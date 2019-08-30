Интересные факты о дятлах

Согласитесь, дятел удивительное существо. Причем интересен не сам дятел, а то как живет эта птица, как питается и что для этого делает. В народе даже есть поговорка о том, что голова не болит как у дятла. И действительно, эта птица целый день без устали долбит деревья, чтобы найти себе пищу и при этом дятлы прекрасно себя чувствуют и ведут полноценную птичью жизнь. А только ли эта способность может удивить? Давайте посмотрим на дятла поближе.

Большинство видов дятлов живут одиночками или в крайнем случае создают пару. Только один вид под названием желудевый дятел сбивается в стаи.

Черепная коробка дятла значительно крупнее в пропорциональных размерах, чем черепа других птиц по отношению к телу.

Сам по себе дятел летать не любит. Более того они не могут осуществлять дальних перелетов. Обычно они довольствуются короткими полетами в пределах одного, двух деревьев. Причем большая часть жизни дятла проходит именно на дереве.

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Помимо основной особенности долбить деревья, у дятла есть ещё кое-что. У этой птицы очень длинный язык. Он способен значительно высовываться из клюва и имеет липкое покрытие. Таким образом птице легче достать насекомое. Дятел пробивает к нему проход и достает его липким клювом.

Если в мире насчитывается примерно девять тысяч видов птиц, то среди них дятлов целых двести двадцать видов.

Дятлы очень различаются между собой. Например, самый большой дятел может весить около полкилограмма, что для птицы достаточно много. А самый маленький представитель дятлов живёт в Южной Америке и весит всего около восьми грамм.

Помимо того, что дятлы с помощью стука добывают себе пищу, они еще и общаются между собой. Своим специальным стуком они привлекают самок и объявляют остальным дятлам, что эта территория уже занята.

Несмотря на то, что дятел крупнее, синицы с большим удовольствием занимают их гнезда. Сами синички гнезда вить не любят.

Большой пестрый дятел способен стучать по дереву с частотой в двадцать ударов в минуту. Это огромная скорость. Человеческий глаз даже не может уследить за процессом.

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Любопытно, но в носовых отверстиях дятла находятся своеобразные фильтры из мелких волосков. Такие фильтры способствуют задержанию древесной пыли и препятствуют попаданию этой пыли в легкие.

Голова дятла устроена иначе, чем у других птиц. Она приспособлена к ударам и по сути отделена от клюва. В момент удара, голова птицы как бы отходит от клюва, тем самым нагрузка на мозг практически полностью снижается.

Любопытно, но хвост дятла нужен ему не столько для полетов, сколько как опора во время долбежки дерева. Причем за жизнь птицы, ее хвост стирается о ствол дерева примерно на десять процентов.

Во время удара основное давление приходится на хрящевую ткань, которая расположена между головой и клювом птицы. По сути эта ткань является настоящим природным амортизатором.

Может показаться, что все дятлы долбят дерево ради того, чтобы получить желаемое насекомое. Есть такая птица, которая называется дятел-сосун. Любопытно, но этот дятел питается не насекомыми, а соками дерева, которые поднимаются вверх по стволу. Птица пробивает путь сквозь кору до свежей полной соков древесины и высасывает их.

Почти у всех видов птиц пальцы на лапах расположены асимметрично. Обычно три пальцам направлены вперед, а один назад. А вот у дятла они расположены по-другому. Два пальца этой птицы направлены вперед, а два назад. Таким образом дятлу намного удобнее удерживаться на вертикальной поверхности дерева.

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Дятлов нельзя назвать безобидной птичкой. Например, большой пятнистый дятел питается не только насекомыми, но не прочь разорить чужое гнездо, где может спокойно съесть яйца или маленьких птенцов.

Любимым лакомством дятла, считаются муравьи. Эти насекомые изобилуют под корой старых деревьев. Как только дятел обнаружит муравьев, он тут же приступит к трапезе. За один раз дятел может съесть почти тысячу муравьев. Причем сделает это очень быстро.

Желудевый дятел питается в основном именно желудями. Причем он любит запасаться кормом на зиму. Делает он это очень интересным способом. Сначала он находит подходящее дерево и делает в нем несколько сотен отверстий. Потом в каждое отверстие он кладет по одному желудю.

Фото: interesnosti.mediasole.ru

Хвост дятла устроен очень интересно. Кончики хвоста этой птицы невероятно острые. Если внимательно изучить окончания перьев хвоста дятла, то эти кончики похожи на когти или лезвия.

В девяностых годах NASA было вынуждено отменить запуск космического шаттла Дискавери. Причиной стала пара дятлов. Эти неутомимые птицы умудрились проделать две сотни отверстий в теплоизоляционном покрытии корабля.

Есть интересный вид птиц, под названием земляной дятел. Эти птицы тоже долбят своим клювом, но не древесный ствол, а землю. Эти птицы питаются насекомыми, которые обитают в верхнем слое почвы.

Любопытно, но после того, как дятлы-сосуны покидают дерево где они кормились соком, на это место тут же прилетают колибри. Эти птички не способны пробить кору дерева и поэтому охотно пользуются услугами дятлов. После того как дятлы улетают, сок еще какое-то время сочится из отверстий.

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Фото: sonnik-onlain.ru