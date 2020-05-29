Агрессивные животные в городе – изгои или жертвы?

Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта "Чистая страна" Владимир Бурматов — о том, можно ли вернуть "к нормальной жизни" агрессивных и травмированных животных.

Проблемы людей vs проблемы животных. Кому помогать?

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Агрессивные животные. Что делать?

— Несколько лет назад в московском Чертаново произошла резонансная история, когда бродячие собаки загрызли бабушку, годами их кормившую. Можно сохранять жизнь и людям, и таким вот бесхозным животным?

— Отвечать, во-первых, за такие ситуации должен глава муниципалитета. Если собаки напали и загрызли, то отвечать должен он. Почему такие животные не находятся в приюте? Вот когда такая ответственность станет неизбежной, сразу не будет проблемы нехватки мест в приютах, их будут будут создавать. Всех животных отловят, вакцинируют, стерилизуют, чтобы не размножались. Ищем им хозяев, это как получится.

А если доброй сердобольной бабушке хочется покормить, пускай берет корм, приносит в приют, общается там с животными — все, всем хорошо. Никому не причинят проблем, так как агрессивные собаки в отдельном месте содержатся — в основном они пострадали от людей, а может быть, действительно характер такой. К спокойным можно в вольер пустить, выгулять их.

Если это будет соблюдаться, если все будут гуманно, не будет и догхантеров. Это же оборотная сторона. Не должно быть на улице безнадзорных животных. Их надо стерилизовать, чтобы не было их прироста в виде потомства, и вакцинировать, чтобы из-за, не дай бог, укуса не было заболеваний.

— Вы общаетесь с кинологами, с ветеринарами. Агрессивных собак можно как-то все же социализировать, потом и в семьи пристроить, или они всегда будут дикими и опасными, их судьба предопределена?

— Смотря насколько далеко зашла ситуация, в каждой конкретной истории надо разбираться отдельно.

Но вот у меня есть подшефные приюты, там тоже есть вольеры для агрессивных собак, и берутся люди, которые к ним подход находят — при том, что ни у кого больше не получается. Такие люди занимаются их социализацией.

Там же просто трагические ситуации бывают: собаки поступают целиком искалеченные, ни одной целой кости. Помимо физических страданий они переживают колоссальный стрес. Я свою собаку тоже из приюта взял — ее пытались малолетки какие-то палками насмерть забить, но ее у них отбили. Она первые несколько месяцев просто спать не могла, вскакивала от малейшего шороха, кроме меня ни с кем не общалась.

Я думал, что это навсегда, ей еще несколько органов отбитых пришлось удалять хирургически, целые мышцы, потому что все изувечено было.

Но сейчас на нее посмотреть — это дружелюбнейшее существо. Я ее вот брал с собой на субботник — она со всеми пообщается, она у каждого на руках там посидит, она каждого лизнет, со всеми погуляет. Понимает, что ее не обидят, что находится в безопасности.

Ну, слушайте, что я, какую-то Америку открываю? Животному, как и человеку, нужна безопасность, забота, любовь и ласка.

Тестирование на животных

— Во многих странах уже запретили тестирование косметики и другой продукции, например, табачной, на животных. У нас, насколько я знаю, пока нет. В Китае это вообще обязательно, соответственно, для тех людей, кто хочет продавать свои продукты в Китай, обязательно тестирование их на животных. Дождемся ли запрета?

— Однозначно да. Просто у всех стран один путь, связанный, с одной стороны, с ростом гуманности, а с другой стороны, с развитием технологий. Потому что сегодня для того чтобы посмотреть, как это воздействует на клетку, совершенно не обязательно для этого брать живое существо — для этого есть более технологичные и более оперативные с точки зрения реакции варианты.

Но я хочу обратить внимание, что мы не можем это отрегулировать российским законодательством, потому что такие вещи регулируются международным законодательством тех государственных объединений, в которые входит та или иная страна.

Поэтому это такое наднациональное законодательство, в этом сложность, то есть к этому решению придется приходить не только нашей стране, но и еще ряду государств.

Но мы к этому неизбежно придем и приходим уже сейчас, потому что я, например, обращаю внимание на этикетки на товарах, значит, я отдаю как потребитель предпочтение тем, которые на животных не тестировались, то есть я голосую рублем. Меня постоянно спрашивают, а надо там запрещать, не знаю, зоопарки или цирки с животными.

Я говорю: во-первых, сегодня у каждого мэра города, любого российского города, уже есть такое право. В Ингушетии запретили, например, представления с животными, мэр города запретил, и все, их там нет, в Магасе.

Поэтому, еще раз говорю, мы придем к этому и с точки зрения законодательства, если возвращаться к тематике запрета тестирования на животных косметики, не только косметики, но и медикаментов, бытовой химии и так далее, но уже сегодня вы можете просто наказать тех, кто этим занимается — просто не покупайте их продукцию, отдавайте предпочтение более экологичной.

Вообще потребление должно быть более осознанным, потому что, делая свой выбор, вы голосуете всегда рублем — за тех, кто вам симпатичен.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев