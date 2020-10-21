Американских животных приглашают на выборы

Все началось с мертвого кота по имени Коди.

Коди умер 12 лет назад, поэтому его владельцы были шокированы, когда случайно получили по почте форму заявки на регистрацию избирателя для Коди Тимса. Получение формы активно обсуждалось в одном из выпусков новостей — в частности, на Fox 5 Atlanta. Как умерший кот внезапно стал потенциальным избирателем?

Мнение властей: виноваты партии-конкуренты

"Как это случилось?" — задается вопросом Кэрол Тимс, подняв бланк и емкость с пеплом кремированного кота.

Для Кэрол и ее мужа Рона случай в итоге оказался скорее забавным. Однако, по словам представителя госсекретаря штата Джорджия, в его основе может оказаться как мошенничество, так и более сложная схема "подкрутки" голосов на выборах, которую сейчас испытывают.

Представители обеих партий выступили с заявлениями касательно ситуации и сошлись во мнении, что она "инициирована конкурентами". Дональд Трамп в своем твиттере даже написал, что демократы хотят хаоса и вредят выборам. По мнению президента США, губернаторы-демократы могут рассылать миллионы бюллетеней по почте всем подряд — и кошкам, и собакам.

"Внезапно шутки о регистрации вашего щенка для голосования начали звучать зловеще", — пишет американская пресса.

Хозяева живых собак и кошек, получившие заявки, отмечают: можно и проголосовать.

"Бейли определенно будет голосовать в ноябре, и он голосует за демократа", — сказал получивший такой же бланк мистер Уоррен Саймон Сандерс, гладя щенка.

Ситуация необычная, но не слишком "криминальная"

"Мошенничество с избирателями — это не шутки. Если мертвые кошки получают по почте формы регистрации на выборы — это попахивает уголовной ответственностью", — комментируют эксперты.

Но действительно ли подобная фальсификация — настоящая проблема? Элейн К. Камарк, старший научный сотрудник Института Брукингса, работающий над изучением мошеннических схем на выборах, сообщает, что нет.

"Опасения по поводу мошенничества, связанного с домашними животными, являются еще одним примером того, как республиканцы пытаются "подавить" попытки провести голосование по почте. Ранее такого рода ситуации были чрезвычайно редки, потому что почта — один из самых надежных каналов доставки документов", — отмечает Камарк.

По словам эксперта, после анализа данных за 13 лет (на выборке в 16 млн. проголосовавших) было выявлено всего 8 случаев мошенничества такого рода.

Как отреагировали в Интернете

Интернет отреагировал как всегда: превратил ситуацию в мем. Тысячи людей начали использовать хэштэг #Dogs4Biden, а умельцы сделали пародийный рекламный ролик, который посвящен пресечению мошенничества на выборах среди животных.

"Каждый день собаки испытывают искушение проголосовать незаконно, потому что бюллетени засовываются в их почтовые ящики. Прямо сейчас есть животное, которое нуждается в вас, поэтому позвоните по номеру на экране", — сообщают в видео.

Фото: twitter. com