло, нам дали денег на ремонт, можно сказать, на реконструкцию театра.

Потому что с 1949 года помещение без ремонта. Надо было срочно менять все. И мы сделали, воспользовались такой возможностью, не дали ни одной копейке уйти в сторону.

И мы построили для детей хрустальный замок. Мы создали такую красоту! Это самое красивое место в Москве.

Мой основной зритель — дети. И конечно, родители, которые с ними. А если ребенок радуется, то и родитель счастлив.

Кошки же дают такую энергию, посылают со сцены чувство доброты, желание радоваться солнцу, целовать деревья. Хочется петь, прыгать, веселиться — вот это самое главное.

Чем не угодил "зеленым" Куклачев со своим театром?

В последнее время "зеленые" стали на нас нападать…

— А что их возмущает? Вы же не издеваетесь над кошками. Вы, наоборот, подбираете бездомных кошек, вы рассказывали об этом, и все знают. Почему?

— Дело в том, что среди "зеленых" основная масса тех, кто на их акции выходит, даже не зная, за что.

Им говорят: "кричи!", они: "ав-ав!" — кричат. Им платят, понимаете? Они выходят толпой. За деньги.

В Англии показательный случай был.

Мы на гастроли приехали, "зеленые" выступать начали, якобы я с кошками что-то сделал. Тогда я на улице (моих кошек не пустили) наловил кошек и сделал с ними целый театр. Вокруг собралось огромное количество людей, кричали: "этот русский издевается над нашими кошками, приехал".

Я вышел и сказал:

"Господа, месье, please, я вас прошу, пожалуйста, пройдите в зрительный зал, я вас бесплатно приглашаю, посмотрите. Если только вы увидите какое-то насилие или еще что-то, я тут же собираю чемоданы и улетаю домой".

Все пришли — такие злые лица, такие серьезные. Сели. Я им начал демонстрировать. Это же надо видеть! Они устроили такие овации! Я стал членом их общества "зеленых":

"Всё, ты несешь любовь, ты пропагандируешь доброту".

Поэтому, я думаю, здесь люди не знают. Кому-то выгодно. Хотят цирки перекрыть. Особенно беда с ними — с "зелеными" — в Британии.

В Америке — пожалуйста, в Китае, по всему миру. Но Европа… Это нечто.

Там даже норма есть для помещений: 3 квадратных метра на кошку. Поэтому они приходят с рулеточкой и считают: 3 квадратных метра.

Затем у каждой кошки должна быть ванночка, туалет, куда она ходит, затем у каждой кошечки должна быть когтеточка, она когти должна чистить. И игрушка у каждой кошки. И вот нормы мы соблюдаем. Во время переезда: проехали 3 часа — кошка должна отдыхать. Автобус должен остановиться…

Кошка не склонна гулять сама по себе

— Юрий Дмитриевич, наверное, мало кто может ответить на вопрос, почему собаку называют другом человека, а кошка сама по себе гуляет. Вы как к этому относитесь?

— Дело в том, что это ошибочное мнение. У меня и собаки есть, и кошки.

Просто собаки ярко выражают свою радость, свои эмоции.

Если ты приходишь, она радуется, прыгает, хвостиком виляет, готова тебя зализать всего. А потом раз — бряк и упала, спит. Через 5 минут она уже успокоилась. Всё, папа дома.

Кошка же — нет. Она встречает тихо. Но она сразу чувствует: я захожу в подъезд — и подбегает к двери, слушает.

Она уже за 100 метров чувствует: папа подходит. Какое у них чувство есть? Какой-то энергетический канал. И я захожу — она спокойна. Она может только подойти, "мур-мур" сделать, между ног пройти, прикоснуться ласково.

Сесть и наблюдать, восторгаться.

Они восторгаются теми, кого любят.

Просто у них эмоции скрытые. Они не выражают чувств.

Но зато они чувствуют, какое у меня настроение. Если меня кто-то обидел, оскорбил, унизил, кошка это сразу чувствует, и она начинает меня лечить: она подходит справа, слева, она прижимается к груди: "папочка, забудь это все, я тебя люблю" — она вытягивает негатив изнутри, тихо, спокойно лечит.

Это уникальное животное!

Еще имейте в виду, что кошка, если полюбила, это навсегда. Ее увезут за тысячи километров, она пройдет все это расстояние и вернется домой. Вся изможденная. У нас сколько было случаев! Придет и скажет: "Папочка, это я пришла к тебе". И всё. Она вернется к тому, кого любит.

Кошки чувствуют, они экстрасенсы, они психологи, они чувствуют твое настроение, умеют тебя поддержать.