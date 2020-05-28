Хозяйка Уморы: почему соболю со зверофермы нельзя в лес

Хозяйка соболя по имени Умора, блогер Женя Федорченко, делится с корреспондентом "Правды.Ру" Александрой Мильковой опытом содержания хищника в квартире и претензиями к владелице соболя, которые высказывают в соцсетях.

Хейтеры есть даже у соболя: интервью с хозяйкой соболя Уморы

Ответственность прежде всего

— Ответственное содержание животного. Что ты вкладываешь в это понятие?

— В первую очередь, когда берешь животное, ты должен изначально изучить все его:

плюсы,

минусы,

тонкости,

нюансы,

выяснить, есть ли ветеринар, который сможет вылечить ваше животное,

хватит ли средств, чтобы прокормить и вылечить животное.

Ты должен заранее готовиться к появлению животного. Изучить всю информацию, приготовить место для животного. Когда ты его взял в дом, ты должен максимум вложить в это животное, чтобы тебе было в дальнейшем с ним комфортно. Научить его точить когти, если надо, научить не грызть вещи. У друзей и знакомых кошки дерут диваны, они на них ругаются, я спрашиваю: "А где когтеточка?" — "Ой, да смысл ее уже приучать, сразу не приучили".

Столкнувшись с какими-то трудностями, нужно их решать, а не сваливать на характер животного.

Умора, у нее ужасный характер, но я смогла сделать так, чтобы нам было с ней комфортно. Сейчас она не хочет меня убить, не хочет загрызть. В принципе, она реагирует на "нельзя". Может огрызнуться на меня, уйдет в другое место и, возможно, потом сделает какую-то пакость. Но, в принципе, она меня слушается. То есть даже с таким отвратительным характером можно работать, а не опускать руки. Я знаю людей, которые взяли, по-моему, енота. Он оказался ужасным, они отдали его в добрые руки. Через пару лет решили нового взять, а вдруг этот будет хороший.

То есть, они не свои ошибки проработали, а решили поменять плохое животное на хорошее. Так не бывает.

О хейтерах и ношении меха

— Какие к тебе, к Уморе основные претензии от подписчиков?

— В основном весь негатив: "отпустите животное в лес, ей дома плохо". На подобные высказывания я поначалу отвечала, что ее нельзя выпустить. Она не дикая, она не выживет на воле. Я разъясняю, что она со зверофермы, она уже привыкла к человеку. Естественно, кто давно читает Умору уже заучили эти фразы. В большинстве случаев люди, действительно, понимают. Но также есть и жесткий негатив. Смерти желали и соболю, и мне, и всякие ужасные вещи.

Какой смысл реагировать на незнакомого человека, который в твоей жизни никаким образом не значится? Когда какие-то гадости пишут: "Ты ее мучаешь, отпусти!" Я пишу: "Мучаю, люблю это делать".

Хейтеры пытаются задеть и получить какую-то ответную реакцию, чтобы продолжить диалог, чтобы показать, какой он классный, как он может круто отвечать, как он может унижать. Если ты не показываешь своей реакции, в большинстве случаев на этом диалог заканчивается. Ответить нечего, зацепиться не за что, реакции нет, соответственно, смысл дальше продолжать беседу.

— Разумеется, как хозяйка соболя, ты меха не носишь. Почему люди продолжают это делать?

— Мех — это престижно. Когда ты в шубе, ты леди! Сразу видно, что у тебя есть деньги. Сейчас шуба только для этого, меха только для этого. Мне часто пишут: "скажите это народам Крайнего Севера".

Это не корректно, сравнивать людей, которые живут в своем таком аутентичном мире, которые сами себе одежду шьют, сравнивать с людьми, которые живут в Москве или в Краснодарском крае, потому что там тоже зачем-то носят шубы.

— От меха можно и отказаться. А как быть с мясом? Не каждый человеческий организм способен чувствовать себя здоровым без мяса.

— Естественно, в первую очередь, надо смотреть за своим здоровьем и ко всему подходить осознанно и ответственно. Если тебе тяжело есть мясо, понимая, что это были живые животные, ты должен изучить всю информацию, чем можно это заменить, пить витамины и следить за своим здоровьем и состоянием.

Нужно либо скорректировать питание, либо сократить потребление мяса. Сократить потребление мяса до двух-трех раз в неделю. Это уже снизит спрос на мясо.

От меха отказаться просто — от мяса гораздо тяжелее. Когда я делаю какие-то ролики против меха, многие пишут: "Лицемеры, от меха вы отказываетесь, а от мяса нет! Курочки тоже хотят жить!" Это некорректно сравнивать, потому что от меха отказаться просто: идешь, покупаешь красивую эко-шубу.

Лучше купить брендовую эко-шубу, брендовую вещь какого-нибудь европейского дизайнера, чем шубу из соболя, сшитую в подвале какой-нибудь подмосковной фабрики.

Домашний соболь. Стоит ли?

— Стоит ли заводить соболя дома? К чему надо готовиться? Как его выбрать?

— Я никому не рекомендую заводить соболя, потому что это геморрой на 20 лет. Животное гиперактивное, то есть оно залезет даже на потолок, разными способами, но оно найдет, как это сделать. Умора побывала просто в каждом уголке квартиры, ей интересно все. И, естественно, вот так вот выпустить, как кошку, чтобы она бегала сама по себе, жила сама по себе, не получится, потому, что нужно взаимодействовать.

Когда я ленюсь взаимодействовать, Умора начинает взаимодействовать с мебелью, естественно, сокрушая ее. Поэтому ей нужно уделять время, с ней нужно прямо играть либо заниматься, какие-то команды разучивать.

Что нужно знать перед тем, как приобрести соболя, естественно, нужно понимать, что это животное в клетке запереть нельзя, опять же из-за его гиперактивности, потому что мне когда писали люди, которые тоже хотят завести соболя, они у меня спрашивали, а как часто нужно выпускать.

Тут должен быть вопрос даже по-другому построен: а как часто нужно закрывать в клетке, потому что основной процент времени животное, наоборот, должно свободно двигаться и передвигаться.

Если у вас нет возможности построить вольер под потолок или отдать весь балкон, то заводить это животное вообще не нужно — оно не для клетки, оно для свободы. Я Умору первое время, когда только взяла на звероферме, она у меня жила в клетке, чтобы она быстрее ко мне привыкала. И она там сходила с ума, если я где-то задержусь, она там слишком долго посидит. Она даже как-то себе выбила два молочных зуба о клетку, потому что она ее дербанила и сломала себе зубы об нее. Это очень отчаянные животные. И, когда я ездила домой к маме, она там тоже жила в клетке, потому что там не было балкона. И она у клетки железный прутик выбила. То есть она его расшатывала, расшатывала и где-то, наверно, через неделю, добилась цели.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Игорь Буккер