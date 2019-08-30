Интересные факты о дятлах
Согласитесь, дятел удивительное существо. Причем интересен не сам дятел, а то как живет эта птица, как питается и что для этого делает. В народе даже есть поговорка о том, что голова не болит как у дятла. И действительно, эта птица целый день без устали долбит деревья, чтобы найти себе пищу и при этом дятлы прекрасно себя чувствуют и ведут полноценную птичью жизнь. А только ли эта способность может удивить? Давайте посмотрим на дятла поближе.
- Большинство видов дятлов живут одиночками или в крайнем случае создают пару. Только один вид под названием желудевый дятел сбивается в стаи.
- Черепная коробка дятла значительно крупнее в пропорциональных размерах, чем черепа других птиц по отношению к телу.
- Сам по себе дятел летать не любит. Более того они не могут осуществлять дальних перелетов. Обычно они довольствуются короткими полетами в пределах одного, двух деревьев. Причем большая часть жизни дятла проходит именно на дереве.
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- Помимо основной особенности долбить деревья, у дятла есть ещё кое-что. У этой птицы очень длинный язык. Он способен значительно высовываться из клюва и имеет липкое покрытие. Таким образом птице легче достать насекомое. Дятел пробивает к нему проход и достает его липким клювом.
- Если в мире насчитывается примерно девять тысяч видов птиц, то среди них дятлов целых двести двадцать видов.
- Дятлы очень различаются между собой. Например, самый большой дятел может весить около полкилограмма, что для птицы достаточно много. А самый маленький представитель дятлов живёт в Южной Америке и весит всего около восьми грамм.
- Помимо того, что дятлы с помощью стука добывают себе пищу, они еще и общаются между собой. Своим специальным стуком они привлекают самок и объявляют остальным дятлам, что эта территория уже занята.
- Несмотря на то, что дятел крупнее, синицы с большим удовольствием занимают их гнезда. Сами синички гнезда вить не любят.
- Большой пестрый дятел способен стучать по дереву с частотой в двадцать ударов в минуту. Это огромная скорость. Человеческий глаз даже не может уследить за процессом.
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- Любопытно, но в носовых отверстиях дятла находятся своеобразные фильтры из мелких волосков. Такие фильтры способствуют задержанию древесной пыли и препятствуют попаданию этой пыли в легкие.
- Голова дятла устроена иначе, чем у других птиц. Она приспособлена к ударам и по сути отделена от клюва. В момент удара, голова птицы как бы отходит от клюва, тем самым нагрузка на мозг практически полностью снижается.
- Любопытно, но хвост дятла нужен ему не столько для полетов, сколько как опора во время долбежки дерева. Причем за жизнь птицы, ее хвост стирается о ствол дерева примерно на десять процентов.
- Во время удара основное давление приходится на хрящевую ткань, которая расположена между головой и клювом птицы. По сути эта ткань является настоящим природным амортизатором.
- Может показаться, что все дятлы долбят дерево ради того, чтобы получить желаемое насекомое. Есть такая птица, которая называется дятел-сосун. Любопытно, но этот дятел питается не насекомыми, а соками дерева, которые поднимаются вверх по стволу. Птица пробивает путь сквозь кору до свежей полной соков древесины и высасывает их.
- Почти у всех видов птиц пальцы на лапах расположены асимметрично. Обычно три пальцам направлены вперед, а один назад. А вот у дятла они расположены по-другому. Два пальца этой птицы направлены вперед, а два назад. Таким образом дятлу намного удобнее удерживаться на вертикальной поверхности дерева.
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- Дятлов нельзя назвать безобидной птичкой. Например, большой пятнистый дятел питается не только насекомыми, но не прочь разорить чужое гнездо, где может спокойно съесть яйца или маленьких птенцов.
- Любимым лакомством дятла, считаются муравьи. Эти насекомые изобилуют под корой старых деревьев. Как только дятел обнаружит муравьев, он тут же приступит к трапезе. За один раз дятел может съесть почти тысячу муравьев. Причем сделает это очень быстро.
- Желудевый дятел питается в основном именно желудями. Причем он любит запасаться кормом на зиму. Делает он это очень интересным способом. Сначала он находит подходящее дерево и делает в нем несколько сотен отверстий. Потом в каждое отверстие он кладет по одному желудю.
Фото: interesnosti.mediasole.ru
- Хвост дятла устроен очень интересно. Кончики хвоста этой птицы невероятно острые. Если внимательно изучить окончания перьев хвоста дятла, то эти кончики похожи на когти или лезвия.
- В девяностых годах NASA было вынуждено отменить запуск космического шаттла Дискавери. Причиной стала пара дятлов. Эти неутомимые птицы умудрились проделать две сотни отверстий в теплоизоляционном покрытии корабля.
- Есть интересный вид птиц, под названием земляной дятел. Эти птицы тоже долбят своим клювом, но не древесный ствол, а землю. Эти птицы питаются насекомыми, которые обитают в верхнем слое почвы.
- Любопытно, но после того, как дятлы-сосуны покидают дерево где они кормились соком, на это место тут же прилетают колибри. Эти птички не способны пробить кору дерева и поэтому охотно пользуются услугами дятлов. После того как дятлы улетают, сок еще какое-то время сочится из отверстий.
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Фото: sonnik-onlain.ru