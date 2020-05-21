Владелица соболя не рекомендует заводить этого зверя в квартире

Хозяйка соболя по имени Умора, блогер Женя Федорченко не рекомендует заводить в квартире соболей даже в том случае, если у вас есть на это средства и вам сложно отказаться от своей прихоти. Это животное любит метить, в том числе, и своего хозяина.

Хейтеры есть даже у соболя: интервью с хозяйкой соболя Уморы

Читайте начало интервью:

Хочу соболя!

— Стоит ли заводить соболя дома? К чему готовиться, как выбрать?

— Я никому не рекомендую заводить соболя, потому что это геморрой на 20 лет. Животное гиперактивное, то есть оно залезет даже на потолок. Разными способами, но оно найдет, как это сделать. Умора побывала в каждом уголке квартиры. Ей интересно все. Естественно, выпустить, как кошку, чтобы она бегала сама по себе, не получится. Когда я ленюсь взаимодействовать, Умора начинает взаимодействовать с мебелью, сокрушая ее.

Поэтому ей нужно уделять время, с ней нужно играть либо заниматься, разучивать какие-то команды.

Что нужно знать перед тем, как приобрести соболя? Нужно понимать, что это животное в клетке запереть нельзя из-за его гиперактивности. Когда мне писали люди, которые тоже хотят завести соболя, они спрашивали, как часто нужно его выпускать.

Тут вопрос должен быть по-другому поставлен: "Как часто нужно закрывать в клетке?" Большую часть времени это животное должно свободно передвигаться. Если у вас нет возможности построить вольер под потолок или отдать весь балкон, то заводить это животное вообще не нужно. Оно не для клетки. Оно для свободы.

Когда Умору я только взяла на звероферме, она у меня жила в клетке, чтобы она быстрее ко мне привыкала. Она там сходила с ума, если я где-то задержусь, она там слишком долго посидит.

Она даже как-то себе выбила два молочных зуба о клетку, потому что она ее дербанила и сломала себе зубы. Это очень отчаянные животные. Когда я ездила домой к маме, она там тоже жила в клетке, потому что там не было балкона. Она у клетки железный прутик выбила.

Маленький, но опасный хищник

— Вот этот маленький комочек?

— Да, вот этот маленький комочек. Умора весит, по-моему, 926 граммов. Она выбила железный прутик на клетке, потому что у нее немножечко притуплен инстинкт самосохранения. Ей страшно в клетке, и она ее разломала. К счастью, коренные зубы остались целы. На это животное, особенно в первый год, нужно потратить очень много времени, адаптируя ее к условиям жилья. Это животное метит. Умора метила, наверно, первые полтора года где-то. Она ходила и в лоток, но при этом там прямо по центру комнаты могла положить свою кучечку, то есть обозначить, что это ее комната.

Собака полежит на диване, она ее потом сгонит и на это же место написает, чтобы собака больше не пришла лежать на диван. Она писала мне на голову, то есть ты — мой человек.

Она писала с той целью, чтобы пометить, а также она писала, чтобы мне отомстить, когда я ей что-то запрещала делать. Однажды я разбирала реквизит для съемки. Она, естественно, везде лазила. Я ее отпугивала, чтобы она не трогала.

Ей это надоело, она психанула, прыгнула мне на голову, сыкнула и тут же убежала, потому что знает, что так делать нельзя. То есть поставила меня на место.

Это животное метит, но, к счастью, запаха никакого нет. Но постоянно ходить с салфетками и из каждого уголочка убирать кучки — тоже не очень приятное занятие. Мы недавно переехали, и поэтому она начала снова метить, осваивая новую территорию. Она ходит в лоток, в принципе, без проблем, но бывает, возле миски положит кучку, чтобы обозначить, что это ее миска, и никто не должен к ней подходить.

У животного бывают весенние и осенние обострения. Оно ведет себя агрессивно, может укусить. Раньше меня Умора могла укусить. Ей что-то покажется, она могла меня за ногу цапнуть.

Сейчас с ней стало легче. Я могу ей уже и когти подстригать, и вычесываю ее, и какие-то манипуляции элементарные могу проделывать.

Но все равно, если я полезу к ней в тайничок, а соболя любят что-то прятать:

еду,

игрушки,

какие-то понравившиеся им вещи,

и она это увидит, она меня очень сильно укусит.

Она помнит каждый уголочек, куда она что-то спрятала. Если я случайно туда подойду, она тут же бежит и смотрит на меня, мол, что ты будешь дальше делать, полезешь или не полезешь. Я уже привыкла к ней, понимаю, что там что-то лежит и лучше туда не лезть. Например, когда я иду убирать балкон, я ее выгоняю и запираюсь изнутри, потому что если она увидит, что я у нее на балконе что-то трогаю, она прямо ходит по окну, проверяет, что я там делаю, куда я лезу.

Балкон — это сугубо ее территория, и туда вообще никому нельзя заходить. Когда я выхожу с балкона, она тут же забегает внутрь и начинает везде рыскать, проверяет, не забрала ли я чего лишнего, не прихватила ли. Если прихвачу, естественно, мне за это потом влетит от нее.

Естественно, это все нужно понимать, но не факт, что вообще получится соболя приручить и сделать более-менее домашним. К этому нужно быть готовыми. И тысячу, тысячу раз подумать, нужно ли вам это, нужно ли вам столько времени уделять своему питомцу.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Игорь Буккер