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Автор Игорь Буккер

Что делать с питомцем, если у него стресс

Зоосфера » Интересное » Вопрос-ответ

Во время пандемии, когда в мире были объявлены меры по самоизоляции, карантин или локдаун, большое количество людей сидели по своим углам. Долгие месяцы изоляции при разгуле коронавирусной инфекции помогали скоротать домашние любимцы. Скоро закончатся новогодние праздники и хозяева потянутся на свои рабочие места, оставляя четвероногих друзей одних. Некоторые питомцы испытывают при этом стресс.

Что делать с питомцем, если у него стресс

Испытывающие стресс животные ведут себя на редкость по-разному: одни скулят, воют, беспрерывно лают, другие могут помочиться на домашнюю утварь или в тапочки. Не исключена дефекация на постель хозяина или преднамеренное уничтожение принадлежащих ему вещей. Некоторые разлучённые с хозяевами кошки или собаки начинают испытывать беспокойство, что незамедлительно сказывается на их повседневном поведении.

Полностью излечить пострадавшую животинку, может быть, не получится никогда, но стоит попробовать облегчить страдания домашнего любимца, если он остаётся в одиночестве.

Золотая середина

Вот несколько советов от практикующего адъюнкт-профессора и ветеринара Лори Теллер (Lori Teller). Первый лайфхак от неё вкратце следует обозначить выражением "золотая середина", поскольку он связан с тем, чтобы избегать крайностей в своем поведении:

  • не наказывать,
  • не ласкать.

Наказание не только не способно объяснить вашему питомцу, за что ему задали трёпку, но может даже усугубить его проблемы — стресс и беспокойство. Животные не испытывают такого человеческого качества, как месть, и не устраивают вендетту. Кроме того, им невдомек, что влетело им по первое число за их же нечеловеческие страдания. Усугубить страдания четвероногого могут также ласка и поглаживания.

Всё выше сказанное не отменяет похода в ветлечебницу. Ведь только ветеринар в состоянии определить, не страдает ли ваш питомец от инфекции мочевыводящих путей, если он гадит в неподходящих местах. А вой и скулеж вообще могут свидетельствовать о куда более серьёзных нарушениях: от цистита до повреждений позвоночника.

Измените манеру поведения

Чтобы ваше отсутствие в глазах питомца выглядело рутинным процессом, проделайте несложные манипуляции:

  • наденьте обувь или верхнюю одежду, но не уходите сразу из дома;
  • соберите сумку, а через некоторое время разгрузите ее;
  • запустите двигатель своего автомобиля, а затем выключите его и вернитесь в дом или в квартиру;
  • положите на видное место, например, на кровать или диван одежду, которая была на вас недавно;
  • практикуйте короткие отлучки, постепенно увеличивая их интервалы.

Измените реалии повседневности

"Скука усугубляет одиночество, — полагает Лори Теллер. — Пока вы отсутствуете, предложите своему питомцу какое-либо увлекательное занятие, например, соберите игрушку-головоломку с угощениями или спрячьте деликатесы по укромным углам. Ваша отлучка будет воспринята с меньшим стрессом.

Более сложные варианты для собак и кошек заключаются в приобретении ошейников и прочих съёмных устройств, которые выделяют успокаивающие вещества феромоны".

Рекомендуется:

  • оставить включённым телевизор или радиоприёмник (в некоторых странах есть даже специальные программы только для домашних животных);
  • настроить видеокамеру для общения с питомцем на удалении.

Использование пищевых добавок или лекарств

В некоторых случаях, когда животное причиняет вред себе или наносит материальный ущерб, могут потребоваться лекарства или пищевые добавки, создающие ощущение спокойствия. Хотя некоторые из них вполне доступны без рецепта, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы кошки собаки стресс разлука лечение одиночество
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