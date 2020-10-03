Браконьер приговорен к 30 годам каторжных работ

Браконьер, нелегально орудовавший в Республике Конго и убивший более 500 животных, приговорен к 30 годам каторжных работ. Мобанза Мобембо Жерар, известный как Гайванхо, был осужден за торговлю слоновой костью и попытку убийства смотрителей парка. Об этом сообщает портал dailymail. co.uk.

Кого поймали

После установления личности задержанного оказалось, что сотрудники охраны поймали Мобанзу Мобембо Жерара, известного также как Гайванхо — весьма "результативного" браконьера, многократно объявляемого в розыск. Мужчина, который промышлял в том числе в парке Нуабале-Ндоки (с 2008 года браконьеры убили на его территории более 500 слонов), был осужден за торговлю слоновой костью и попытку убийства смотрителей парка при оказании сопротивления.

По данным Общества охраны дикой природы (WCS), печально известный браконьер не просто охотился в Нуабале-Ндоки сам, но и руководил действиями других браконьеров. Помимо браконьерства и торговли слоновой костью Гайванхо занимался и сбытом редких животных.

Два сотрудника службы безопасности, работающие по программе борьбы с браконьерами "Прогепп", уже нашли большое количество оружия и готовых к продаже слоновьих бивней.

Почему дело уникально

Ранее, преступления такого рода рассматривались в гражданских судах, поэтому преступники чаще всего отделывались минимальным наказанием, поскольку больше 5 лет тюрьмы судьи дать не могли.

"Теперь приговоры по таким делам будут выноситься на самом высоком уровне — это наш "сигнал" браконьерам", — отмечает региональный директор WCS Эмма Стоукс.

Отдельным делом будет рассмотрено покушение на убийство: еще в 2019 году Гайванхо и его группа обстреляли и ранили участников патруля в одном из районов Нуабале-Ндоки.

Нуабале-Ндоки расположился на 6437 квадратных километрах уникальных территорий северного Конго. Заповедник славится уникальными густыми лесами, которые стали убежищем для лесного слона — редкого вида, который только в 2010 году после анализа ДНК стал "самостоятельным" видом. В каком-то смысле именно слоны помогли поймать браконьеров: установленные фото-ловушки маскировали в том числе их фекалиями.

Как дела у слонов

Еще в 1980 году в Африке насчитывалось более миллиона слонов — а сейчас их чуть более 300 000.

В дополнение к росту спроса на слоновую кость (в основном в Китае), слоны становятся объектом охоты для пропитания в регионах, где идет активное заселение ранее безлюдных земель.

Популярен товар и в Европе: в июле 2020 года сотрудники таможни в аэропорту Цюриха изъяли 262 кг слоновой кости, измельченной и спрятанной в восьми чемоданах.

Поскольку численность слонов за последнее десятилетие снизилась на 62%, защитники природы опасаются, что в ближайшие 10 лет они могут практически исчезнуть.

Фото: thunertagblatt. ch